H Θεσσαλία θωρακίζεται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

«Για πρώτη φορά στη χώρα μας ένα επιχειρησιακό εργαλείο πρόγνωσης πλημμυρών κι αυτό έχει αναπτυχθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα εργαλεία που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία δύο χρόνια, με ένα διπλό σύστημα πρόγνωσης πλημμύρας, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης και αξιοποιώντας μετεωρολογικά και υδρολογικά μοντέλα, τα οποία παρέχουν προγνώσεις στάθμης των ποταμών της Θεσσαλίας, με χρονικό ορίζοντα 3 ημερών είναι πολύ σημαντικό».

Αυτό αναφέρει ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, κάνοντας λόγο στην καινούργια εφαρμογή που δημιουργεί για την Περιφέρεια Θεσσαλίας ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) Κώστας Λαγουβάρδος, στην οποία φαίνεται με χρώματα, ποια σημεία στα ποτάμια της Θεσσαλίας έχουν κάποιο κίνδυνο από ύψωση της στάθμης τις επόμενες 24 ώρες.

«Το κόκκινο δείχνει ότι πρέπει να το παρακολουθήσουμε πιο καλά. Δεν σημαίνει πλημμύρα αλλά άνοδο της στάθμης . Πολύ χρήσιμο αν σκεφτεί κανείς ότι πριν δύο χρόνια δεν είχαμε τίποτα . Τα εργαλεία που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία δύο χρόνια μπορούν να προειδοποιήσουμε, να προετοιμάσουμε επικίνδυνα σημεία και να δούμε αν έχουμε κάνει σωστή δουλειά στους καθαρισμούς».

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) Κώστας Λαγουβάρδος μιλώντας πρόσφατα σε σχετική ημερίδα στο Δήμο Αθηναίων, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία αναπτύχθηκαν σε Δήμους όπως στο Ρέθυμνο, την Πεντέλη και την Αθήνα, με ιδιαίτερη όμως μνεία στο σύστημα που αναπτύσσεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.