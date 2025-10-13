newspaper
Ελλάδα 13 Οκτωβρίου 2025

Πατήσια: Σε σταθερή κατάσταση το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικά από τον πατέρα του – Κινδύνευσε με ανακοπή

Το 13μηνο κοριτσάκι αποσωληνώθηκε και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο «Αγλαΐα Κυριακού»

Σύνταξη
Σε σταθερή κατάσταση βρίσκεται το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικά που κάπνιζε ο πατέρας του σε σπίτι στα Πατήσια.

Το 13 μηνών κοριτσάκι, το οποίο είχε εκτεθεί σε εισπνοή ουσιών, από χρήση ναρκωτικών που έκανε ο 27 χρονος πατέρας του αποσωληνώθηκε χθες και μεταφέρθηκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στη Β’ Παιδιατρική κλινική στο «Αγλαΐα Κυριακού».

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση του πατέρα ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να δώσει εξηγήσεις στους γιατρούς για την κατάσταση του μωρού, καθώς αρχικά τους έλεγε πως μπορεί να έχει καταπιεί κάποια ποσότητα ναρκωτικών.

Το πρωί του Σαββάτου το βρέφος βρέθηκε αναίσθητο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τη βοήθεια της μητέρας του, έχοντας έντονες αρρυθμίες και γι’ αυτό το λόγο οι γιατροί έκριναν πως πρέπει να διασωληνωθεί, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος ανακοπής.

Συγκεκριμένα μετά από 1,5 ώρα που γύρισε η μητέρα του σπίτι, το σκούνταγε και αυτό δεν αντιδρούσε. Η γυναίκα φώναξε για βοήθεια και οι γείτονες είδαν την γυναίκα να κλαίει πάνω από το παιδί.

Αμέσως, φώναξαν ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε στο Παίδων το μωρό. Οι γιατροί έδωσαν τιτάνια “μάχη” ώστε να κρατήσουν στη ζωή το παιδί.

Το βρέφος σώθηκε τελευταία στιγμή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το μωρό έχει πλέον επαφή με το περιβάλλον.

