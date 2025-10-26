newspaper
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Λάρισα: Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ 18μηνών βρέφος που έχει εκτεταμένα εγκαύματα
Ελλάδα 26 Οκτωβρίου 2025 | 09:52

Λάρισα: Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ 18μηνών βρέφος που έχει εκτεταμένα εγκαύματα

Το βρέφος είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στη Λάρισα και η κατάσταση του κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή,

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έντερο, στόμα, καρδιά – Το νήμα που τα «συνδέει» όλα!

Έντερο, στόμα, καρδιά – Το νήμα που τα «συνδέει» όλα!

Spotlight

Με εκτεταμένα εγκαύματα από καυτό λάδι, έχει διακομισθεί στο νοσοκομείο στη Λάρισα, βρέφος 18 μηνών.

Το μωρό είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ και η κατάσταση του κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, ενώ στο πλευρό του  βρίσκεται η οικογένεια του.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την  ΕΡΤ,  συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες χθες το πρωί μέσα στο σπίτι της οικογένειας, ενώ οι έρευνες διεξάγονται από τις Αρχές.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση του και εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε εξιδεικευμένο κέντρο εγκαυμάτων

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έντερο, στόμα, καρδιά – Το νήμα που τα «συνδέει» όλα!

Έντερο, στόμα, καρδιά – Το νήμα που τα «συνδέει» όλα!

World
ΕΚΤ- Fed: Πορείες αποκλίνουσες σε αχαρτογράφητα νερά

ΕΚΤ- Fed: Πορείες αποκλίνουσες σε αχαρτογράφητα νερά

inWellness
inTown
inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φοινικούντα: Σε εξέλιξη η έρευνα για τη διπλή δολοφονία – Η ανάλυση επτά κινητών στα χέρια της ανακρίτριας
Σφίγγει ο κλοιός 26.10.25

Σε εξέλιξη η έρευνα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Η ανάλυση επτά κινητών στα χέρια της ανακρίτριας

Μέσα από την ανάλυση των στοιχείων από την άρση απορρήτου και βάσει των απολογιών που έγιναν υπό άκρα μυστικότητα αυτή την εβδομάδα παρατηρούνται κενά και αντιφάσεις για τις δολοφονίες στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Άγνωστος Στρατιώτης: 4+1 κομβικές στιγμές στην πλατεία Συντάγματος
Άγνωστος Στρατιώτης 26.10.25

4+1 κομβικές στιγμές της πλατείας Συντάγματος

Οι συγκεντρώσεις που φιλοξένησε το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος, από το 2011 έως το 2025, και έχουν σημαδέψει την ελληνική πολιτική ζωή και ιστορία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Επίθεση με αυγά και άλλα αντικείμενα δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο Κρήτης
Σε εστιατόριο 26.10.25

Επίθεση με αυγά και άλλα αντικείμενα δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο Κρήτης

Επίθεση από ομάδα περίπου 60 ατόμων με αυγά και άλλα αντικείμενα φέρεται να δέχθηκε Μάκης Βορίδης, ο οποίος κλείστηκε σε ένα υπόγειο μέχρι να έρθει η αστυνομία να τον απεγκλωβίσει

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν θα αφήσουμε τα ονόματα των δικών μας να σβηστούν» λένε συγγενείς για τον Άγνωστο Στρατιώτη
«Συνεχίζουμε κανονικά» 25.10.25

Τέμπη: «Δεν θα αφήσουμε τα ονόματα των δικών μας να σβηστούν» λένε συγγενείς για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Αποφασισμένοι να ξαναγράψουν τα ονόματα των ανθρώπων τους, που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, μέχρι τη δικαίωση, δηλώνουν οι συγγενείς τους, μετά την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Σύνταξη
Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – Χτυπημένο και το 4χρονο αγοράκι τους
Κορωπί 25.10.25

Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – Χτυπημένο και το 4χρονο αγοράκι τους

Ο 50χρονος σύντροφος του θύματος και πατέρας των παιδιών αρνείται τα πάντα ωστόσο σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και για σωματική βλάβη σε βάρος του παιδιού

Σύνταξη
Συνελήφθη απατεώνας που παρίστανε τον υδραυλικό και άδειαζε σπίτια ηλικιωμένων – Τι λέει ένα από τα θύματά του
Ελλάδα 25.10.25

Συνελήφθη απατεώνας που παρίστανε τον υδραυλικό και άδειαζε σπίτια ηλικιωμένων – Τι λέει ένα από τα θύματά του

Θύμα κλοπής περιγράφει στο MEGA πώς ένας πολύ ευγενικός και εξυπηρετικός υποδυόμενος τον υδραυλικό και κατάφερε να του κλέψει χιλιάδες ευρώ.

Σύνταξη
Η πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Έχει συγγενική σχέση με τον «αρχηγό»
Ελλάδα 25.10.25

Η πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Έχει συγγενική σχέση με τον «αρχηγό»

Για να ολοκληρωθεί ο πρώτος ανακριτικός κύκλος μένουν ακόμα δύο ομάδες που θα απολογηθούν αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα με κατηγορούμενους οι οποίοι φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Δούκας για νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Άμεση εφαρμογή του νόμου για το μπαρ, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους
Αναπάντητα ερωτήματα 25.10.25

Δούκας για νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Άμεση εφαρμογή του νόμου για το μπαρ, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους

Ο αιφνίδιος θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι εγείρει ερωτήματα με τα θολά σημεία να είναι πολλά - Το μήνυμα του δημάρχου Αθηναίων για το μπαρ, τι είπε ο πατέρας της ανήλικης

Σύνταξη
Η οικογένεια του Μιχάλη Χαραλαμπίδη δώρισε μια «ζωντανή κληρονομιά» του – Πού θα εκτίθενται αντικείμενά του
Σημαντικό μέρος 25.10.25

Η οικογένεια του Μιχάλη Χαραλαμπίδη δώρισε μια «ζωντανή κληρονομιά» του – Πού θα εκτίθενται αντικείμενά του

Η οικογένεια του αείμνηστου Μιχάλη Χαραλαμπίδη προχώρησε σε μια γενναιόδωρη δωρεά, ενισχύοντας τη διατήρηση της μνήμης του Ποντιακού, αλλά και όχι μόνο, Ελληνισμού

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Μήτρογλου στο «Ντα Λουζ»: Είδε το χατ-τρικ του Παυλίδη και έβγαλε φωτογραφία με τον Μουρίνιο (pic)
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Ο Μήτρογλου στο «Ντα Λουζ»: Είδε το χατ-τρικ του Παυλίδη και έβγαλε φωτογραφία με τον Μουρίνιο (pic)

Ο Κώστας Μήτρογλου βρέθηκε στο «Ντα Λουζ» και είδε τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει χατ-τρικ στο 5-0 της Μπενφίκα επί της Αρούκα, ενώ φωτογραφήθηκε και με τον Ζοζέ Μουρίνιο.

Σύνταξη
Χαμάς: Θα εισέλθει σε νέες περιοχές στη Γάζα για να αναζητήσει σορούς ομήρων – Τι λέει για τον αφοπλισμό της
Το μήνυμα Τραμπ 26.10.25

Η Χαμάς θα εισέλθει σε νέες περιοχές στη Γάζα για να αναζητήσει σορούς ομήρων - Τι λέει για τον αφοπλισμό της

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία επιφύλαξη να παραδώσει τις διοικητικές αρμοδιότητες της Γάζας σε οποιοδήποτε εθνικό παλαιστινιακό όργανο - Τι είπε σε συνέντευξή του ο Χαλίλ αλ-Χάγια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Απίθανα πράγματα στην Καβάλα: Ο τερματοφύλακας έκανε «γκάφα», οι συμπαίκτες του έκαναν… ντου και έγινε αλλαγή στο 34′ (pics)
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Απίθανα πράγματα στην Καβάλα: Ο τερματοφύλακας έκανε «γκάφα», οι συμπαίκτες του έκαναν… ντου και έγινε αλλαγή στο 34′ (pics)

Τερματοφύλακας στην Καβάλα τα… άκουσε από τους συμπαίκτες του για τις γκάφες του και έγινε αλλαγή – Δείτε εικόνες από την ένταση που δημιουργήθηκε.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Σε εξέλιξη η έρευνα για τη διπλή δολοφονία – Η ανάλυση επτά κινητών στα χέρια της ανακρίτριας
Σφίγγει ο κλοιός 26.10.25

Σε εξέλιξη η έρευνα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Η ανάλυση επτά κινητών στα χέρια της ανακρίτριας

Μέσα από την ανάλυση των στοιχείων από την άρση απορρήτου και βάσει των απολογιών που έγιναν υπό άκρα μυστικότητα αυτή την εβδομάδα παρατηρούνται κενά και αντιφάσεις για τις δολοφονίες στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Δεν με φοβίζουν λέει ο Βορίδης για επίθεση, προεξοφλώντας ότι οι κουκουλοφόροι ήταν «χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς»
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Δεν με φοβίζουν λέει ο Βορίδης για επίθεση, προεξοφλώντας ότι οι κουκουλοφόροι ήταν «χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς»

Για «ακροαριστερή βία» που «έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε» κάνει λόγο ο Μάκης Βορίδης προδικάζοντας ποιοι ήταν οι κουκουλοφόροι, στην αντίδρασή του για την καταδικαστέα σε κάθε περίπτωση επίθεση που δέχθηκε. Καταδικάζει και ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύνταξη
Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Μαζί στο Παρίσι – Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πιο απρόσμενου ζευγαριού της χρονιάς
What Katie Did 26.10.25

Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Μαζί στο Παρίσι – Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πιο απρόσμενου ζευγαριού της χρονιάς

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό επιβεβαίωσαν τη σχέση τους με μια ρομαντική εμφάνιση στο Crazy Horse Paris, γιορτάζοντας τα γενέθλια της Πέρι – και βάζοντας «φωτιά» στα social media με το πιο απρόσμενο ειδύλλιο της χρονιάς

Σύνταξη
«Ο Κέντρικ Ναν έσπρωξε τον Έντουαρντς, αλλά δεν δόθηκε αντιαθλητικό» (vid)
Euroleague 26.10.25

«Ο Κέντρικ Ναν έσπρωξε τον Έντουαρντς, αλλά δεν δόθηκε αντιαθλητικό» (vid)

Ο αναλυτής διαιτησίας και πρώην ρέφερι, Σίλβιο Κορίας σχολίασε τις φάσεις στο Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός και ξεκαθαρίζει ότι ο Κέντρικ Ναν έχει κάνει κι άλλο αντιαθλητικό φάουλ στο πρώτο ημίχρονο.

Σύνταξη
Αρώματα: Η τάση για γκουρμέ νότες και η σχέση τους με τα φάρμακα αδυνατίσματος
«PerfumeTok» 26.10.25

Η τάση για γκουρμέ νότες στα αρώματα και η σχέση τους με τα φάρμακα αδυνατίσματος

Κομβικό σημείο για τα γκουρμέ αρώματα υπήρξε το 1992 όταν κυκλοφόρησε το άρωμα Angel που συνδύαζε νότες πατσουλί, κόκκινων φρούτων και βανίλιας - Πλέον ακόμα και τα σαπούνια μυρίζουν... φαγητό

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
NBA: Ασταμάτητοι οι Θάντερ και… 3/3 (117-100) – Χαλαρό triple-double ο Γιόκιτς κόντρα στους Σανς (133-111)
Μπάσκετ 26.10.25

Ασταμάτητοι οι Θάντερ και... 3/3 (117-100) - Χαλαρό triple-double ο Γιόκιτς κόντρα στους Σανς (133-111)

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν με 133-111 τους Φοίνιξ Σανς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να πραγματοποιεί ακόμη ένα triple-double, ενώ οι Θάντερ πήραν τη νίκη με 117-100 κόντρα στους Ατλάντα Χοκς και έκαναν το 3/3- Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα στο NBA.

Σύνταξη
Οι ρυθμίσεις που ξεκλειδώνουν τα κλειστά σπίτια – Τα ψιλά γράμματα και οι κίνδυνοι
Οικονομικές Ειδήσεις 26.10.25

Οι ρυθμίσεις που ξεκλειδώνουν τα κλειστά σπίτια – Τα ψιλά γράμματα και οι κίνδυνοι

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο δίνονται κίνητρα σε όσους διαθέσουν προς ενοικίαση σπίτια που μέχρι σήμερα παρέμεναν κλειστά ή λειτουργούσαν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης

Σύνταξη
Αργεντινή: Σήμερα Κυριακή οι ενδιάμεσες εκλογές – Κρίσιμη αναμέτρηση για τον ακροδεξιό πρόεδρο Μιλέι
Τα προγνωστικά 26.10.25

Σήμερα οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή - Κρίσιμη αναμέτρηση για τον ακροδεξιό πρόεδρο Μιλέι

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να στηρίζει τον Χαβιέρ Μιλέι - Ωστόσο, έχει απειλήσει να αποσύρει την υποστήριξή του αν αυτός δεν τα πάει καλά στις εκλογές

Σύνταξη
Ωρίων Αρκομάνης: «Αν ο Ουγκό ζούσε σήμερα θα ούρλιαζε και θα τον είχαν χώσει στη φυλακή»
Interviews 26.10.25

Ωρίων Αρκομάνης: «Αν ο Ουγκό ζούσε σήμερα θα ούρλιαζε και θα τον είχαν χώσει στη φυλακή»

Η μετάφραση των 2.600 σελίδων και η νέα έκδοση των «Αθλίων« του Βίκτορ Ουγκό από τις εκδόσεις Gutenberg. Ο μεταφραστής του άθλου, Ωρίων Αρκομάνης μιλάει στο in για το βιβλίο, για την κλασική λογοτεχνία αλλά και τη διαχρονικότητα των μηνυμάτων της.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Γλυκό νερό εντοπίστηκε κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού Κόλπου – Πώς εξηγείται
Περιβάλλον 26.10.25

Γλυκό νερό εντοπίστηκε κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού Κόλπου – Πώς εξηγείται

Σε μια εποχή που οι προκλήσεις από τα περιορισμένα αποθέματα σε νερό είναι πολλές, η χαρτογράφηση των υπόγειων υδάτων αποτελεί πολύτιμη πληροφορία για το μέλλον.

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Καμπανάκι για το Ασφαλιστικό – Σε άλλες μορφές ασφάλισης αναζητείται η λύση
Συμπληρωματικοί πυλώνες 26.10.25

Καμπανάκι Ελεγκτικού Συνεδρίου - Σε άλλες μορφές ασφάλισης αναζητείται η λύση για το Ασφαλιστικό

Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για την ενίσχυση των επαγγελματικών ταμείων - Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σηματοδοτεί στροφή προς την ιδιωτική και την επαγγελματική ασφάλιση

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Η «πρώτη» του Μπενίτεθ κόντρα στον Αστέρα – Τρίποντο για να μείνει στην κορυφή θέλει ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Η «πρώτη» του Μπενίτεθ κόντρα στον Αστέρα – Τρίποντο για να μείνει στην κορυφή θέλει ο ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αντιμετωπίζουν Αστέρα Τρίπολης (26/10, 17:30) και Βόλο (19:30), αντίστοιχα, για την 8η αγωνιστική της Super League – «Πρώτη» για Μπενίτεθ, «τρίποντο» πρωτιάς θέλει ο Δικέφαλος.

Σύνταξη
Νέα έρευνα για να ξεκλειδώσουν τα μυστήρια της DMB – Της ουσίας στο ελαιόλαδο, που μπορεί να σώσει ζωές
Επιστήμες 26.10.25

Νέα έρευνα για να ξεκλειδώσουν τα μυστήρια της DMB – Της ουσίας στο ελαιόλαδο, που μπορεί να σώσει ζωές

Η ουσία DMB που προσδιορίστηκε πρόσφατα στο ελαιόλαδο, φαίνεται να λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι σε φλεγμονές, καρδιοπάθειες και νευροεκφυλιστικές νόσους όπως το Αλτσχάιμερ

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο