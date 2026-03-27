Η Μινεσότα γίνεται το κέντρο των διαδηλώσεων «No Kings», με έως 100.000 στο Σεντ Πολ και τον Σπρίνγκστιν να δίνει τον τόνο σε ένα κύμα αντίδρασης κατά Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Vita.gr
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Η πολιτεία της Μινεσότα μετατρέπεται σε βασικό σημείο αναφοράς για το νέο κύμα διαμαρτυριών «No Kings», σε μια συγκυρία όπου η ένταση δεν έχει κοπάσει μετά τις επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης και τα δύο θανατηφόρα περιστατικά με εμπλοκή ομοσπονδιακών δυνάμεων.

Το Σάββατο, στο επίκεντρο όλων θα βρεθεί μια μαζική συγκέντρωση με πολιτικό και συμβολικό βάρος, που θα συνοδευτεί από την παρουσία του Μπρους Σπρίνγκστιν και την ερμηνεία του «Streets of Minneapolis».

Η «ναυαρχίδα» στο Σεντ Πολ

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Καπιτώλιο της Μινεσότα, στο Σεντ Πολ, όπου οι διοργανωτές εκτιμούν ότι μπορεί να συγκεντρωθούν έως και 100.000 άνθρωποι. Πέρυσι, η αντίστοιχη κινητοποίηση είχε προσελκύσει περίπου 80.000 συμμετέχοντες.

Συνολικά, περισσότερες από 3.100 δράσεις έχουν οργανωθεί σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ, με τη συμμετοχή να υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 9 εκατομμύρια. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται πλέον στα προάστια, που μετατρέπονται σε νέα πεδία πολιτικής αντίδρασης.

Ποιοι θα βρεθούν στη σκηνή

Η συγκέντρωση στο Σεντ Πολ αποκτά και έντονο συμβολισμό μέσα από τις παρουσίες. Εκτός από τον Σπρίνγκστιν, θα συμμετάσχουν η Τζόαν Μπαέζ, η Τζέιν Φόντα και ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, μαζί με δεκάδες ακτιβιστές και εκπροσώπους οργανώσεων.

Διεθνής διάσταση του κινήματος

Το «No Kings» ξεπερνά τα αμερικανικά σύνορα. Όπως αναφέρει ο Έζρα Λέβιν της Indivisible, κινητοποιήσεις προγραμματίζονται σε πολλές χώρες, όπως ο Καναδάς, η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, μεταξύ άλλων.

Σε χώρες με συνταγματική μοναρχία, οι ίδιες δράσεις υιοθετούν διαφορετική ονομασία — «No Tyrants» — διατηρώντας όμως το ίδιο πολιτικό μήνυμα.

Γιατί επελέγη η Μινεσότα

Οι διοργανωτές θεωρούν ότι η συγκεκριμένη πολιτεία συμπυκνώνει τόσο τις εντάσεις όσο και την αντίδραση. Από τη μία, καταγγέλλουν σκληρές πρακτικές της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη, αναδεικνύουν τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και οργάνωσης που αναπτύχθηκαν στις λεγόμενες Twin Cities (Μινεάπολις και Σεντ Πολ) ως παράδειγμα για όλη τη χώρα.

Το υπόβαθρο των κινητοποιήσεων

Πρόκειται για τον τρίτο γύρο των «No Kings», ενός κινήματος που συνδυάζει μαζική συμμετοχή με πολιτική στόχευση απέναντι σε αυτό που οι διοργανωτές χαρακτηρίζουν αυταρχική διακυβέρνηση. Τον Ιούνιο συμμετείχαν πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ τον Οκτώβριο οι αριθμοί αυξήθηκαν σε περισσότερους από 7 εκατομμύρια.

Αν και οι κινητοποιήσεις είχαν προγραμματιστεί από τον Ιανουάριο, οι θάνατοι των Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη  έδωσαν νέο βάρος και επικαιρότητα στο μήνυμα των διαδηλώσεων.

Παράλληλα, η αντίθεση στον πόλεμο με το Ιράν, μετά τις αεροπορικές επιδρομές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, εκτιμάται ότι θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις κινητοποιήσεις, κάνοντας λόγο για δράσεις που στηρίζονται από «δίκτυα της αριστεράς» χωρίς ευρεία κοινωνική απήχηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι «δεν είναι βασιλιάς» και ότι οι διαδηλωτές δεν εκφράζουν την πλειοψηφία των πολιτών.

Ο Σπρίνγκστιν και το πολιτικό μήνυμα

Ο Σπρίνγκστιν, που έχει μακροχρόνια αντιπαράθεση με τον Τραμπ, έγραψε το «Streets of Minneapolis» ως φόρο τιμής στα θύματα και σε όσους αντιστάθηκαν. Το τραγούδι παρουσιάστηκε αρχικά στο First Avenue και αναμένεται να ακουστεί ξανά τόσο στη συγκέντρωση όσο και στη συναυλία στο Target Center, στο πλαίσιο της περιοδείας του.

Η περιοδεία φέρει και το σύνθημα «No Kings», με τον ίδιο να δηλώνει ότι στόχος είναι η υπεράσπιση της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του αμερικανικού ονείρου, τα οποία —όπως υποστηρίζει— βρίσκονται υπό πίεση.

*Με πληροφορίες από: Associated Press 

Κάθετος Διάδρομος: Η Ευρώπη ψάχνει απεγνωσμένα για αέριο – Η πύλη της Ελλάδας για LNG

Ο Moby δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian ότι θεωρεί τους στίχους του τραγουδιού «Lola» των Kinks «αηδιαστικούς» και «τρανσφοβικούς».

Μια τριετία μετά τον θάνατό της, η Pophouse Entertainment αγόρασε τα δικαιώματα του έργου της σταρ της μουσικής Τίνα Τέρνερ και, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να την επαναφέρει στη σκηνή.

Το ντοκιμαντέρ των Oasis θα περιέχει μερικά «εκπληκτικά» πλάνα από την πρώτη συνάντηση του Λίαμ και του Νόελ Γκάλαχερ πριν από τις συναυλίες μετά την επανασύνδεσή τους.

Ενώ η Βρετανία είναι έτοιμη να γιορτάσει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls, τα μέλη του επιτυχημένου συγκροτήματος δεν μπορούν να κάνουν «ανακωχή», ρίχνοντας τίτλους τέλους στις φήμες για reunion.

Ο Morrissey ακύρωσε την εμφάνισή του στη Valencia, υποστηρίζοντας ότι ο έντονος θόρυβος από το φεστιβάλ Las Fallas δεν του επέτρεψε να κοιμηθεί, αφήνοντάς τον -όπως είπε- σε «κατατονική κατάσταση»

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θυμάται τη σκηνή στο Lincoln που τον έκανε να καταρέυσει συναισθηματικά — και πώς ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις μπήκε στο καμαρίνι για να τον παρηγορήσει

Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να κρύβουμε κάτω από το χαλί τις αδυναμίες μας. Η πραγματική λύτρωση έρχεται όταν μοιράζεσαι τα σκοτάδια σου με κάποιον που δεν θα σε κρίνει.

Μύδρους κατά της κυβέρνησης για το σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε ο Ν. Ανδρουλάκης, που παράλληλα ανέλυσε τις δεσμεύσεις του για την ακρίβεια, το Δημογραφικό και το Στεγαστικό, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Με 30.273 εισιτήρια ανά παιχνίδια, ο Ολυμπιακός προσπέρασε όλες τις ομάδες (τουλάχιστον) την τελευταία 30ετία αλλά και τον... εαυτό του. Ο αναλυτικός πίνακας με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δίνει τις απαντήσεις.

«Η σύγκρουση στο Ιράν οδηγεί ήδη σε πρωτόγνωρα επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των λιπασμάτων», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος ευχήθηκε «να επικρατήσει η λογική», μιλώντας σε εκδήλωση με την ιδιότητα του προέδρου της Syndea – Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής.

Οι απολογίες συνεχίζονται και αύριο όποτε αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τρεις λογιστές οι οποίοι φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

LIVE: Ελλάδα – Παραγουάη. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ελλάδα – Παραγουάη. Τηλεοπτικά από τον ALPHA.

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μονακό για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Οι αγαπημένοι της Κένεντι πέθαναν αλλά εμφανίζονται στο Love Story, το όνομά της περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν και η ίδια επιστρέφει στο Real Housewives. Τι γνώμη έχει η Ράντζιβιλ για όλα αυτά;

Έχοντας στο αυτοκίνητο τα δύο του παιδιά, 10 και 12 ετών, 54χρονος οδηγούσε μεθυσμένος και συγκρούστηκε με άλλο όχημα στη λεωφόρο Μαραθώνος στην Παλλήνη.

Η Εθνική Ελπίδων πέρασε… πάνω από τη Μάλτα (5-0), συνεχίζει με το απόλυτο στα προκριματικά του EURO U21 και πάει με την ψυχολογία στα ύψη στο μεγάλο παιχνίδι με τη Γερμανία. Χατ-τρικ ο Κούτσιας, από ένα γκολ οι Γκούμας και Καλοσκάμης.

Ο άντρας φέρεται να βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και να κατευθύνθηκε σε καμπίνα όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών.

