Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Κηφισίας
Στο σημείο σπεύδουν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής.
Ένα όχημα φλέγεται, στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την Αγίας Φιλοθέης.
Αυξημένη είναι η κίνηση τώρα στην Κηφισίας μετά από φωτιά.
Συγκεκριμένα, υπάρχει μποτιλιάρισμα στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την Αγίας Φιλοθέης στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά.
Δυο οχήματα της Πυροσβεστικής έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο.
