Εκτός κινδύνου το μωρό που έχασε τις αισθήσεις του από τη χρήση ναρκωτικών που έκανε ο πατέρας του – Τι λέει η μητέρα του
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, γύρω στις 9:00, όταν γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία για γυναίκα που καλούσε σε βοήθεια στο υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αχαρνών.
- Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική αύξηση αστέγων σε όλη την Ένωση
- Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν - Δεκάδες νεκροί στρατιώτες
- Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 51χρονος κυνηγός - Εκπυρσοκρότησε το όπλο του
- Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου στην πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη
Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του ενός έτους κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία». Οι γιατροί δηλώνουν αισιόδοξοι, καθώς το μωρό έχει απομακρυνθεί από τον άμεσο κίνδυνο και αναμένεται σύντομα να μεταφερθεί σε παιδιατρική κλινική.
Μιλώντας στο MEGA η μητέρα του παιδιού ανέφερε τα εξής: «Έχουμε τον πόνο μας. Είναι μία χαρά το κοριτσάκι μου. Το άφησα δύο ώρες με τον πατέρα του. Πήγα για δουλειά. Γιατί δουλεύω σε παιδάκια, τους κάνω μαθήματα για το Δημοτικό. Να πάτε στον πατέρα που φταίει να τον ρωτήσετε».
Δούλευε η μητέρα, συνελήφθη ο πατέρας
Ο 27χρονος, αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθη αφού φέρεται να κάπνισε ναρκωτικά δίπλα στο μωρό, το οποίο έμεινε εκτεθειμένο στις ουσίες.
«Η μάνα δούλευε. Μαθήματα, ιδιαίτερα για παιδάκια Δημοτικού. Πάντα μαζί της την έπαιρνε. Εκείνη την ημέρα, έτυχε γιατί το μωρό κοιμόταν. Είχε τις αισθήσεις της, απλά δεν άνοιγε τα μάτια, από τον καπνό, από τη μαστούρα του πατέρα. Αν είχε συναίσθηση, δεν θα το κάπνιζε μπροστά στο παιδί. Έκλαιγε, αλλά δεν άνοιγε τα μάτια. Μετά βγήκε στους δρόμους, φώναζε βοήθεια η ίδια και πήρε ασθενοφόρο η γυναίκα και πήγε στο Παίδων», αναφέρει φίλη της μητέρας.
Από την έρευνα προέκυψε ότι ο νεαρός πατέρας είχε καπνίσει ναρκωτικά, αφήνοντας επί ώρες το μωρό εκτεθειμένο σε αυτήν την επιβαρυμένη από τις ουσίες ατμόσφαιρα.
«Βγήκε έξω και φώναζε»
«Η μητέρα κοιμόταν μαζί με το παιδί. Όταν ξύπνησε, άρχισε να φωνάζει ‘δεν αναπνέει, δεν αντιδρά’ και ούρλιαζε. Την ακούσαμε και πήραμε αμέσως τηλέφωνο την Αστυνομία. Φώναζε, ούρλιαζε. Ήρθαν δύο αστυνομικοί της ομάδας ‘Ζ’ και γρήγορα ήρθε το ασθενοφόρο. Μετά ήρθε και ο πατέρας και φύγανε μαζί για το νοσοκομείο», λέει μάρτυρας στο MEGA.
- Τρόμος στον αέρα για την Εθνική ομάδα της Νιγηρίας
- Τροχαία: Συνελήφθησαν 7 μεθυσμένοι οδηγοί – Βεβαιώθηκαν άλλες 159 παραβάσεις σε ελέγχους αλκοτέστ στην Αττική
- Η άφιξη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (pics)
- Καβάλα: Νεκρός 51χρονος κυνηγός – Εκπυρσοκρότησε το όπλο του
- LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
- Συνελήφθη ο τσαντάκιας με τη μηχανή σε Νίκαια και Κορυδαλλό – Πώς προσέγγιζε και τραυμάτιζε τις γυναίκες θύματα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις