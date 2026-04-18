Τραμπ: Η εξέταση αρχείων για τα UFO φέρνει στο φως ενδιαφέροντα έγγραφα
«Πολύ, πολύ σύντομα» θα διαπιστώσουμε αν «είναι αληθινά» τα φαινόμενα που σχετίζονται με UFO, σύμφωνα με τον Τραμπ, που κάνει λόγο για «ενδιαφέροντα» έγγραφα.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι η εξέταση κυβερνητικών αρχείων που αφορούν UFO έφεραν στο φως «ενδιαφέροντα» έγγραφα, συμπληρώνοντας πως τα πρώτα εξ αυτών θα δημοσιοποιηθούν πολύ σύντομα .
«Oι πρώτες δημοσιοποιήσεις θα ξεκινήσουν πολύ, πολύ σύντομα, ώστε να διαπιστώσετε κι εσείς αν αυτά τα φαινόμενα είναι αληθινά»
«Βρήκαμε πολλά, πολύ ενδιαφέροντα έγγραφα, οφείλω να πω, και οι πρώτες δημοσιοποιήσεις θα ξεκινήσουν πολύ, πολύ σύντομα, ώστε να διαπιστώσετε κι εσείς αν αυτά τα φαινόμενα είναι αληθινά», δήλωσε ο Τραμπ σε υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε η συντηρητική οργάνωση Turning Point USA (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Evan Vucci, και βίντεο, κάτω).
NOW – Trump on UFO disclosure: “We found many very interesting documents, I must say— and the first releases will begin very very soon.” pic.twitter.com/v7ZPrvMFuh
— Disclose.tv (@disclosetv) April 17, 2026
Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ είχε δώσει εντολή σε αμερικανικές υπηρεσίες να αρχίσουν να δημοσιοποιούν κυβερνητικά αρχεία που αφορούν αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO) και την πιθανότητα εξωγήινης ζωής, επικαλούμενος το έντονο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για το θέμα.
«Υπάρχουν» εξωγήινοι
Ο Τραμπ διέταξε την εξέταση κυβερνητικών αρχείων για UFO, αφότου κατηγόρησε τον Μπαράκ Ομπάμα για μη ενδεδειγμένη κοινοποίηση διαβαθμισμένων πληροφοριών όταν ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αναφέρει σε podcast πως υπάρχουν εξωγήινοι.
Πηγή: ΑΠΕ
