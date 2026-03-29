Περισσότερες από 3.000 διαδηλώσεις διοργανώθηκαν στις ΗΠΑ, από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Αλάσκα, στο πλαίσιο του κινήματος «No Kings». Μια θάλασσα από πολίτες κατά του Ντόναλντ Τραμπ, της αντιμεταναστευτικής του πολιτικής και του πολέμου του κατά του Ιράν.

«Το ‘No Kings’ είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό σύνθημα· είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκαν οι ΗΠΑ»

Είναι η τρίτη φορά σε λιγότερο από έναν χρόνο που η Αμερική καλείται να βγει στους δρόμους από αυτό το κίνημα από τότε που ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Το κίνημα «No Kings» αυτή τη φορά ξεπέρασε το όρια των ΗΠΑ με διαδηλώσεις να καλούνται στο Παρίσι, τη Ρώμη, το Λονδίνο και το Βερολίνο.

No Kings: Μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ

Οι διοργανωτές και οι αναλυτές χαρακτήρισαν τη κινητοποίηση ως μια από τις μεγαλύτερες στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα αμερικάνικα ειδησεογραφικά δίκτυα οι διαδηλώσεις έχουν επεκταθεί γεωγραφικά σε σχέση με πέρυσι, με αυξανόμενη συμμετοχή εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων και σε πολλές πολιτείες, μια μεταβολή που θα μπορούσε να έχει εκλογικές επιπτώσεις, σύμφωνα με έρευνα που επικαλείται το TIME.

«Πιστεύουμε ότι το Σύνταγμα απειλείται από πολλές απόψεις. Η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική, δεν είναι αποδεκτή. Γι’ αυτό είμαστε εδώ, για να βοηθήσουμε να παραμείνουν οι άνθρωποι ασφαλείς και να διασφαλίσουμε ότι η φωνή τους θα ακουστεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαρκ ΜακΚόχι, ένας 36χρονος βετεράνος πολέμου που πήγε να διαδηλώσει στην Ατλάντα της Τζόρτζια.

Στην Ουάσινγκτον, λίγους μόλις δρόμους από τον Λευκό Οίκο, ο 67χρονος Ρόμπερτ Παβόσεβιτς δηλώνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ λέει μόνο ψέματα. «Νομίζω ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι είναι θυμωμένοι και νομίζω ότι τα πράγματα σιγά σιγά θα αλλάξουν», τονίζει.

Την ίδια ώρα που εκατομμύρια πολίτες ξεχύνονταν στους δρόμους ο αμερικανός πρόεδρος έπαιζε γκολφ, στην ιδιωτική του λέσχη στη Φλόριντα.

Ο Λευκός Οίκος υποβάθμισε τις διαμαρτυρίες και αμφισβήτησε τη σημασία τους, με την εκπρόσωπο Αμπιγκέιλ Τζάκσον να τις περιγράφει ως υποστηριζόμενες από «αριστερά δίκτυα».

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στη Νέα Υόρκη

Στη Μινεάπολη, τη Φιλαδέλφεια, τη Βοστώνη, πολίτες διαδήλωσαν με πλακάτ που έφεραν αντιπολεμικά μηνύματα και σύμβολα ειρήνης, έπειτα από έναν μήνα σύγκρουσης στο Ιράν.

Στην πολιτεία του Μίσιγκαν, στο Λάνσινγκ, ένας διαδηλωτής κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε «Όχι Βασιλιάδες, Όχι ICE, Όχι Πόλεμος».

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο, σφοδρός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, ηγήθηκε της πορείας.

«Και άλλοι πρόεδροι έχουν δοκιμάσει τα συνταγματικά όρια της εξουσίας τους, αλλά κανείς δεν αποτέλεσε τέτοια υπαρξιακή απειλή για τις ελευθερίες και την ασφάλειά μας. Πρέπει να τον σταματήσουμε», προέτρεψε.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ένας από τους πολλούς αστέρες του Χόλιγουντ που τάχθηκαν υπέρ του κινήματος «No Kings».

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν στη Μινεάπολη

«Μετά την τελευταία μας διαμαρτυρία, η κυβέρνηση αυτή μας βύθισε ακόμη περισσότερο στον πόλεμο», καταγγέλλει ο Ναβίντ Σαχ, επικεφαλής της Common Defense (Κοινή Άμυνα), μιας οργάνωσης βετεράνων πολέμου και μέλος του συνασπισμού «No Kings».

«Στην πατρίδα μας, είδαμε πολίτες να σκοτώνονται στον δρόμο από στρατιωτικοποιημένη αστυνομία. Έχουμε δει οικογένειες να ξεκληρίζονται και κοινότητες μεταναστών να γίνονται στόχος», προσθέτει ο Σαχ, αναφερόμενος στα γεγονότα που συγκλόνισαν πρόσφατα τη Μινεάπολη.

Αυτή η δημοκρατική πόλη των μεσοδυτικών ΗΠΑ, επίκεντρο στην αρχή του έτους της βάναυσης αντιμεταναστευτικής επίθεσης της αμερικανικής κυβέρνησης, παρουσιάζεται ως το νευραλγικό σημείο των διαδηλώσεων, μαζί με τη δίδυμη πόλη της, το Σεντ Πολ, όπου 200.000 άνθρωποι διαδήλωσαν, σύμφωνα με το «No Kings».

Ο θρύλος της ροκ Μπρους Σπρίνγκστιν ερμήνευσε το τραγούδι του «Streets of Minneapolis», που έγραψε ως φόρο τιμής στη Ρενέ Γκουντ και τον Άλεξ Πρέτι, τους δύο Αμερικανούς που έπεσαν νεκροί από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης.

Σε όλη τη χώρα, οι άνθρωποι συνεχίζουν να συναντιούνται, να οργανώνονται και να αναλαμβάνουν δράση

Οι διοργανωτές επιθυμούν να συνεχιστούν οι διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ εθνικές οργανώσεις έχουν δηλώσει ότι θα καταβάλουν προσπάθειες ώστε η συμμετοχή των διαδηλωτών να μετατραπεί σε διαρκή κοινωνική δράση.

Σε όλη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών, από τα αστικά κέντρα μέχρι τα μικρά χωριά, διαδηλωτές εξέφρασαν την οργή τους για την πολυτέλεια της νέας αίθουσας δεξιώσεων του Λευκού Οίκου υπό τον Τραμπ, τη μείωση της στήριξης προς την Ουκρανία, το γεγονός ότι το Πεντάγωνο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων σε μια σύγκρουση στη Μέση Ανατολή χωρίς ορατό τέλος καθώς και τους πράκτορες της ICE που σπέρνουν τον φόβο.

-Οι «No Kings» οργανώθηκαν από την Indivisible και άλλες προοδευτικές οργανώσεις ως μέρος μιας συμμαχίας περισσότερων από 200 ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 50501, Third Act Movement, American Federation of Teachers, Social Security Works, Communications Workers of America, American Civil Liberties Union, Public Citizen και MoveOn.