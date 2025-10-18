newspaper
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.10.2025 | 20:53
Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο - Αίγιο
Σημαντική είδηση:
18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΗΠΑ: Τι είναι το κίνημα «No Kings» που τάσσεται ενάντια στον Τραμπ – Εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους
Κόσμος 18 Οκτωβρίου 2025 | 20:31

ΗΠΑ: Τι είναι το κίνημα «No Kings» που τάσσεται ενάντια στον Τραμπ – Εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους

Εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να συμμετάσχουν στις σημερινές διαμαρτυρίες σε όλες τις ΗΠΑ, ενάντια στην αυταρχικότητα του Ντόναλντ Τραμπ

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Spotlight

Εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να διαδηλώσουν το Σάββατο σε περισσότερες από 2.500 τοποθεσίες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, από μικρές πόλεις έως μεγάλες μητροπόλεις, για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης Τραμπ.

Το κίνημα «No Kings», η συμμαχία που οργάνωσε μία αντίστοιχη μαζική διαδήλωση τον Ιούνιο, καλεί και πάλι τον κόσμο να βγει στους δρόμους για να στείλει το απλό μήνυμα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι βασιλιάς, αντιδρώντας σε αυτό που θεωρούν αυξανόμενο αυταρχισμό.

Αρκετές πόλεις των ΗΠΑ έχουν πλέον στρατιωτική παρουσία στο έδαφος, οι περισσότερες ενάντια στη βούληση των τοπικών ηγετών. Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να καταστείλει τη διαφωνία ως μέρος μιας συνεχιζόμενης εκστρατείας εκδίκησης. Ωστόσο, οι διοργανωτές λένε ότι αναμένουν να δουν μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη, μονοήμερη διαδήλωση στην ιστορία των ΗΠΑ.

Τι αφορούν οι διαδηλώσεις «No Kings»

Όπως αναφέρει ο Guardian, μια συμμαχία αριστερών ομαδών ηγείται και πάλι μιας ημέρας μαζικών διαδηλώσεων σε όλες τις ΗΠΑ για να διαμαρτυρηθεί ενάντια στην κυβέρνηση Τραμπ. Η συμμαχία ηγήθηκε μιας προηγούμενης ημέρας διαδηλώσεων «No Kings» τον Ιούνιο, προσελκύοντας εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στον πρόεδρο την ίδια ημέρα που ο Τραμπ πραγματοποίησε στρατιωτική παρέλαση στην Ουάσιγκτον.

YouTube thumbnail

Διαδηλωτές στους δρόμους των ΗΠΑ, μαζί κι ένας Πίκατσου. REUTERS/Eduardo Munoz

Οι διαδηλώσεις ονομάζονται «No Kings» για να υπογραμμίσουν ότι η Αμερική δεν έχει απολυταρχικούς ηγέτες.

Πού θα πραγματοποιηθούν οι κινητοποιήσεις

Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 2.500 διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, στις μεγαλύτερες πόλεις και σε μικρές κωμοπόλεις, και στις 50 πολιτείες. Οι πολίτες διαδηλώνουν στις δικές τους κοινότητες αντί να μετακινούνται σε μεγάλα αστικά κέντρα, προκειμένου να δείξουν ότι η δυσαρέσκεια για τον Τραμπ υπάρχει σε όλες τις γωνιές των ΗΠΑ.

REUTERS/Leah Millis

Για την ημέρα δράσης της 18ης Οκτωβρίου, οι διοργανωτές έχουν προσδιορίσει αρκετές μεγάλης σημασίας περιοχές: Ουάσιγκτον, Σαν Φρανσίσκο, Σαν Ντιέγκο, Ατλάντα, Νέα Υόρκη, Χιούστον, Τέξας, Χονολουλού, Βοστώνη, Κάνσας Σίτι, Μιζούρι, Μπόζμαν, Μοντάνα, Σικάγο και Νέα Ορλεάνη.

Οι διαδηλώσεις ξεκινούν σε διαφορετικές ώρες ανάλογα με την τοποθεσία.

Γιατί οι διοργανωτές ζητούν από τους διαδηλωτές να φορούν κίτρινα ρούχα

Οι διοργανωτές ζητούν από τους διαδηλωτές του «No Kings» να φορούν κίτρινα ρούχα για να δείξουν την ενότητά τους με έναν εντυπωσιακό οπτικά τρόπο και για να ευθυγραμμιστούν με άλλα κινήματα υπέρ της δημοκρατίας στην Ουκρανία, το Χονγκ Κονγκ και τη Νότια Κορέα.

REUTERS/Kylie Cooper

Όπως το θέτουν οι διοργανωτές: «Το κίτρινο είναι το κοινό μας σήμα, φωτεινό, τολμηρό και αδύνατο να αγνοηθεί, μια υπενθύμιση ότι η δύναμη της Αμερικής ανήκει στον λαό μας, όχι στους βασιλιάδες».

Ποιος οργάνωσε τις διαμαρτυρίες

Περισσότερες από 200 οργανώσεις έχουν υπογράψει ως εταίροι για τις διαμαρτυρίες.

Η Indivisible, η προοδευτική οργάνωση με παραρτήματα σε όλες τις ΗΠΑ, είναι ο κύριος διοργανωτής. Η American Civil Liberties Union είναι εταίρος, όπως και η ομάδα υπεράσπισης Public Citizen. Συνδικάτα, συμπεριλαμβανομένης της American Federation of Teachers και της SEIU, συμμετέχουν στην κοινή δράση. Το νέο κίνημα διαμαρτυρίας 50501, το οποίο ξεκίνησε νωρίτερα φέτος ως κάλεσμα για διαμαρτυρίες και στις 50 πολιτείες σε μία μόνο ημέρα, είναι εταίρος. Άλλοι εταίροι περιλαμβάνουν την Εκστρατεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το MoveOn, το United We Dream, τη Λέσχη των Ψηφοφόρων για την Προστασία του Περιβάλλοντος, το Common Defense και άλλους, σύμφωνα με τον Guardian.

REUTERS/Leah Millis

Η Home of the Brave, μια ομάδα που συνδέεται με τον κριτικό του Τραμπ Τζορτζ Κόνγουεϊ και περιγράφει τον εαυτό της ως «κοινότητα Αμερικανών που αρνούνται να σιωπήσουν», ανακοίνωσε μια διαφημιστική καμπάνια αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων για την προώθηση των συγκεντρώσεων.

Πόσοι άνθρωποι συμμετείχαν στις τελευταίες διαμαρτυρίες του «No Kings»

Αρκετά εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες του Ιουνίου, αν και οι αριθμοί ποικίλλουν ανάλογα με την πηγή.

Το Crowd Counting Consortium του Χάρβαρντ, το οποίο χρησιμοποιεί δημόσια διαθέσιμα δεδομένα για να εκτιμήσει το μέγεθος των πολιτικών συγκεντρώσεων, δήλωσε ότι η εκδήλωση του Ιουνίου ήταν «πιθανώς η δεύτερη μεγαλύτερη διαδήλωση μιας ημέρας από την ανάληψη των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2017», μετά τη Γυναικεία Πορεία του 2017.

REUTERS/Brian Snyder

Το Crowd Counting Consortium του Χάρβαρντ εκτίμησε ότι μεταξύ 2 και 4,8 εκατομμυρίων ανθρώπων συμμετείχαν σε περισσότερες από 2.150 δράσεις στις 14 Ιουνίου, αν και η ομάδα σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τα στοιχεία για το 18% των τοποθεσιών διαμαρτυρίας, σχεδόν όλες σε μικρές πόλεις. Αυτή ήταν μια σημαντικά μεγαλύτερη συμμετοχή από τη διαμαρτυρία Hands Off τον Απρίλιο, την πρώτη μεγάλη ημέρα διαμαρτυρίας της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Μια άλλη εκτίμηση, από τον δημοσιογράφο δεδομένων Τζ. Έλιοτ Μόρις του ενημερωτικού δελτίου Strength in Numbers του Substack, υπολόγισε τη συμμετοχή μεταξύ 4 και 6 εκατομμυρίων.

Μέχρι στιγμής, το 2025 έχει δει «πολύ περισσότερες διαμαρτυρίες» από ό,τι κατά την ίδια περίοδο το 2017.

Οι διοργανωτές αναμένουν ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετάσχουν στις διαμαρτυρίες της 18ης Οκτωβρίου. Περισσότερες τοποθεσίες έχουν δηλώσει συμμετοχή για τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε σύγκριση με την ημέρα δράσης του Ιουνίου, και οι διοργανωτές αναμένουν να δουν συνολικά μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων στους δρόμους σε σύγκριση με το καλοκαίρι.

Γιατί τώρα;

Η συμμαχία «No Kings» επικαλείται τις «αυξανόμενες αυταρχικές υπερβολές και τη διαφθορά» του Τραμπ ως κίνητρο για τις διαμαρτυρίες, συμπεριλαμβανομένης της εντατικοποίησης των απελάσεων, της κατάργησης της υγειονομικής περίθαλψης, της γεωγραφικής αναδιαμόρφωσης των εκλογικών περιφερειών και άλλα.

Το κίνημα περιγράφει τον εαυτό του ως φιλοδημοκρατικό και φιλοεργατικό και απορρίπτει την «πολιτική του ισχυρού άνδρα», δεσμευόμενο να αγωνιστεί μέχρι «να αποκτήσουμε την εκπροσώπηση που μας αξίζει», υποστηρίζει ο Guardian.

Η συμμαχία επισημαίνει αυτά που θεωρεί ως μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα της δεύτερης θητείας του Τραμπ: Ο Τραμπ χρησιμοποιεί τα χρήματα των φορολογουμένων για να αποκτήσει εξουσία, στέλνοντας ομοσπονδιακές δυνάμεις να καταλάβουν πόλεις των ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει τρίτη θητεία και «ήδη συμπεριφέρεται σαν μονάρχης». Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προχωρήσει υπερβολικά με την ατζέντα της, αψηφώντας τα δικαστήρια και καταργώντας υπηρεσίες, ενώ απελαύνει ανθρώπους χωρίς τη δέουσα διαδικασία.

REUTERS/Kylie Cooper

«Είτε είστε εξοργισμένοι από τις επιθέσεις στα πολιτικά δικαιώματα, την εκτίναξη των τιμών, τις απαγωγές και τις εξαφανίσεις, την κατάργηση βασικών υπηρεσιών ή την επίθεση στην ελευθερία του λόγου, αυτή η στιγμή είναι για εσάς», αναφέρει ο ιστότοπος του «No Kings». «Είτε αγωνίζεστε εδώ και χρόνια είτε απλά έχετε βαρεθεί και είστε έτοιμοι να αναλάβετε δράση, αυτή η στιγμή είναι για εσάς».

Ο στόχος είναι να «δημιουργηθεί μια μαζική, ορατή, μη βίαιη, εθνική απόρριψη αυτής της κρίσης» και να δείξει ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων αναλαμβάνει δράση για να σταματήσει τον Τραμπ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Black Friday: Από… Σεπτέμβριο ετοιμάζεται η αγορά για την πιο «καυτή» σεζόν της χρονιάς

Black Friday: Από… Σεπτέμβριο ετοιμάζεται η αγορά για την πιο «καυτή» σεζόν της χρονιάς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Χαμάς στοχεύει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα – Δεν μπορεί να δεσμευτεί για αφοπλισμό
«Θέλουμε ελπίδα» 18.10.25

Η Χαμάς στοχεύει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα – Δεν μπορεί να δεσμευτεί για αφοπλισμό

Ο Μοχάμεντ Ναζάλ, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, υποστηρίζει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα. Επισημαίνει ότι είναι έτοιμη για εκεχειρία πέντε ετών

Σύνταξη
Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν 20ετή κάθειρξη σε επικεφαλής εταιρείας ασφαλείας που φέρεται να τον κατασκόπευε
Τι υποστηρίζεται 18.10.25

Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν 20ετή κάθειρξη σε επικεφαλής εταιρείας ασφαλείας που φέρεται να τον κατασκόπευε

Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν από την ισπανική δικαιοσύνη να καταδικάσει τον επικεφαλής μιας εταιρείας ασφαλείας που κατηγορείται ότι τον κατασκόπευε για χάρη των ΗΠΑ

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Δημοτικές εκλογές την Κυριακή – Ο αλβανόφωνος πληθυσμός και η εσωστρέφεια στην αντιπολίτευση
Το διακύβευμα 18.10.25

Δημοτικές εκλογές την Κυριακή στη Βόρεια Μακεδονία - Ο αλβανόφωνος πληθυσμός και η εσωστρέφεια στην αντιπολίτευση

Οι δημοτικές εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία αναμένεται να επιβεβαιώσουν την κυριαρχία του δεξιού κυβερνώντος κόμματος. Το διακύβευμα στους δήμους που κυριαρχεί ο αλβανόφωνος πληθυσμός

Σύνταξη
Ιράν: Έληξε η συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά – Η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται πλέον για το πρόγραμμά της
Τι λέει η Τεχεράνη 18.10.25

Έληξε η συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά - Το Ιράν δεν δεσμεύεται πλέον για το πρόγραμμά του

Η συμφωνία, γνωστή ως κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης ή ΚΟΣΔ, υπέγραψαν το 2015 το Ιράν με τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα

Σύνταξη
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες
Παράταση εκεχειρίας 18.10.25

Ειρηνευτικές συνομιλίες Αφγανιστάν και Πακιστάν στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες

Ο υπουργός Πληροφοριών και Πολιτισμού και εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ ανακοίνωσε ότι και η αντιπροσωπεία του Αφγανιστάν ταξιδεύει για το Κατάρ μετά από αυτή του Πακιστάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισραήλ: Ταυτοποίησε τη σορό του ομήρου που παραδόθηκε τη νύχτα – 28 νεκροί στη Γάζα εν μέσω εκεχειρίας
Νέες επιθέσεις 18.10.25

Το Ισραήλ ταυτοποίησε τη σορό του ομήρου που παραδόθηκε τη νύχτα - 28 νεκροί στη Γάζα εν μέσω εκεχειρίας

Η Χαμάς επέστρεψε τη σορό του Ελιγιάχου Μαργκαλίτ που είχε σκοτωθεί στις 7 Οκτωβρίου - Το Ισραήλ συνεχίζει να ανοίγει πυρ κατά Παλαιστίνιων στη Γάζα παρά τη συμφωνία για την εκεχειρία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νετανιάχου: Η εκεχειρία στη Γάζα του προκάλεσε έξι μεγάλα προβλήματα – Επιβιώνει μόνο μέσω του πολέμου
Στριμωγμένος 18.10.25

Επιβιώνει μόνο μέσω του πολέμου - Τα έξι μεγάλα προβλήματα που προκάλεσε η εκεχειρία στον Νετανιάχου

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χρησιμοποιεί τον πόλεμο για να παραμένει στη θέση του ή, ακόμη περισσότερο, για να μένει εκτός φυλακής

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βρυχάται εκ νέου το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Η 35η έκρηξη σε λίγους μήνες
Στη Χαβάη 18.10.25

Βρυχάται εκ νέου το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Η 35η έκρηξη σε λίγους μήνες

Kάτοικοι και επισκέπτες της Χαβάης συγκεντρώθηκαν σε ασφαλή σημεία παρατήρησης για να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό φαινόμενο που δημιουργείτο από την έκρηξη στο ηφαίστειο Κιλαουέα

Σύνταξη
Ουκρανία: Σε τεντωμένο σκοινί εν όψει της συνάντησης Πούτιν-Τραμπ – Ανοιχτό παράθυρο για τους Tomahawk
Δύσκολη η ισορροπία 18.10.25

Σε τεντωμένο σκοινί εν όψει συνάντησης Πούτιν-Τραμπ - Ανοιχτό παράθυρο για Tomahawk από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ο Τραμπ, μολονότι δήλωσε ότι τυχόν αποστολή πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο θα κλιμάκωνε την πολεμική ένταση στην Ουκρανία, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο
Culture Live 18.10.25

JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο

Το βιβλίο του Scott Badler με τίτλο «Becoming JFK: John F. Kennedy's Early Path to Leadership» (JFK: Η πρώιμη πορεία του John F. Kennedy προς την ηγεσία) αφηγείται την περίοδο πριν από την προεδρία του 35ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεντιλίμπαρ: «Η νοοτροπία και η σκέψη μας πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα παιχνίδια»
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Η νοοτροπία και η σκέψη μας πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα παιχνίδια»

Ο Χοσέ Λουίς; Μεντιλίμπαρ, παρά το 2-0 επί της ΑΕΛ, τόνισε οτι δεν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες του αντιμετώπισαν το παιχνίδι και πως θα πρέπει σε όλα τα ματς να δείχνουν τον ίδιο ζήλο.

Σύνταξη
Εισοδήματα: Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο
Οικονομικές Ειδήσεις 18.10.25

Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο - Βαθιά και διαχρονική ανισορροπία

Τα εισοδήματα μπορεί να αυξάνονται στην Ελλάδα αλλά δεν επαρκούν για πολλά νοικοκυριά. Η σύγκλιση με τον μέσο Ευρωπαίο απαιτεί ενδεχομένως και μία 15ετία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ηρακλής – Μύκονος Betsson 73-80: Μεγάλη νίκη για τους «νεοφώτιστους» με σούπερ Ρέι (vid)
Μπάσκετ 18.10.25

Ηρακλής – Μύκονος Betsson 73-80: Μεγάλη νίκη για τους «νεοφώτιστους» με σούπερ Ρέι (vid)

Η Μύκονος Betsson έχοντας σε εξαιρετική μέρα τον Ρέι που σημείωσε 22 πόντους, πήρε σπουδαία νίκη στο Ιβανώφειο, με 73-80 επί του Ηρακλή η οποία ήταν η πρώτη στην ιστορία της στη Basket League.

Σύνταξη
Για 4 ώρες κατέθετε ο εργοδότης του 22χρονου – Το τηλεφώνημα που δέχθηκε λίγα λεπτά μετά το φονικό στη Φοινικούντα
Μεσσηνία 18.10.25

Για 4 ώρες κατέθετε ο εργοδότης του 22χρονου – Το τηλεφώνημα που δέχθηκε λίγα λεπτά μετά το φονικό στη Φοινικούντα

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες και δεν αποκλείεται να έχουμε νέες εξελίξεις ενόψει και τις προγραμματισμένης απολογίας των δύο συληφθεντων την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. 

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ

LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – ΟΦΗ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» – Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;
Pause 18.10.25

«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» - Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;

Πέντε κανάλια MTV θα κλείσουν στο τέλος του έτους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντας μόνο ένα – το οποίο μεταδίδει κυρίως ριάλιτι σόου. Και με τους περιορισμένους προϋπολογισμούς, οι σκηνοθέτες λένε ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα
On Field 18.10.25

Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα

Ο Αργεντίνος μπακ είχε και πάλι ασίστ, δείχνοντας ότι φέτος βοηθάει τον Ολυμπιακό και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού, ενώ ο Βραζιλιάνος στόπερ έδειξε πολύ καλά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)

Ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε τη διαφορά και οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι σε νίκη με 2-0 επί της Έβερτον – Στις καθυστερήσεις ισοφάρισε η Κρίσταλ Πάλλας κόντρα στην Μπόρνμουθ (3-3).

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός

LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Λεβαδειακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Χαμάς στοχεύει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα – Δεν μπορεί να δεσμευτεί για αφοπλισμό
«Θέλουμε ελπίδα» 18.10.25

Η Χαμάς στοχεύει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα – Δεν μπορεί να δεσμευτεί για αφοπλισμό

Ο Μοχάμεντ Ναζάλ, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, υποστηρίζει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα. Επισημαίνει ότι είναι έτοιμη για εκεχειρία πέντε ετών

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ για την 7η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Καυγάς Κασσελάκη – Τζάκρη διέρρευσε στο Instagram: «Έχεις διχάσει πολύ κόσμο» – «Δεν με καταδέχεσαι!»
«Δεν είμαι σε mood» 18.10.25

Καυγάς Κασσελάκη – Τζάκρη διέρρευσε στο Instagram: «Έχεις διχάσει πολύ κόσμο» – «Δεν με καταδέχεσαι!»

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων καταγγέλλει η Θεοδώρα Τζάκρη. Δεν είμαι σε mood να απαντάω στα τρολ της Blue Skies, ούτε στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου, τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο