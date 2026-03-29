newspaper
Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.03.2026 | 19:06
Μηχανική βλάβη εν πλω σε πλοίο - Έδεσε στην Ηγουμενίτσα
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«No Kings»: Ένα νέο κίνημα εδραιώνεται στις ΗΠΑ – Χιλιάδες διαδηλώσεις, εκατομμύρια κόσμου στον δρόμο
Κόσμος 29 Μαρτίου 2026, 20:15

«No Kings»: Ένα νέο κίνημα εδραιώνεται στις ΗΠΑ – Χιλιάδες διαδηλώσεις, εκατομμύρια κόσμου στον δρόμο

Λαοθάλασσα κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εκείνος έπαιζε γκολφ. Σφοδρή κριτική στην αντιμεταναστευτική πολιτική και τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Στράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Spotlight

Περισσότερες από 3.000 διαδηλώσεις διοργανώθηκαν στις ΗΠΑ, από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Αλάσκα, στο πλαίσιο του κινήματος «No Kings». Μια θάλασσα από πολίτες κατά του Ντόναλντ Τραμπ, της αντιμεταναστευτικής του πολιτικής και του πολέμου του κατά του Ιράν.

«Το ‘No Kings’ είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό σύνθημα· είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκαν οι ΗΠΑ»

Είναι η τρίτη φορά σε λιγότερο από έναν χρόνο που η Αμερική καλείται να βγει στους δρόμους από αυτό το κίνημα από τότε που ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Το κίνημα «No Kings» αυτή τη φορά ξεπέρασε το όρια των ΗΠΑ με διαδηλώσεις να καλούνται στο Παρίσι, τη Ρώμη, το Λονδίνο και το Βερολίνο.

No Kings: Μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ

Οι διοργανωτές και οι αναλυτές χαρακτήρισαν τη κινητοποίηση ως μια από τις μεγαλύτερες στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ.

A dressed-up demonstrator, with the words “Uncle Scam” on their costume, on the day of “No Kings” protest against U.S. President Donald Trump’s administration policies, in New York City, New York, U.S., March 28, 2026. REUTERS/Jeenah Moon TPX IMAGES OF THE DAY

Σύμφωνα με τα αμερικάνικα ειδησεογραφικά δίκτυα οι διαδηλώσεις έχουν επεκταθεί γεωγραφικά σε σχέση με πέρυσι, με αυξανόμενη συμμετοχή εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων και σε πολλές πολιτείες, μια μεταβολή που θα μπορούσε να έχει εκλογικές επιπτώσεις, σύμφωνα με έρευνα που επικαλείται το TIME.

«Πιστεύουμε ότι το Σύνταγμα απειλείται από πολλές απόψεις. Η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική, δεν είναι αποδεκτή. Γι’ αυτό είμαστε εδώ, για να βοηθήσουμε να παραμείνουν οι άνθρωποι ασφαλείς και να διασφαλίσουμε ότι η φωνή τους θα ακουστεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαρκ ΜακΚόχι, ένας 36χρονος βετεράνος πολέμου που πήγε να διαδηλώσει στην Ατλάντα της Τζόρτζια.

Στην Ουάσινγκτον, λίγους μόλις δρόμους από τον Λευκό Οίκο, ο 67χρονος Ρόμπερτ Παβόσεβιτς δηλώνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ λέει μόνο ψέματα. «Νομίζω ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι είναι θυμωμένοι και νομίζω ότι τα πράγματα σιγά σιγά θα αλλάξουν», τονίζει.

Την ίδια ώρα που εκατομμύρια πολίτες ξεχύνονταν στους δρόμους ο αμερικανός πρόεδρος έπαιζε γκολφ, στην ιδιωτική του λέσχη στη Φλόριντα.

Ο Λευκός Οίκος υποβάθμισε τις διαμαρτυρίες και αμφισβήτησε τη σημασία τους, με την εκπρόσωπο Αμπιγκέιλ Τζάκσον να τις περιγράφει ως υποστηριζόμενες από «αριστερά δίκτυα».

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στη Νέα Υόρκη

Στη Μινεάπολη, τη Φιλαδέλφεια, τη Βοστώνη, πολίτες διαδήλωσαν με πλακάτ που έφεραν αντιπολεμικά μηνύματα και σύμβολα ειρήνης, έπειτα από έναν μήνα σύγκρουσης στο Ιράν.

Στην πολιτεία του Μίσιγκαν, στο Λάνσινγκ, ένας διαδηλωτής κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε «Όχι Βασιλιάδες, Όχι ICE, Όχι Πόλεμος».

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο, σφοδρός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, ηγήθηκε της πορείας.

«Και άλλοι πρόεδροι έχουν δοκιμάσει τα συνταγματικά όρια της εξουσίας τους, αλλά κανείς δεν αποτέλεσε τέτοια υπαρξιακή απειλή για τις ελευθερίες και την ασφάλειά μας. Πρέπει να τον σταματήσουμε», προέτρεψε.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ένας από τους πολλούς αστέρες του Χόλιγουντ που τάχθηκαν υπέρ του κινήματος «No Kings».

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν στη Μινεάπολη

«Μετά την τελευταία μας διαμαρτυρία, η κυβέρνηση αυτή μας βύθισε ακόμη περισσότερο στον πόλεμο», καταγγέλλει ο Ναβίντ Σαχ, επικεφαλής της Common Defense (Κοινή Άμυνα), μιας οργάνωσης βετεράνων πολέμου και μέλος του συνασπισμού «No Kings».

«Στην πατρίδα μας, είδαμε πολίτες να σκοτώνονται στον δρόμο από στρατιωτικοποιημένη αστυνομία. Έχουμε δει οικογένειες να ξεκληρίζονται και κοινότητες μεταναστών να γίνονται στόχος», προσθέτει ο Σαχ, αναφερόμενος στα γεγονότα που συγκλόνισαν πρόσφατα τη Μινεάπολη.

Αυτή η δημοκρατική πόλη των μεσοδυτικών ΗΠΑ, επίκεντρο στην αρχή του έτους της βάναυσης αντιμεταναστευτικής επίθεσης της αμερικανικής κυβέρνησης, παρουσιάζεται ως το νευραλγικό σημείο των διαδηλώσεων, μαζί με τη δίδυμη πόλη της, το Σεντ Πολ, όπου 200.000 άνθρωποι διαδήλωσαν, σύμφωνα με το «No Kings».

Ο θρύλος της ροκ Μπρους Σπρίνγκστιν ερμήνευσε το τραγούδι του «Streets of Minneapolis», που έγραψε ως φόρο τιμής στη Ρενέ Γκουντ και τον Άλεξ Πρέτι, τους δύο Αμερικανούς που έπεσαν νεκροί από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης.

Σε όλη τη χώρα, οι άνθρωποι συνεχίζουν να συναντιούνται, να οργανώνονται και να αναλαμβάνουν δράση

Οι διοργανωτές επιθυμούν να συνεχιστούν οι διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ εθνικές οργανώσεις έχουν δηλώσει ότι θα καταβάλουν προσπάθειες ώστε η συμμετοχή των διαδηλωτών να μετατραπεί σε διαρκή κοινωνική δράση.

Σε όλη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών, από τα αστικά κέντρα μέχρι τα μικρά χωριά, διαδηλωτές εξέφρασαν την οργή τους για την πολυτέλεια της νέας αίθουσας δεξιώσεων του Λευκού Οίκου υπό τον Τραμπ, τη μείωση της στήριξης προς την Ουκρανία, το γεγονός ότι το Πεντάγωνο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων σε μια σύγκρουση στη Μέση Ανατολή χωρίς ορατό τέλος καθώς και τους πράκτορες της ICE που σπέρνουν τον φόβο.

-Οι «No Kings» οργανώθηκαν από την Indivisible και άλλες προοδευτικές οργανώσεις ως μέρος μιας συμμαχίας περισσότερων από 200 ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 50501, Third Act Movement, American Federation of Teachers, Social Security Works, Communications Workers of America, American Civil Liberties Union, Public Citizen και MoveOn.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Ιρανικές απειλές κατά «Λίνκολν» και ισραηλινή επέκταση επιχειρήσεων στον Λίβανο

Ιρανικές απειλές κατά «Λίνκολν» και ισραηλινή επέκταση επιχειρήσεων στον Λίβανο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ιράν: Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV το Al Araby TV – Διεκόπη η live μετάδοση
Ιράν 29.03.26

Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV στην Τεχεράνη - Διεκόπη η live μετάδοση, ζημιές και τραυματίες

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στο κτίριο του Al Araby TV προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και τα γραφεία εκκενώθηκαν - Βίντεο από το εσωτερικό του χώρου καταγράφουν σπασμένα παράθυρα, θραύσματα γυαλιού και διάσπαρτα συντρίμμια

Σύνταξη
Πακιστάν: Συνομιλίες με Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία με επίκεντρο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 29.03.26

Συνομιλίες με Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ φιλοξένησε το Πακιστάν

Το Πακιστάν, το οποίο όπως και η Τουρκία συνορεύει με το Ιράν, έχει αξιοποιήσει τους στενούς δεσμούς του τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον για να αναδειχθεί βασικός διπλωματικός δίαυλος στη σύγκρουση

Σύνταξη
Ελβετία: Υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση των social media από ανήλικους
Κόσμος 29.03.26

Ελβετία: Υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση των social media από ανήλικους

Δημοσκόπηση στην Ελβετία δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει ότι οι ανήλικοι θα πρέπει να είναι καλύτερα προστατευμένοι απέναντι στις καταστροφικές επιπτώσεις των social media

Σύνταξη
Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ – «Ανεύθυνη ενέργεια, αυξάνει τις εντάσεις»
Πόλεμος στο Ιράν 29.03.26

Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ – «Ανεύθυνη ενέργεια, αυξάνει τις εντάσεις»

«Οι Χούθι πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε επίθεση», τονίζει η Γαλλία, προτρέποντας να γίνει ό,τι είναι δυνατόν «για να αποφευχθεί μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης»

Σύνταξη
Ρωσία: Ξύπνησε το ηφαίστειο Σιβελούτς στην Καμτσάτκα – Εκτόξευσε τέφρα σε ύψος 11.000 μέτρων
Ρωσία 29.03.26

Ξύπνησε το ηφαίστειο Σιβελούτς στην Καμτσάτκα - Εκτόξευσε τέφρα σε ύψος 11.000 μέτρων

Σύννεφα τέφρας πάνω από οικισμούς - Για την αεροπορία το Σιβελούτς έχει πλέον «κόκκινο» κωδικό κινδύνου - Πριν από δύο εβδομάδες, το Σιβελούτς είχε ήδη δώσει προειδοποιητικά σημάδια - Τότε η τέφρα εκτινάχθηκε σε ύψος 8.000 μέτρων

Σύνταξη
Πρόεδρος Βουλής Ιράν: Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα διαλόγου, ενώ κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση
Μέση Ανατολή 29.03.26

Πρόεδρος Βουλής Ιράν: Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα διαλόγου, ενώ κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να τιμωρήσουμε τις ΗΠΑ, να τις κάνουμε να μετανιώσουν για την επίθεση στο Ιράν και να διεκδικήσουμε σθεναρά τα νόμιμα δικαιώματά μας», λέει ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Σύνταξη
Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο των θρησκευτικών ηγετών των Καθολικών στον Πανάγιο Τάφο
Κόσμος 29.03.26

Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο των θρησκευτικών ηγετών των Καθολικών στον Πανάγιο Τάφο

Είναι «η πρώτη φορά εδώ και αιώνες» που οι ιερείς της Εκκλησίας εμποδίστηκαν να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στον τόπο όπου οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι σταυρώθηκε ο Ιησούς

Σύνταξη
Βατικανό: Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που κάνουν πολέμους, λέει ο Πάπας
Κόσμος 29.03.26

Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που κάνουν πολέμους, λέει ο Πάπας - «Τα χέρια σου είναι βαμμένα με αίμα»

Ο Πάπας δεν κατονόμασε συγκεκριμένα κάποιους παγκόσμιους ηγέτες, αλλά έχει αυξήσει την κριτική του για τον πόλεμο στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν
Κόσμος 29.03.26

Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν

Εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει τα σχέδια, μια τέτοια προσπάθεια θα σηματοδοτούσε μια νέα φάση του πολέμου που θα μπορούσε να είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη για τα αμερικανικά στρατεύματα

Σύνταξη
Το Ορμούζ στο επίκεντρο των συνομιλιών στο Πακιστάν – Λίβανος: Ο Νετανιάχου διέταξε επέκταση της ζώνης ασφαλείας
Ένας μήνας πολέμου 29.03.26 Upd: 19:56

Το Ορμούζ στο επίκεντρο των συνομιλιών στο Πακιστάν – Λίβανος: Ο Νετανιάχου διέταξε επέκταση της ζώνης ασφαλείας

Ο πόλεμος στο Ιράν μπήκε στον δεύτερο μήνα και τα σενάρια κλιμάκωσης περιέχουν ακόμα και χερσαίες επιχειρήσεις - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη, Αρχοντία Κάτσουρα
Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ
Διεθνής ανησυχία 29.03.26

Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ

Το προστατευτικό τόξο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά μετά από επίθεση drone – Στα 500 εκατ. ευρώ η αποκατάσταση, σε επιφυλακή η διεθνής κοινότητα

Γιώργος Μαζιάς
«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν
Ισφαχάν - Τεχεράνη 29.03.26

«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν

Σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό δύο πανεπιστημίων στο Ισφαχάν και την Τεχεράνη, το Ιράν ανακοίνωσε πως θα χτυπήσει δύο ισραηλινά ή αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος
«Ο άνετος» 29.03.26

Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος

Επιμένει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι του είναι απολύτως αδιάφορο να τον παρακολουθούν υποβαθμίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι σχετικές δηλώσεις του για το θέμα το 2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει σήμερα, που ψέγει μάλιστα την κυβέρνηση γιατί «παρασηκώσαμε» και «παραδραματοποιήσαμε» το θέμα.

Σύνταξη
Ο Νικ Κάνον τα βάζει με Δημοκρατικούς, φλερτάρει με Τραμπ
«Είναι το ίδιο» 29.03.26

Ο Νικ Κάνον αποκαλεί τους Δημοκρατικούς «Κόμμα της Κου Κλουξ Κλαν»

Ο ηθοποιός Νικ Κάνον δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει ούτε τους Ρεπουμπλικάνους ούτε τους Δημοκρατικούς, ωστόσο, φάνηκε να χαίρεται ιδιαιτέρως στο άκουσμα του ονόματος του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)

Ο 21χρονος επιθετικός, συμπαίκτης του Τζόλη στην Μπριζ, έχει μπει στο μεταγραφική στόχαστρο της ‘Αρσεναλ που έχει το προβάδισμα, όμως ενδιαφέρονται κι άλλες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Εύβοια: Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά – Τραυματίστηκε στο πόδι
Εύβοια 29.03.26

Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά - Τραυματίστηκε στο πόδι

Ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του σε απαιτητικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί - Για την προσέγγιση του σημείου οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να κινηθούν πεζή για δύο ώρες

Σύνταξη
Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)
Μπάσκετ 29.03.26

Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)

Πραγματοποιώντας εξαιρετικό 2ο ημίχρονο κι έχοντας 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαρούσι νίκησε στο Ιβανώφειο με 91-72 τον Ηρακλή, στο κι έκανε σημαντικό βήμα για την σωτηρία του.

Σύνταξη
Super League 2: «Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη
Super League 2 29.03.26

«Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη

«Άλμα» παραμονής για την Athens Kallithea μετά τη νίκη της με 2-0 στην Ηλιούπολη. Το αποτέλεσμα αυτό οριστικοποίησε μαθηματικά τον υποβιβασμό στη Γ΄ εθνική της Ηλιούπολης και των Χανίων...

Σύνταξη
Εγνατία Οδός: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» – Θρήνος για τον υπάλληλο που σκοτώθηκε στο τροχαίο
Δυστύχημα 29.03.26

«Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» - Θρήνος για τον 54χρονο που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Εγνατία

Ο 54χρονος παρασύρθηκε από όχημα στην προσπάθεια του να προειδοποιήσει τα οχήματα που ακολουθούσαν για τροχαίο που είχε προηγηθεί - Οι τρεις οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο συνελήφθησαν

Σύνταξη
Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ιγκόρ Τούντορ ανακοίνωσε την Κυριακή (29/3) η Τότεναμ, που πλέον ψάχνει τον τρίτο προπονητή της μέσα στη σεζόν.

Σύνταξη
Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα
Ελλάδα 29.03.26

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα

Ο 16χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του -

Σύνταξη
Σύνταξη
Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;
Leave Banksy alone? 29.03.26

Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;

Νέα έρευνα επιχειρεί να λύσει το μυστήριο γύρω από τον Banksy, όμως η αξία της αποκάλυψης αμφισβητείται, με ειδικούς να τονίζουν ότι η ανωνυμία είναι κομμάτι του ίδιου του έργου του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ελβετία: Υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση των social media από ανήλικους

Σύνταξη
Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι – Τράκαρε με τους αστυνομικούς, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 29.03.26

Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι – Τράκαρε με τους αστυνομικούς, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο 19χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και ακολούθησε επεισοδιακή καταδίωξη - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αναστασία Σταματοπούλου
Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι

To transfermarkt παρουσιάζει τους 10 πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές της Premier League, το συμβόλαιο των οποίων εκπνέει στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Κονατέ, Μπερνάρντο Σίλβα, Μπισουμά κι ακόμη 7.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ
Ελλάδα 29.03.26

Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ

Ο δράστης σύχναζε σε πάρκα και έξω από σχολεία στη βορειοανατολική Αττική αναζητώντας υποψήφια θύματα - Εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις με τον 19χρονο να έχει αποσπάσει συνολικά 11.300 ευρώ

Σύνταξη
Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»

Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο