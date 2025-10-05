Ένα βρέφος τραυματίστηκε σοβαρά, όταν έπεσε πάνω του καυτό ρόφημα από δίσκο σερβιτόρας σε κατάστημα στη Μυτιλήνη, όπου βρισκόταν με τους γονείς του.

Σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, η 20χρονη εργαζόμενη στο κατάστημα φέρεται να προκάλεσε το ατύχημα από αμέλεια, ρίχνοντας κατά λάθος το καυτό ρόφημα πάνω στο βρέφος, το οποίο εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα στο καρότσι του.

Σοβαρός τραυματισμός βρέφους στη Μυτιλήνη – Μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην Αθήνα

Το βρέφος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» και στη συνέχεια με αεροδιακομιδή σε Νοσοκομείο των Αθηνών, για ιατρική περίθαλψη.

Συνελήφθη η 20χρονη σερβιτόρα

Η 20χρονη εργαζόμενη αρχικά συνελήφθη και στη συνέχεια με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη. Κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με «Σωματική βλάβη από αμέλεια».

Η προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.