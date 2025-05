Μπρους Σπρίνγκστιν: Η πατρίδα μου βρίσκεται στα χέρια μιας διεφθαρμένης και ανίκανης κυβέρνησης

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν άνοιξε την περιοδεία του «Land of Hope and Dreams» στο Μάντσεστερ της Αγγλίας την Τετάρτη με μια σφοδρή κατακραυγή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον ίδιο και την κυβέρνησή του ότι καταπατούν τα πολιτικά δικαιώματα και τους εργαζόμενους, εγκαταλείπουν τους συμμάχους και συντάσσονται με δικτάτορες, σύμφωνα με τους New York Times.

Εμφανιζόμενος στο Μάντσεστερ, ο 75χρονος μουσικός, επέκρινε τον Τραμπ σε ξεχωριστές παρατηρήσεις πριν από τα τραγούδια του «Land of Hope and Dreams», «House of a Thousand Guitars» και «My City of Ruins».

«Ανατρέπουν την ιστορική νομοθεσία για τα πολιτικά δικαιώματα που οδήγησε σε μια πιο δίκαιη και πλουραλιστική κοινωνία. Αποχρηματοδοτούν τα αμερικανικά πανεπιστήμια που δεν υποκύπτουν στις ιδεολογικές τους απαιτήσεις. Απομακρύνουν κατοίκους από τους αμερικανικούς δρόμους και, χωρίς νόμιμη διαδικασία, τους απελαύνουν σε ξένα κέντρα κράτησης και φυλακές.»

Η δριμεία κριτική του Μπρους Σπρίνγκστιν στην κυβέρνηση Τραμπ

«Η πανίσχυρη E Street Band είναι εδώ απόψε για να επικαλεστεί τη δίκαιη δύναμη της τέχνης, της μουσικής, του ροκ εν ρολ, σε επικίνδυνους καιρούς», είπε. «Στην πατρίδα μου, η Αμερική που αγαπώ, η Αμερική για την οποία έχω γράψει, που υπήρξε φάρος ελπίδας και ελευθερίας για 250 χρόνια, βρίσκεται σήμερα στα χέρια μιας διεφθαρμένης, ανίκανης και προδοτικής κυβέρνησης».

Το πλήθος ανταποκρίθηκε με επευφημίες και ο Σπρίνγκστιν συνέχισε με μια σειρά παραπόνων για την κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι «απολαμβάνει σαδιστική ευχαρίστηση από τον πόνο που προκαλεί στους πιστούς Αμερικανούς εργαζόμενους».

«Στην πατρίδα μου, η Αμερική που αγαπώ, η Αμερική για την οποία έχω γράψει, που υπήρξε φάρος ελπίδας και ελευθερίας για 250 χρόνια, βρίσκεται σήμερα στα χέρια μιας διεφθαρμένης, ανίκανης και προδοτικής κυβέρνησης»

«Ανατρέπουν την ιστορική νομοθεσία για τα πολιτικά δικαιώματα που οδήγησε σε μια πιο δίκαιη και πλουραλιστική κοινωνία», είπε. «Εγκαταλείπουν τους μεγάλους μας συμμάχους και συντάσσονται με δικτάτορες εναντίον εκείνων που αγωνίζονται για την ελευθερία τους. Αποχρηματοδοτούν τα αμερικανικά πανεπιστήμια που δεν υποκύπτουν στις ιδεολογικές τους απαιτήσεις. Απομακρύνουν κατοίκους από τους αμερικανικούς δρόμους και, χωρίς νόμιμη διαδικασία, τους απελαύνουν σε ξένα κέντρα κράτησης και φυλακές. Όλα αυτά συμβαίνουν τώρα».

Παρόλα αυτά, είπε, η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επικρατήσει.

«Η Αμερική για την οποία σας τραγουδάω εδώ και 50 χρόνια είναι πραγματική και, ανεξάρτητα από τα ελαττώματά της, είναι μια σπουδαία χώρα με έναν σπουδαίο λαό», είπε. «Έτσι θα επιβιώσουμε από αυτή τη στιγμή».

Ο Σπρίνγκστιν και οι Δημοκρατικοί

Η περιφρόνηση του Σπρίνγκστιν για τον Τραμπ δεν αποτελεί έκπληξη. Έκοψε μια διαφήμιση για την Καμάλα Χάρις και εμφανίστηκε σε μια συγκέντρωσή της στην πολιτεία μάχης της Τζόρτζια κατά τη διάρκεια της προεδρικής εκστρατείας του 2024.

Στη δεκαετία του 1980, επέκρινε την εκστρατεία επανεκλογής του προέδρου Ρόναλντ Ρήγκαν και έκτοτε έχει υποστηρίξει έναν μακρύ κατάλογο δημοκρατικών προεδρικών υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων των Τζον Φ. Κέρι, Μπαράκ Ομπάμα, Χίλαρι Κλίντον και Τζόζεφ Ρ. Μπάιντεν Τζούνιορ.

Όταν ο Μπάιντεν εξελέγη το 2020, βγήκε με το «We Take Care of Our Own» του Σπρίνγκστιν για να εκφωνήσει τη νικητήρια ομιλία του.

*Πηγή: The New York Times, Κεντρική Φωτογραφία: Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα απονέμει το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας στον μουσικό Μπρους Σπρίνγκστιν κατά τη διάρκεια τελετής στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, 22 Νοεμβρίου 2016. Πηγή: Reuters