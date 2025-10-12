Διασωληνωμένο νοσηλεύεται μωρό ενός έτους – Ο πατέρας του κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα του
Το κοριτσάκι δίνει μάχη για τη ζωή του καθώς φέρεται να υπέστη σοβαρή ζημιά όταν ο πατέρας του κάπνισε ναρκωτικά δίπλα του - Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο βρήκαν το μωρό αναίσθητο
Παλεύει να κρατηθεί στη ζωή ένα μωρό μόλις ενός έτους, το οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο νοσοκομείο έπειτα από έκθεσή του σε ναρκωτικές ουσίες που έκανε ο πατέρας του στο σπίτι τους, στα Πατήσια.
Ο 27χρονος κάπνισε ναρκωτικά δίπλα στο μωρό, το οποίο έμεινε εκτεθειμένο στις ουσίες ώσπου έχασε τις αισθήσεις του
Το άτυχο κοριτσάκι φέρεται να υπέστη σοβαρή ζημιά, όταν ο πατέρας του αποφάσισε να κάνει χρήση ενόσω είχε το παιδί δίπλα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τραγικό περιστατικό αποκαλύφθηκε χθες, Σάββατο.
Οι αστυνομικοί που εκλήθησαν και έφθασαν στο σπίτι του 27χρονου Αιγύπτιου βρήκαν το κοριτσάκι αναίσθητο. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο νεαρός πατέρας είχε καπνίσει ναρκωτικά την προηγούμενη ημέρα, αφήνοντας επί ώρες το μωρό εκτεθειμένο σε αυτή την επιβαρυμένη από τις ουσίες ατμόσφαιρα.
Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 27χρονου πατέρα, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου παραμένει διασωληνωμένο.
