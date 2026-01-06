Από τις πυραμίδες μέχρι UFO: 5 άλυτα μυστήρια που άφησε πίσω του το 2025

Καθώς αφήσαμε πίσω μας το 2025, θυμόμαστε πολλά μυστήρια που προκάλεσαν παγκόσμια έκπληξη και δυσπιστία παραμένουν χωρίς σαφείς απαντήσεις.

Οι τελευταίοι δώδεκα μήνες έμοιαζαν περισσότερο με σενάριο επιστημονικής φαντασίας παρά με πραγματικότητα: χιλιάδες ΑΤΙΑ πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας μυστηριώδης διαστημικός επισκέπτης στο ηλιακό μας σύστημα και ισχυρισμοί για τεράστιες υπόγειες κατασκευές κάτω από τις πυραμίδες της Αιγύπτου.

Παρά τις έρευνες επιστημόνων και κυβερνητικών αρχών, πολλές θεωρίες – ακόμη και οι πιο ακραίες – δεν έχουν καταρριφθεί πλήρως, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανατρεπτικών αποκαλύψεων, σύμφωνα με την DailyMail.

Το μυστήριο με τα σμήνη drone πάνω από τις ΗΠΑ

Η χρονιά ξεκίνησε με τη μυστηριώδη εμφάνιση σμηνών drone πάνω από την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ στα τέλη του 2024. Οι πρώτες θεάσεις καταγράφηκαν τον Νοέμβριο στο Νιου Τζέρσεϊ, με εκατοντάδες πολίτες να υποβάλλουν αναφορές στον ιστότοπο παρακολούθησης UAP Enigma Labs.

Με την έλευση του 2025, οι αναφορές όχι μόνο συνεχίστηκαν, αλλά εντάθηκαν, οδηγώντας την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) στην επιβολή προσωρινής απαγόρευσης πτήσεων drone σε 22 πόλεις του Νιου Τζέρσεϊ. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί μάρτυρες ανέφεραν την παρουσία «αθόρυβων drone μεγέθους αυτοκινήτου» πάνω από στρατιωτικές βάσεις και την ιδιοκτησία του Ντόναλντ Τραμπ.

New Jersey mystery drones were reported as spraying a strange mist towards the ground There are now reports that mystery drones in Denmark are doing the same thing pic.twitter.com/wxa8NMuyeh — Red Panda Koala (@RedPandaKoala) September 30, 2025

Την πρώτη του ημέρα στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσημη έρευνα για το φαινόμενο. Ωστόσο, η τελική δήλωση του Λευκού Οίκου δημιούργησε περισσότερα ερωτήματα, καθώς τα drone χαρακτηρίστηκαν «μη εχθρικά» και συνδεδεμένα με κυβερνητική έρευνα – κάτι που η ίδια η FAA δεν επιβεβαίωσε.

Μέχρι σήμερα, η προέλευση και ο σκοπός των σμηνών παραμένουν ασαφή, παρά τον ισχυρισμό ανώνυμης ιδιωτικής εταιρείας ότι επρόκειτο για δοκιμές προηγμένων αεροσκαφών.

Η μυστηριώδης «σφαίρα Buga» στην Κολομβία

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό περιστατικό καταγράφηκε στη Νότια Αμερική. Τον Μάρτιο, ένα σφαιρικό αντικείμενο εθεάθη να αιωρείται πάνω από την πόλη Buga της Κολομβίας, να χτυπά ηλεκτρική γραμμή και να συντρίβεται σε χωράφι.

🛸 Una esfera metálica descendió en Buga, Colombia.

Un hombre la filmó, la recuperó… y desde entonces su salud se ha deteriorado.

La esfera pesaba 1,5 kg, ahora 9 kg.

Tiene grabados extraños.

¿Manipulación? ¿Tecnología no humana?

👁‍🗨 ¿Qué opinas tú?#OVNI #Colombia #Buga pic.twitter.com/EvxeOoGz3R — TIO OVNI CHILE (@OvniChile1) May 1, 2025

Το αντικείμενο, γνωστό πλέον ως «σφαίρα Buga», ανακτήθηκε από κατοίκους της περιοχής και, σύμφωνα με επιστήμονες, περιείχε πολύπλοκες δομές οπτικών ινών και εξέπεμπε άγνωστη μορφή ενέργειας που προκάλεσε ασθένειες και κατέστρεψε τη βλάστηση.

Καλυμμένη με σύμβολα που θυμίζουν αρχαία συστήματα γραφής, η σφαίρα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ενώ κάποιοι επιστήμονες τη θεωρούν περίτεχνο καλλιτεχνικό έργο, άλλοι μιλούν για το πρώτο UFO που ανακτήθηκε και μελετάται αποκλειστικά από μη κυβερνητικούς ερευνητές.

Το διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS και οι θεωρίες εξωγήινης προέλευσης

Το καλοκαίρι του 2025, ένα νέο μυστήριο εμφανίστηκε στο διάστημα. Το αντικείμενο 3I/ATLAS, μόλις το τρίτο γνωστό διαστρικό σώμα που εισήλθε στο ηλιακό μας σύστημα, χαρακτηρίστηκε αρχικά ως κομήτης από τη NASA και την ESA.

3I/ATLAS is riddled with number «16» alignments, and its trajectory screams deliberate design, snubbing Earth for a precision strike on Jupiter. It brushed past Earth like a calculated «pass» on humanity.

But come March 16, it slingshots perilously close to Jupiter, grazing the… pic.twitter.com/FZv34QrBMX — Nibiru (@JinxedHorizon) January 5, 2026

Ωστόσο, ο διακεκριμένος φυσικός του Χάρβαρντ Avi Loeb επεσήμανε τουλάχιστον 12 ανωμαλίες που αμφισβητούν αυτή την εκδοχή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τεχνητής – και ίσως εξωγήινης – προέλευσης. Ανάμεσά τους, μια «αντιουρά» που φαίνεται να κατευθύνεται αντίθετα από τον Ήλιο, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να υποδηλώνει καυσαέρια κινητήρα.

Το ενδιαφέρον εντείνεται καθώς το αντικείμενο αναμένεται να περάσει κοντά από τον Δία τον Μάρτιο του 2026, ακολουθώντας μια πορεία που ευθυγραμμίζεται με τα σημεία Lagrange.

«Τεράστια υπόγεια πόλη» κάτω από τις πυραμίδες της Γκίζας

Τον Μάρτιο, Ιταλοί ερευνητές προκάλεσαν παγκόσμιο σοκ υποστηρίζοντας ότι ανακάλυψαν μια τεράστια υπόγεια κατασκευή κάτω από τις πυραμίδες της Γκίζας, έκτασης δεκαπλάσιας από τις ίδιες τις πυραμίδες.

– Pyramids of Giza Were Just Exposed – 🔥 LIVE ON X 🔥 Satellite radar uncovered eight colossal wells and massive cube-shaped chambers over 2,100 feet beneath the Khafre Pyramid, revealing what may be a hidden underground city—found legally through a loophole in the 1967 Outer… pic.twitter.com/L7DgTm6Lbi — MY LUNCH BREAK (@MYLUNCHBREAK_) May 5, 2025

Χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία ραντάρ, η ομάδα ισχυρίζεται ότι εντόπισε θαλάμους και κάθετους άξονες, ακόμη και κάτω από τη Σφίγγα. Παρότι η αρχαιολογική κοινότητα απορρίπτει προς το παρόν τα συμπεράσματα ως μη τεκμηριωμένα, οι ερευνητές επιμένουν και ζητούν άδεια για ανασκαφές το 2026.

Πλησιάζει η αποκάλυψη για UFO και εξωγήινους;

Το 2025 αναζωπύρωσε και τη συζήτηση γύρω από την εξωγήινη ζωή. Τον Σεπτέμβριο, πρώην στρατιωτικοί κατέθεσαν στο Κογκρέσο ως πληροφοριοδότες, υποστηρίζοντας ότι μυστικά προγράμματα διαθέτουν αποδείξεις για UFO.

Βίντεο που δείχνει στρατιωτικό drone να πλήττει UFO χωρίς αποτέλεσμα και το ντοκιμαντέρ The Age of Disclosure ενίσχυσαν τις θεωρίες περί δεκαετιών συγκάλυψης.

Παρά τις επίσημες διαψεύσεις, οι πιθανότητες πλήρους αποκάλυψης αυξήθηκαν τον Δεκέμβριο, οδηγώντας πολλούς να πιστεύουν ότι το 2026 ίσως φέρει απαντήσεις.