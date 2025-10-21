Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»

Μετά τις διαδηλώσεις «No Kings» που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις ΗΠΑ στις 18 Οκτωβρίου, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο δήλωσε στο MSNBC ότι οι νομοθέτες θα πρέπει να αρχίσουν να «φοβούνται περισσότερο την οργή του λαού» παρά την «οργή του Τραμπ».

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, διότι δεν πρόκειται να φύγει από τον Λευκό Οίκο. Δεν θέλει να φύγει από τον Λευκό Οίκο. [Όμως] δεν πρέπει να αφήσουμε τον Τραμπ να κάνει ό,τι θέλει. Οφείλουμε να τον σταματήσουμε τώρα[…]Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αντιμετωπίσουμε έναν νταή. Πρέπει να τον πολεμήσεις, να τον απωθήσεις και να τον κάνεις να υποχωρήσει. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να πετύχει», ανέφερε.

Ενάντια στην αντιμεταναστευτική πολιτική και τις περικοπές

Σύμφωνα με το MSNBC, στις διαμαρτυρίες του No Kings συμμετείχαν σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι από 2.100 πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής εκδήλωσης στη Φιλαδέλφεια. Η επιθετική πολιτική που ακολουθεί η ICE απέναντι στους μετανάστες παραμένει ένα βασικό ζήτημα στις πανεθνικές διαδηλώσεις – όπως και στις διαδηλώσεις του Ιουνίου.

Η παρουσία της Εθνοφρουράς σε μεγάλες πόλεις και οι δραστικές περικοπές σε ομοσπονδιακά προγράμματα ήταν επίσης σημαντικοί παράγοντες που κινητοποίησαν τους συμμετέχοντες.

«Η πρώτη διαμαρτυρία No Kings έγινε πριν από 250 χρόνια»

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ένας από τους πολλούς μεγαλοπαράγοντες του Χόλιγουντ που τάχθηκαν υπέρ του κινήματος No Kings, εμφανίστηκε σε ένα βίντεο στο TikTok νωρίτερα αυτόν τον μήνα, για να ενθαρρύνει τον κόσμο να συμμετάσχει στις διαδηλώσεις.

«Η πρώτη διαμαρτυρία No Kings έγινε πριν από 250 χρόνια», είπε ο Ντε Νίρο. «Οι Αμερικανοί αποφάσισαν ότι δεν ήθελαν να ζουν υπό την κυριαρχία του Βασιλιά Γεωργίου Γ’. Κήρυξαν την ανεξαρτησία τους και έδωσαν τη δική τους μάχη σε έναν αιματηρό αγώνα για τη δημοκρατία. Από τότε, έχουμε δυόμισι αιώνες δημοκρατίας. Συχνά δύσκολη, μερικές φορές χαοτική, πάντα απαραίτητη».

Τώρα έχουμε έναν επίδοξο βασιλιά που θέλει να μας την πάρει: τον βασιλιά Ντόναλντ τον Πρώτο. Γ@μα τον. Ξανασηκωνόμαστε, αυτή τη φορά, υψώνοντας τη φωνή μας με μη βίαιο τρόπο για να δηλώσουμε: Όχι στους βασιλιάδες», συμπλήρωσε.

♬ original sound – Indivisible ❌👑 @indivisibleguide “King Donald The First. F*ck that.” Robert De Niro wants to see you in the streets on October 18 to show the world that America has no kings, and power still belongs to the people. #NoKings

Οι διαμαρτυρίες No Kings οργανώθηκαν από την Indivisible και άλλες προοδευτικές οργανώσεις ως μέρος μιας συμμαχίας περισσότερων από 200 ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 50501, Third Act Movement, American Federation of Teachers, Social Security Works, Communications Workers of America, American Civil Liberties Union, Public Citizen και MoveOn.

*Mε πληροφορίες από: Variety