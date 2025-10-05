Μυτιλήνη: Αεροδιακομιδή βρέφους στην Αθήνα – Φέρει εγκαύματα από καυτό ρόφημα που έπεσε από δίσκο σερβιτόρας
Σοβαρός τραυματισμός βρέφους στη Μυτιλήνη - Η 20χρονη σερβιτόρα η οποία έριξε το ρόφημα κατά λάθος στο καρότσι του μωρού συνελήφθη
Ένα βρέφος τραυματίστηκε σοβαρά, όταν έπεσε πάνω του καυτό ρόφημα από δίσκο σερβιτόρας σε κατάστημα στη Μυτιλήνη, όπου βρισκόταν με τους γονείς του.
Σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, η 20χρονη εργαζόμενη στο κατάστημα φέρεται να προκάλεσε το ατύχημα από αμέλεια, ρίχνοντας κατά λάθος το καυτό ρόφημα πάνω στο βρέφος, το οποίο εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα στο καρότσι του.
Σοβαρός τραυματισμός βρέφους στη Μυτιλήνη – Μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην Αθήνα
Το βρέφος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» και στη συνέχεια με αεροδιακομιδή σε Νοσοκομείο των Αθηνών, για ιατρική περίθαλψη.
Συνελήφθη η 20χρονη σερβιτόρα
Η 20χρονη εργαζόμενη αρχικά συνελήφθη και στη συνέχεια με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη. Κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με «Σωματική βλάβη από αμέλεια».
Η προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.
- Αργυρούπολη: Νεαρός επιτέθηκε σε γυναίκα έξω από το σπίτι της για να τη βιάσει
- Το σύστημα νοσεί
- «Ανασταίνουν» τους νεκρούς συζύγους Ρωσίδες χήρες
- Πρωτέας Βούλας – Ολυμπιακός 56-81: Άνετο διπλό για τις Ερυθρόλευκες και ιδανικό ξεκίνημα στην Α1 Γυναικών
- Μαρούσι – Ολυμπιακός 81-100: Πρεμιέρα με 100αρα, πλουραλισμό και διψήφιο Νιλικίνα (vid)
- Τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισίας: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε φανάρι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις