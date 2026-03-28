Τζέι Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν σύντομα από το Ιράν

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναφέρθηκε στον πόλεμο κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον συντηρητικό podcaster Benny Johnson.

Ο Βανς ανέφερε ότι ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει την πλειονότητα των στρατιωτικών τους στόχων, ο Τραμπ σκοπεύει να συνεχίσει τον πόλεμο «για λίγο καιρό ακόμη» προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η κυβέρνηση του Ιράν θα υποστεί σοβαρό πλήγμα.

«Ο πρόεδρος θα συνεχίσει για λίγο καιρό ακόμη, για να διασφαλίσει ότι όταν φύγουμε, δεν θα χρειαστεί να το κάνουμε ξανά για πολύ, πολύ καιρό», είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. «Πρέπει να τους εξουδετερώσουμε [την ιρανική κυβέρνηση] για πολύ, πολύ καιρό και αυτός είναι ο σκοπός».

Ο Τζέι Ντι Βανς παραδέχθηκε ότι οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί λόγω της σύγκρουσης, αλλά ανέφερε ότι θα πέσουν σύντομα. «Αυτή είναι μια πολύ, πολύ προσωρινή αντίδραση σε αυτό που τελικά θα είναι μια βραχυπρόθεσμη σύγκρουση».

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει πολύ καλά αυτό: Δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε στο Ιράν σε ένα χρόνο, δύο χρόνια από τώρα», είπε ο Βανς. «Φροντίζουμε τις υποθέσεις μας, θα φύγουμε σύντομα από εκεί, και οι τιμές της βενζίνης θα πέσουν ξανά».