Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του ενός έτους κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία». Οι γιατροί δηλώνουν αισιόδοξοι, καθώς το μωρό έχει απομακρυνθεί από τον άμεσο κίνδυνο και αναμένεται σύντομα να μεταφερθεί σε παιδιατρική κλινική.

Μιλώντας στο MEGA η μητέρα του παιδιού ανέφερε τα εξής: «Έχουμε τον πόνο μας. Είναι μία χαρά το κοριτσάκι μου. Το άφησα δύο ώρες με τον πατέρα του. Πήγα για δουλειά. Γιατί δουλεύω σε παιδάκια, τους κάνω μαθήματα για το Δημοτικό. Να πάτε στον πατέρα που φταίει να τον ρωτήσετε».

Δούλευε η μητέρα, συνελήφθη ο πατέρας

Ο 27χρονος, αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθη αφού φέρεται να κάπνισε ναρκωτικά δίπλα στο μωρό, το οποίο έμεινε εκτεθειμένο στις ουσίες.

«Η μάνα δούλευε. Μαθήματα, ιδιαίτερα για παιδάκια Δημοτικού. Πάντα μαζί της την έπαιρνε. Εκείνη την ημέρα, έτυχε γιατί το μωρό κοιμόταν. Είχε τις αισθήσεις της, απλά δεν άνοιγε τα μάτια, από τον καπνό, από τη μαστούρα του πατέρα. Αν είχε συναίσθηση, δεν θα το κάπνιζε μπροστά στο παιδί. Έκλαιγε, αλλά δεν άνοιγε τα μάτια. Μετά βγήκε στους δρόμους, φώναζε βοήθεια η ίδια και πήρε ασθενοφόρο η γυναίκα και πήγε στο Παίδων», αναφέρει φίλη της μητέρας.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο νεαρός πατέρας είχε καπνίσει ναρκωτικά, αφήνοντας επί ώρες το μωρό εκτεθειμένο σε αυτήν την επιβαρυμένη από τις ουσίες ατμόσφαιρα.

«Βγήκε έξω και φώναζε»

«Η μητέρα κοιμόταν μαζί με το παιδί. Όταν ξύπνησε, άρχισε να φωνάζει ‘δεν αναπνέει, δεν αντιδρά’ και ούρλιαζε. Την ακούσαμε και πήραμε αμέσως τηλέφωνο την Αστυνομία. Φώναζε, ούρλιαζε. Ήρθαν δύο αστυνομικοί της ομάδας ‘Ζ’ και γρήγορα ήρθε το ασθενοφόρο. Μετά ήρθε και ο πατέρας και φύγανε μαζί για το νοσοκομείο», λέει μάρτυρας στο MEGA.