Διασωληνωμένος 12χρονος στο Παίδων – Υπέστη εγκαύματα από φωτιά σε τζάκι
Μεταφέρθηκε αρχικά στο γενικό νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του και τη διακομιδή του στην Αθήνα
Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Καρδίτσας στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ένα 12χρονο αγόρι, το οποίο υπέστη σοβαρά εγκαύματα έπειτα από ατύχημα στο σπίτι του.
Σύμφωνα με το karditsapress.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας, τη στιγμή που επιχειρούσαν να ανάψουν το τζάκι. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκλήθηκε ανάφλεξη, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί.
Ο 12χρονος διακομίστηκε στο γενικό νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του. Αποφασίστηκε να διακομιστεί στην Αθήνα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.
- Κατά κεφαλήν εισόδημα: Η Ελλάδα στο -5%, η ΕΕ στο +22% στην 20ετία
- Το Ακρωτήρι: Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα φωτεινό ταξίδι στην γκρίζα ζώνη του νου
- Επέμειναν για πέναλτι οι Τζήλος, Σιδηρόπουλος – Όλοι οι διάλογοι
- Αγρότες – Κτηνοτρόφοι: «Φουντώνει» η αγανάκτηση – Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου
- Η εμπειρία του Μέντι και το μήνυμα για την «μάχη» με Ρεάλ
- Έτοιμος για συνάντηση με Τραμπ ο Ζελένσκι – «Πλησιάζουμε σε συμφωνία για την Ουκρανία» λέει ο αμερικανός πρόεδρος
- LIVE: Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
- Κρήτη: Επεισόδιο με Ισραηλινούς και διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στο Ηράκλειο – Τουλάχιστον 15 προσαγωγές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις