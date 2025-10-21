magazin
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, διότι δεν πρόκειται να φύγει από τον Λευκό Οίκο» ανέφερε σε συνέντευξη του ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καλώντας τον λαό να συνεχίσει να διαδηλώνει εναντίον του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μετά τις διαδηλώσεις «No Kings» που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις ΗΠΑ στις 18 Οκτωβρίου, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο δήλωσε στο MSNBC ότι οι νομοθέτες θα πρέπει να αρχίσουν να «φοβούνται περισσότερο την οργή του λαού» παρά την «οργή του Τραμπ».

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, διότι δεν πρόκειται να φύγει από τον Λευκό Οίκο. Δεν θέλει να φύγει από τον Λευκό Οίκο. [Όμως] δεν πρέπει να αφήσουμε τον Τραμπ να κάνει ό,τι θέλει. Οφείλουμε να τον σταματήσουμε τώρα[…]Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αντιμετωπίσουμε έναν νταή. Πρέπει να τον πολεμήσεις, να τον απωθήσεις και να τον κάνεις να υποχωρήσει. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να πετύχει», ανέφερε.

Ενάντια στην αντιμεταναστευτική πολιτική και τις περικοπές

Σύμφωνα με το MSNBC, στις διαμαρτυρίες του No Kings συμμετείχαν σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι από 2.100 πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής εκδήλωσης στη Φιλαδέλφεια. Η επιθετική πολιτική που ακολουθεί η ICE απέναντι στους μετανάστες παραμένει ένα βασικό ζήτημα στις πανεθνικές διαδηλώσεις – όπως και στις διαδηλώσεις του Ιουνίου.

YouTube thumbnail

Η παρουσία της Εθνοφρουράς σε μεγάλες πόλεις και οι δραστικές περικοπές σε ομοσπονδιακά προγράμματα ήταν επίσης σημαντικοί παράγοντες που κινητοποίησαν τους συμμετέχοντες.

«Η πρώτη διαμαρτυρία No Kings έγινε πριν από 250 χρόνια»

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ένας από τους πολλούς μεγαλοπαράγοντες του Χόλιγουντ που τάχθηκαν υπέρ του κινήματος No Kings, εμφανίστηκε σε ένα βίντεο στο TikTok νωρίτερα αυτόν τον μήνα, για να ενθαρρύνει τον κόσμο να συμμετάσχει στις διαδηλώσεις.

«Η πρώτη διαμαρτυρία No Kings έγινε πριν από 250 χρόνια», είπε ο Ντε Νίρο. «Οι Αμερικανοί αποφάσισαν ότι δεν ήθελαν να ζουν υπό την κυριαρχία του Βασιλιά Γεωργίου Γ’. Κήρυξαν την ανεξαρτησία τους και έδωσαν τη δική τους μάχη σε έναν αιματηρό αγώνα για τη δημοκρατία. Από τότε, έχουμε δυόμισι αιώνες δημοκρατίας. Συχνά δύσκολη, μερικές φορές χαοτική, πάντα απαραίτητη».

Τώρα έχουμε έναν επίδοξο βασιλιά που θέλει να μας την πάρει: τον βασιλιά Ντόναλντ τον Πρώτο. Γ@μα τον. Ξανασηκωνόμαστε, αυτή τη φορά, υψώνοντας τη φωνή μας με μη βίαιο τρόπο για να δηλώσουμε: Όχι στους βασιλιάδες», συμπλήρωσε.

@indivisibleguide “King Donald The First. F*ck that.” Robert De Niro wants to see you in the streets on October 18 to show the world that America has no kings, and power still belongs to the people. #NoKings ♬ original sound – Indivisible ❌👑

Οι διαμαρτυρίες No Kings οργανώθηκαν από την Indivisible και άλλες προοδευτικές οργανώσεις ως μέρος μιας συμμαχίας περισσότερων από 200 ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 50501, Third Act Movement, American Federation of Teachers, Social Security Works, Communications Workers of America, American Civil Liberties Union, Public Citizen και MoveOn.

*Mε πληροφορίες από: Variety

Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ
Διχασμός 20.10.25

Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ

Ο Κεν Λόγκινς υποστήριξε ότι ο Τραμπ δεν ζήτησε την άδεια του για να χρησιμοποιήσει το κομμάτι στο βίντεο που εμφανίζεται να πετάει περιττώματα στους διαδηλωτές του κινήματος No Kings.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας
«Γίνεται όπλο» 20.10.25

Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας

Ο Ίρβιν Γουέλς συμμετείχε σε ένα λονδρέζικο φεστιβάλ «το οποίο γιορτάζει τη δύναμη της γλώσσας και της τέχνης» και έδωσε μια ομιλία για τους κινδύνους που ενέχει το διαδίκτυο σε ότι αφορά τις κοινότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»
Hit Man; 20.10.25

Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»

Στο «The Running Man», ο Γκλεν Πάουελ υποδύεται τον Μπεν, έναν εργάτη που στην προσπάθεια του να βοηθήσει την άρρωστη κόρη του αποφασίζει να συμμετάσχει σε ένα σόου για αιμοδιψείς τηλεθεατές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» – Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία
Βία και εξουσία 20.10.25

«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» - Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία

Το συναρπαστικό θρίλερ του Κλέμπερ Μεντόσα Φίλιο «Ο Μυστικός Πράκτορας» (The Secret Agent) διαδραματίζεται στη δεκαετία του '70, αλλά ρίχνει φως στην πολιτική του σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η παράσταση «Εγώ κι Εσύ» της Lauren Gunderson έρχεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Πρεμιέρα στις 7/11 20.10.25

Η παράσταση «Εγώ κι Εσύ» της Lauren Gunderson έρχεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

«Έλα να σταματήσουμε αυτήν τη μέρα κι αυτήν τη νύχτα μαζί και τότε θα σου ανήκει η ρίζα όλων των ποιημάτων, θα σου ανήκουν όλα τα καλά της γης και του ήλιου- και μας μένουν εκατομμύρια ήλιοι ακόμα». Γουόλτ Γουίτμαν, «Το τραγούδι του εαυτού μου»

Σύνταξη
Ο αιμοδιψής βιαστής «γνωστός Πρωθυπουργός» και ο σωτήρας Τραμπ: Νέες αποκαλύψεις στο βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Σοκ 20.10.25

Ο αιμοδιψής βιαστής «γνωστός Πρωθυπουργός» και ο σωτήρας Τραμπ: Νέες αποκαλύψεις στο βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ

«Με έπνιξε επανειλημμένα. Γελούσε όταν με πονούσε και τον διέγειρε περισσότερο όταν τον ικέτευα να σταματήσει. Βγήκα από το κιόσκι αιμόφυρτη», γράφει μεταξύ άλλων η Βιρτζίνια Τζουφρέ για την εμπειρία της με «γνωστό Πρωθυπουργό»

Σύνταξη
«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου
Culture Live 20.10.25

«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου

Ο πρίγκιπας Άντριου στο επίκεντρο νέου σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις της Βιρτζίνια Τζουφρέ και την έρευνα της βρετανικής αστυνομίας για τις κινήσεις του σχετικά με την υπόθεση Επστάιν

Σύνταξη
Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»
FBI; 19.10.25

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»

«Είχα την ευκαιρία να παίξω έναν ρόλο που απέχει πολύ από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα», σημείωσε ο Τζέικομπ Ελόρντι σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Variety, αναφορικά με την επερχόμενη σεζόν του «Euphoria».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Σον Πεν άφησε τον εαυτό του να ξεφύγει για δεκαπέντε χρόνια. Όχι πια
His way 19.10.25

Ο Σον Πεν άφησε τον εαυτό του να ξεφύγει για δεκαπέντε χρόνια. Όχι πια

«Η αλαζονική στάση του Πεν απέναντι στη ζωή έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, αλλά είναι δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς σοβαρά το βάθος της δέσμευσής του στα παγκόσμια ζητήματα» γράφει ο o David Marchese στους New York Times προλογίζοντας τη συνέντευξή τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο
Πόνος και γλυπτική 19.10.25

O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο

«Είμαι ο Ροντέν και ο Ροντέν είναι εγώ» έλεγε η πιο λαμπρή και πιο προικισμένη από όλες τις γυναίκες γλύπτριες της εποχής της, μόνο που τα συναισθήματα του Οσγκίστ δεν ήταν το ίδιο ανιδιοτελή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»
Film Workers for Palestine 19.10.25

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»

«Δεν κάνουμε διακρίσεις σε βάρος κανενός ατόμου λόγω της εθνικότητας, της φυλής, της θρησκείας ή του φύλου του» υποστήριξε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία «Film Workers for Palestine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ένας κόσμος αποκομμένος από τις δυσκολίες της αστικής ζωής» – Mια σπάνια έκθεση με σχέδια του Ρενουάρ
Έργα σε χαρτί 19.10.25

«Ένας κόσμος αποκομμένος από τις δυσκολίες της αστικής ζωής» - Mια σπάνια έκθεση με σχέδια του Ρενουάρ

Τα λιγότερο γνωστά σχέδια του διάσημου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου, Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σημαντικής νέας έκθεσης που μας προσκαλεί να γνωρίσουμε τις φάσεις της καλλιτεχνικής του διαδικασίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»
1999 19.10.25

Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»

«Ήμασταν όλοι πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό που κάναμε», σημείωσε ο πρωταγωνιστής του «Matrix» Λόρενς Φίσμπερν, σε πρόσφατη συζήτηση σχετικά με το sci-fi κινηματογραφικό φαινόμενο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Με έκανε να νιώσω άσχημα» – Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν
Ζόρια 19.10.25

«Με έκανε να νιώσω άσχημα» - Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν

Ο σταρ της σειράς «The Bear», Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, αποκαλύπτει πώς το «Boss» τον επέλεξε για να πρωταγωνιστήσει σε μια βιογραφική ταινία, παρόλο που δεν μπορούσε να τραγουδήσει ή να παίξει κιθάρα — αλλά το «Deliver Me from Nowhere» αποδείχθηκε μια δύσκολη δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά

Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη στη Βουλή- Τι θα πει για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τα εργασιακά και την εξωτερική πολιτική

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση

Κυβερνητικοί κύκλοι εκτιμούν πως ελλείψει ενός θετικού αφηγήματος και με δεδομένη την πίεση τόσο από τον αγροτικό κόσμο όσο όμως και από το κίνημα των Τεμπών η μόνη επιλογή που μπορεί να δώσει ώθηση στην κυβέρνηση είναι η ανάδειξη των αδυναμιών της αντιπολίτευσης

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα – Βράδυ στους δρόμους της πόλης υπό βροχή
Ελλάδα 21.10.25

Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα - Νυχτερινή «φωτογραφία» της αστεγίας υπό βροχή

Η καταγραφή των αστέγων στον Δήμο της Αθήνας για πρώτη φορά μετά το 2018 σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας – Το in ακολούθησε τις ομάδες καταγραφής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026
Οικονομία 21.10.25

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο, ποιοι θα πρέπει να διορθώσουν το Ε9, πότε θα έρθουν τα νέα εκκαθαριστικά και πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών
Eκπαιδευτικό χάσμα 21.10.25

Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι γυναίκες με πανεπιστημιακό τίτλο επωφελούνται από μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερα προνόμια στις δουλειές τους, ενώ όσες δεν έχουν σπουδάσει βλέπουν τις ευκαιρίες τους να συρρικνώνονται

Σύνταξη
Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες
Κόσμος 21.10.25

Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Από την Ευρώπη έως τη Λατινική Αμερική, από την Ασία έως την Αφρική, κινήματα για την δημοκρατία προσπαθούν να εμποδίσουν την εξάπλωση αυταρχικών πρακτικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καμπανάκι για την κλιματική κρίση: Τα τοπία του πλανήτη σύντομα δεν θα έχουν άγρια ζώα
«Να δράσουμε» 21.10.25

Καμπανάκι για την κλιματική κρίση: Τα τοπία του πλανήτη σύντομα δεν θα έχουν άγρια ζώα

Η Μάργκο Ράγκετ, φωτογράφος άγριας ζωής, χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον που θα έχουν τα άγρια ζώα του πλανήτη. Προειδοποιεί ότι «δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ενοχος για ανθρωποκτονία σωφρονιστικός υπάλληλος με θύμα αφροαμερικανό κρατούμενο
Ξυλοδαρμός Αφροαμερικανού 21.10.25

Δικαστικός πέλεκυς σε σωφρονιστικό υπάλληλο για υπόθεση που είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ

Ενοχος για ανθρωποκτονία κρίθηκε σωφρονιστικός υπάλληλος ο οποίος ενεπλάκη στον μέχρι θανάτου ξυλοδαρμό αφροαμερικανού κρατούμενου, υπόθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει υποδομές παρά την κατάπαυση του πυρός
uncategorized 21.10.25

Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει υποδομές παρά την κατάπαυση του πυρός

Νέες επιδρομές κατά υποδομών στον νότιο Λίβανο εξαπέλυσαν οι ισραηλινές δυνάμεις, παρά την κατάπαυση του πυρός, ακολουθώντας «συστηματική πολιτική» καταστροφών, σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Βραζιλία: Αδειοδοτούν γεώτρηση για πετρέλαιο στα ανοιχτά του Αμαζονίου παραμονές της COP30
Αντιφάσεις Λούλα 21.10.25

Γεώτρηση πετρελαίου στον Αμαζόνιο μαζί με σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα

Το έργο εξερευνητικής γεώτρησης στα ανοιχτά του Αμαζονίου, το οποίο αδειοδοτήθηκε, προώθησε ο κεντροαριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας, που θα είναι οικοδεσπότης της συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θεωρεί «επιτυχημένη» τη γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ
Ουκρανία 21.10.25

«Πετυχημένη» για τον Ζελένσκι η γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι έκρινε «επιτυχημένη» τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, για την οποία δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν γεμάτη από βωμολοχίες του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Συρία: Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν 12 εκατομμύρια χάπια Captagon
Συρία 21.10.25

Κατάσχεσαν ένα βουνό... Captagon

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι οι «δυνάμεις ασφαλείας» κατάσχεσαν «περίπου 12 εκατομμύρια χάπια captagon στην περιφέρεια αλ Ντουμάιρ» της χώρας.

Σύνταξη
Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια

Τραμπ – Αλμπανέζι συμφώνησαν οι δύο χώρες να επενδύσουν 1 δισ. δολάρια η καθεμία τους επόμενους 6 μήνες σε έργα εξόρυξης και επεξεργασίας

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
