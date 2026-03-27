Η πολιτεία της Μινεσότα μετατρέπεται σε βασικό σημείο αναφοράς για το νέο κύμα διαμαρτυριών «No Kings», σε μια συγκυρία όπου η ένταση δεν έχει κοπάσει μετά τις επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης και τα δύο θανατηφόρα περιστατικά με εμπλοκή ομοσπονδιακών δυνάμεων.

Το Σάββατο, στο επίκεντρο όλων θα βρεθεί μια μαζική συγκέντρωση με πολιτικό και συμβολικό βάρος, που θα συνοδευτεί από την παρουσία του Μπρους Σπρίνγκστιν και την ερμηνεία του «Streets of Minneapolis».

Η «ναυαρχίδα» στο Σεντ Πολ

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Καπιτώλιο της Μινεσότα, στο Σεντ Πολ, όπου οι διοργανωτές εκτιμούν ότι μπορεί να συγκεντρωθούν έως και 100.000 άνθρωποι. Πέρυσι, η αντίστοιχη κινητοποίηση είχε προσελκύσει περίπου 80.000 συμμετέχοντες.

Συνολικά, περισσότερες από 3.100 δράσεις έχουν οργανωθεί σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ, με τη συμμετοχή να υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 9 εκατομμύρια. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται πλέον στα προάστια, που μετατρέπονται σε νέα πεδία πολιτικής αντίδρασης.

Ποιοι θα βρεθούν στη σκηνή

Η συγκέντρωση στο Σεντ Πολ αποκτά και έντονο συμβολισμό μέσα από τις παρουσίες. Εκτός από τον Σπρίνγκστιν, θα συμμετάσχουν η Τζόαν Μπαέζ, η Τζέιν Φόντα και ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, μαζί με δεκάδες ακτιβιστές και εκπροσώπους οργανώσεων.

Διεθνής διάσταση του κινήματος

Το «No Kings» ξεπερνά τα αμερικανικά σύνορα. Όπως αναφέρει ο Έζρα Λέβιν της Indivisible, κινητοποιήσεις προγραμματίζονται σε πολλές χώρες, όπως ο Καναδάς, η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, μεταξύ άλλων.

Σε χώρες με συνταγματική μοναρχία, οι ίδιες δράσεις υιοθετούν διαφορετική ονομασία — «No Tyrants» — διατηρώντας όμως το ίδιο πολιτικό μήνυμα.

Γιατί επελέγη η Μινεσότα

Οι διοργανωτές θεωρούν ότι η συγκεκριμένη πολιτεία συμπυκνώνει τόσο τις εντάσεις όσο και την αντίδραση. Από τη μία, καταγγέλλουν σκληρές πρακτικές της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη, αναδεικνύουν τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και οργάνωσης που αναπτύχθηκαν στις λεγόμενες Twin Cities (Μινεάπολις και Σεντ Πολ) ως παράδειγμα για όλη τη χώρα.

Το υπόβαθρο των κινητοποιήσεων

Πρόκειται για τον τρίτο γύρο των «No Kings», ενός κινήματος που συνδυάζει μαζική συμμετοχή με πολιτική στόχευση απέναντι σε αυτό που οι διοργανωτές χαρακτηρίζουν αυταρχική διακυβέρνηση. Τον Ιούνιο συμμετείχαν πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ τον Οκτώβριο οι αριθμοί αυξήθηκαν σε περισσότερους από 7 εκατομμύρια.

Αν και οι κινητοποιήσεις είχαν προγραμματιστεί από τον Ιανουάριο, οι θάνατοι των Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη έδωσαν νέο βάρος και επικαιρότητα στο μήνυμα των διαδηλώσεων.

Παράλληλα, η αντίθεση στον πόλεμο με το Ιράν, μετά τις αεροπορικές επιδρομές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, εκτιμάται ότι θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις κινητοποιήσεις, κάνοντας λόγο για δράσεις που στηρίζονται από «δίκτυα της αριστεράς» χωρίς ευρεία κοινωνική απήχηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι «δεν είναι βασιλιάς» και ότι οι διαδηλωτές δεν εκφράζουν την πλειοψηφία των πολιτών.

Ο Σπρίνγκστιν και το πολιτικό μήνυμα

Ο Σπρίνγκστιν, που έχει μακροχρόνια αντιπαράθεση με τον Τραμπ, έγραψε το «Streets of Minneapolis» ως φόρο τιμής στα θύματα και σε όσους αντιστάθηκαν. Το τραγούδι παρουσιάστηκε αρχικά στο First Avenue και αναμένεται να ακουστεί ξανά τόσο στη συγκέντρωση όσο και στη συναυλία στο Target Center, στο πλαίσιο της περιοδείας του.

Η περιοδεία φέρει και το σύνθημα «No Kings», με τον ίδιο να δηλώνει ότι στόχος είναι η υπεράσπιση της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του αμερικανικού ονείρου, τα οποία —όπως υποστηρίζει— βρίσκονται υπό πίεση.

*Με πληροφορίες από: Associated Press