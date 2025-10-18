Εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να διαδηλώσουν το Σάββατο σε περισσότερες από 2.500 τοποθεσίες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, από μικρές πόλεις έως μεγάλες μητροπόλεις, για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης Τραμπ.

Το κίνημα «No Kings», η συμμαχία που οργάνωσε μία αντίστοιχη μαζική διαδήλωση τον Ιούνιο, καλεί και πάλι τον κόσμο να βγει στους δρόμους για να στείλει το απλό μήνυμα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι βασιλιάς, αντιδρώντας σε αυτό που θεωρούν αυξανόμενο αυταρχισμό.

Αρκετές πόλεις των ΗΠΑ έχουν πλέον στρατιωτική παρουσία στο έδαφος, οι περισσότερες ενάντια στη βούληση των τοπικών ηγετών. Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να καταστείλει τη διαφωνία ως μέρος μιας συνεχιζόμενης εκστρατείας εκδίκησης. Ωστόσο, οι διοργανωτές λένε ότι αναμένουν να δουν μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη, μονοήμερη διαδήλωση στην ιστορία των ΗΠΑ.

Τι αφορούν οι διαδηλώσεις «No Kings»

Όπως αναφέρει ο Guardian, μια συμμαχία αριστερών ομαδών ηγείται και πάλι μιας ημέρας μαζικών διαδηλώσεων σε όλες τις ΗΠΑ για να διαμαρτυρηθεί ενάντια στην κυβέρνηση Τραμπ. Η συμμαχία ηγήθηκε μιας προηγούμενης ημέρας διαδηλώσεων «No Kings» τον Ιούνιο, προσελκύοντας εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στον πρόεδρο την ίδια ημέρα που ο Τραμπ πραγματοποίησε στρατιωτική παρέλαση στην Ουάσιγκτον.

Οι διαδηλώσεις ονομάζονται «No Kings» για να υπογραμμίσουν ότι η Αμερική δεν έχει απολυταρχικούς ηγέτες.

Πού θα πραγματοποιηθούν οι κινητοποιήσεις

Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 2.500 διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, στις μεγαλύτερες πόλεις και σε μικρές κωμοπόλεις, και στις 50 πολιτείες. Οι πολίτες διαδηλώνουν στις δικές τους κοινότητες αντί να μετακινούνται σε μεγάλα αστικά κέντρα, προκειμένου να δείξουν ότι η δυσαρέσκεια για τον Τραμπ υπάρχει σε όλες τις γωνιές των ΗΠΑ.

Για την ημέρα δράσης της 18ης Οκτωβρίου, οι διοργανωτές έχουν προσδιορίσει αρκετές μεγάλης σημασίας περιοχές: Ουάσιγκτον, Σαν Φρανσίσκο, Σαν Ντιέγκο, Ατλάντα, Νέα Υόρκη, Χιούστον, Τέξας, Χονολουλού, Βοστώνη, Κάνσας Σίτι, Μιζούρι, Μπόζμαν, Μοντάνα, Σικάγο και Νέα Ορλεάνη.

Οι διαδηλώσεις ξεκινούν σε διαφορετικές ώρες ανάλογα με την τοποθεσία.

Γιατί οι διοργανωτές ζητούν από τους διαδηλωτές να φορούν κίτρινα ρούχα

Οι διοργανωτές ζητούν από τους διαδηλωτές του «No Kings» να φορούν κίτρινα ρούχα για να δείξουν την ενότητά τους με έναν εντυπωσιακό οπτικά τρόπο και για να ευθυγραμμιστούν με άλλα κινήματα υπέρ της δημοκρατίας στην Ουκρανία, το Χονγκ Κονγκ και τη Νότια Κορέα.

Όπως το θέτουν οι διοργανωτές: «Το κίτρινο είναι το κοινό μας σήμα, φωτεινό, τολμηρό και αδύνατο να αγνοηθεί, μια υπενθύμιση ότι η δύναμη της Αμερικής ανήκει στον λαό μας, όχι στους βασιλιάδες».

Ποιος οργάνωσε τις διαμαρτυρίες

Περισσότερες από 200 οργανώσεις έχουν υπογράψει ως εταίροι για τις διαμαρτυρίες.

Η Indivisible, η προοδευτική οργάνωση με παραρτήματα σε όλες τις ΗΠΑ, είναι ο κύριος διοργανωτής. Η American Civil Liberties Union είναι εταίρος, όπως και η ομάδα υπεράσπισης Public Citizen. Συνδικάτα, συμπεριλαμβανομένης της American Federation of Teachers και της SEIU, συμμετέχουν στην κοινή δράση. Το νέο κίνημα διαμαρτυρίας 50501, το οποίο ξεκίνησε νωρίτερα φέτος ως κάλεσμα για διαμαρτυρίες και στις 50 πολιτείες σε μία μόνο ημέρα, είναι εταίρος. Άλλοι εταίροι περιλαμβάνουν την Εκστρατεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το MoveOn, το United We Dream, τη Λέσχη των Ψηφοφόρων για την Προστασία του Περιβάλλοντος, το Common Defense και άλλους, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Home of the Brave, μια ομάδα που συνδέεται με τον κριτικό του Τραμπ Τζορτζ Κόνγουεϊ και περιγράφει τον εαυτό της ως «κοινότητα Αμερικανών που αρνούνται να σιωπήσουν», ανακοίνωσε μια διαφημιστική καμπάνια αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων για την προώθηση των συγκεντρώσεων.

Πόσοι άνθρωποι συμμετείχαν στις τελευταίες διαμαρτυρίες του «No Kings»

Αρκετά εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες του Ιουνίου, αν και οι αριθμοί ποικίλλουν ανάλογα με την πηγή.

Το Crowd Counting Consortium του Χάρβαρντ, το οποίο χρησιμοποιεί δημόσια διαθέσιμα δεδομένα για να εκτιμήσει το μέγεθος των πολιτικών συγκεντρώσεων, δήλωσε ότι η εκδήλωση του Ιουνίου ήταν «πιθανώς η δεύτερη μεγαλύτερη διαδήλωση μιας ημέρας από την ανάληψη των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2017», μετά τη Γυναικεία Πορεία του 2017.

Το Crowd Counting Consortium του Χάρβαρντ εκτίμησε ότι μεταξύ 2 και 4,8 εκατομμυρίων ανθρώπων συμμετείχαν σε περισσότερες από 2.150 δράσεις στις 14 Ιουνίου, αν και η ομάδα σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τα στοιχεία για το 18% των τοποθεσιών διαμαρτυρίας, σχεδόν όλες σε μικρές πόλεις. Αυτή ήταν μια σημαντικά μεγαλύτερη συμμετοχή από τη διαμαρτυρία Hands Off τον Απρίλιο, την πρώτη μεγάλη ημέρα διαμαρτυρίας της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Μια άλλη εκτίμηση, από τον δημοσιογράφο δεδομένων Τζ. Έλιοτ Μόρις του ενημερωτικού δελτίου Strength in Numbers του Substack, υπολόγισε τη συμμετοχή μεταξύ 4 και 6 εκατομμυρίων.

Μέχρι στιγμής, το 2025 έχει δει «πολύ περισσότερες διαμαρτυρίες» από ό,τι κατά την ίδια περίοδο το 2017.

Οι διοργανωτές αναμένουν ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετάσχουν στις διαμαρτυρίες της 18ης Οκτωβρίου. Περισσότερες τοποθεσίες έχουν δηλώσει συμμετοχή για τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε σύγκριση με την ημέρα δράσης του Ιουνίου, και οι διοργανωτές αναμένουν να δουν συνολικά μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων στους δρόμους σε σύγκριση με το καλοκαίρι.

Γιατί τώρα;

Η συμμαχία «No Kings» επικαλείται τις «αυξανόμενες αυταρχικές υπερβολές και τη διαφθορά» του Τραμπ ως κίνητρο για τις διαμαρτυρίες, συμπεριλαμβανομένης της εντατικοποίησης των απελάσεων, της κατάργησης της υγειονομικής περίθαλψης, της γεωγραφικής αναδιαμόρφωσης των εκλογικών περιφερειών και άλλα.

Το κίνημα περιγράφει τον εαυτό του ως φιλοδημοκρατικό και φιλοεργατικό και απορρίπτει την «πολιτική του ισχυρού άνδρα», δεσμευόμενο να αγωνιστεί μέχρι «να αποκτήσουμε την εκπροσώπηση που μας αξίζει», υποστηρίζει ο Guardian.

Η συμμαχία επισημαίνει αυτά που θεωρεί ως μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα της δεύτερης θητείας του Τραμπ: Ο Τραμπ χρησιμοποιεί τα χρήματα των φορολογουμένων για να αποκτήσει εξουσία, στέλνοντας ομοσπονδιακές δυνάμεις να καταλάβουν πόλεις των ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει τρίτη θητεία και «ήδη συμπεριφέρεται σαν μονάρχης». Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προχωρήσει υπερβολικά με την ατζέντα της, αψηφώντας τα δικαστήρια και καταργώντας υπηρεσίες, ενώ απελαύνει ανθρώπους χωρίς τη δέουσα διαδικασία.

«Είτε είστε εξοργισμένοι από τις επιθέσεις στα πολιτικά δικαιώματα, την εκτίναξη των τιμών, τις απαγωγές και τις εξαφανίσεις, την κατάργηση βασικών υπηρεσιών ή την επίθεση στην ελευθερία του λόγου, αυτή η στιγμή είναι για εσάς», αναφέρει ο ιστότοπος του «No Kings». «Είτε αγωνίζεστε εδώ και χρόνια είτε απλά έχετε βαρεθεί και είστε έτοιμοι να αναλάβετε δράση, αυτή η στιγμή είναι για εσάς».

Ο στόχος είναι να «δημιουργηθεί μια μαζική, ορατή, μη βίαιη, εθνική απόρριψη αυτής της κρίσης» και να δείξει ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων αναλαμβάνει δράση για να σταματήσει τον Τραμπ.