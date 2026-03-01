Διαψεύδει ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος τα περί εκτόξευσης ιρανικών πυραύλων προς την Κύπρο

Σε διάψευση της είδησης πως ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν με κατεύθυνση την Κυπριακή Δημοκρατίας προχώρησε ο Κύπριος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Όπως ανέφερε σε ανάρτηση του στο «X» ο Λετυμπιώτης «σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση».

Οι δηλώσεις του βρετανού Υπουργού Άμυνας

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, είχε αναφέρει στο Sky News πως δύο πύραυλοι από το Ιράν εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, όπου βρίσκονται βρετανικές στρατιωτικές βάσεις.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι δεν είχαν ως στόχο τις βάσεις μας», δήλωσε ο Τζον Χίλι. Σημειώνοντας παράλληλα πως «αυτό δείχνει πόσο αδιάκριτα» είναι τα ιρανικά αντίποινα.

Τι είπε ο βρετανός πρωθυπουργός στο Χριστοδουλίδη

Να σημειωθεί ότι όπως δήλωσε το Σάββατο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε την πρόθεση της Λευκωσίας να προσφέρει σε ανθρωπιστικό επίπεδο στην αντιμετώπιση της κρίσης στην περιοχή.

Ο Χριστοδουλίδης τόνισε επίσης ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός τον ενημέρωσε πως οι Βρετανικές Βάσεις δεν χρησιμοποιήθηκαν ούτε θα χρησιμοποιηθούν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Και υπογράμμισε πως οι διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας είναι στη διάθεση των Κυπρίων υπηκόων που βρίσκονται στις χώρες της περιοχής.