Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Τραμπ: Δεύτερος γύρος διαδηλώσεων στις ΗΠΑ κατά του «βασιλιά» – Από τη Νέα Υόρκη στο Σαν Φρανσίσκο
Κόσμος 18 Οκτωβρίου 2025 | 08:20

Τραμπ: Δεύτερος γύρος διαδηλώσεων στις ΗΠΑ κατά του «βασιλιά» – Από τη Νέα Υόρκη στο Σαν Φρανσίσκο

Περισσότερες από 2.700 συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σήμερα σε πολλές αμερικανικές πόλεις εναντίον των πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να διαδηλώσουν σήμερα, από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Σαν Φρανσίσκο, κατά των αυταρχικών πολιτικών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε μια κινητοποίηση που έχει ήδη δαιμονοποιηθεί από την αμερικανική δεξιά.

Ο Τραμπ σχολίασε: «Με αποκαλούν βασιλιά. Δεν είμαι βασιλιάς»

«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι έχει απόλυτη εξουσία. Αλλά στην Αμερική δεν έχουμε βασιλιάδες και δεν θα υποκύψουμε στο χάος, τη διαφθορά και την αγριότητα», διαμηνύει το κίνημα «No Kings».

Περισσότερες από 2.700 συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σήμερα σε πολλές αμερικανικές πόλεις, ακόμη και κοντά στην έπαυλη του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας, όπου ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος θα περάσει το Σαββατοκύριακο.

Οι διαδηλωτές έχουν ετοιμάσει πλακάτ για τις κινητοποιήσεις κατά του Αμερικανού προέδρου.

Αναμένεται να συμμετάσχουν εκατομμύρια στις διαδηλώσεις κατά του Τραμπ

Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι στις κινητοποιήσεις θα συμμετάσχουν εκατομμύρια Αμερικανοί. Στα μέσα Ιουνίου, όταν διοργανώθηκε η πρώτη ανάλογη κινητοποίηση, εκατομμύρια Αμερικανοί συμμετείχαν στη μεγαλύτερη διαμαρτυρία από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γιορτάσει τα 79α γενέθλιά του με μια στρατιωτική παρέλαση στους δρόμους της Ουάσινγκτον.

Διατηρώντας χαμηλούς τόνους σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ σχολίασε: «Με αποκαλούν βασιλιά. Δεν είμαι βασιλιάς».

Αρκετά στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έχουν καταδικάσει το κίνημα διαμαρτυρίας, φθάνοντας μάλιστα στο σημείο να το συγκρίνουν με τρομοκρατία.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μιλώντας για «κινητοποίηση μίσους κατά της Αμερικής», ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε: «Στοιχηματίζω ότι θα δείτε υποστηρικτές της Χαμάς και μέλη της Antifa», αναφερόμενος στο κίνημα που χαρακτηρίστηκε πρόσφατα «τρομοκρατική οργάνωση» από τον πρόεδρο Τραμπ. Ο βουλευτής Τομ Έμερ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι ενδίδουν στην «τρομοκρατική πτέρυγα του κόμματός τους».

«Αυτό το κίνημα θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον της Αμερικής, οπότε καταλαβαίνω γιατί είναι νευρικοί», δήλωσε χθες Παρασκευή ο Δημοκρατικός βουλευτής Γκλεν Άιβι, προσθέτοντας ότι θα συμμετάσχει στην κινητοποίηση.

«Δεν θα φιμωθούμε», τόνισε η επικεφαλής της οργάνωσης για την προάσπιση των πολιτικών ελευθεριών ACLU (American Civil Liberties Union) Ντίερντρε Σίφελινγκ.

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση απηύθυνε ο δημοφιλής ηθοποιός Ρόμπερτ ντε Νίρο, ο οποίος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προέτρεψε τους Αμερικανούς να ξεσηκωθούν «χωρίς βία» εναντίον του «βασιλιά Ντόναλντ Τραμπ».

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Βρυχάται εκ νέου το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Η 35η έκρηξη σε λίγους μήνες
Στη Χαβάη 18.10.25

Βρυχάται εκ νέου το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Η 35η έκρηξη σε λίγους μήνες

Kάτοικοι και επισκέπτες της Χαβάης συγκεντρώθηκαν σε ασφαλή σημεία παρατήρησης για να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό φαινόμενο που δημιουργείτο από την έκρηξη στο ηφαίστειο Κιλαουέα

Σύνταξη
Ουκρανία: Σε τεντωμένο σκοινί εν όψει της συνάντησης Πούτιν-Τραμπ – Ανοιχτό παράθυρο για τους Tomahawk
Δύσκολη η ισορροπία 18.10.25

Σε τεντωμένο σκοινί εν όψει συνάντησης Πούτιν-Τραμπ - Ανοιχτό παράθυρο για Tomahawk από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ο Τραμπ, μολονότι δήλωσε ότι τυχόν αποστολή πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο θα κλιμάκωνε την πολεμική ένταση στην Ουκρανία, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γάζα: Το ΔΠΔ απέρριψε έφεση του Ισραήλ κατά των ενταλμάτων σύλληψης των Νετανιάχου και Γκάλαντ
ΔΠΔ 18.10.25

Απορρίφθηκε η έφεση κατά των ενταλμάτων σύλληψης των Νετανιάχου και Γκάλαντ

Το Ισραήλ ζήτησε από το ΔΠΔ να ασκήσει έφεση κατά των ενταλμάτων σύλληψης των Νετανιάχου και Γκάλαντ, αλλά οι δικαστές αποφάσισαν ότι «το ζήτημα, όπως διατυπώθηκε από το Ισραήλ, δεν είναι εφέσιμο».

Σύνταξη
Κατεχόμενα: Σφοδρή επίθεση Ακιντζί στον Τατάρ και «εκλογική» στήριξη στον Ερχιουρμάν
Κατεχόμενα - «εκλογές» 18.10.25

Ο Ακιντζί επιτίθεται στον Τατάρ και στηρίζει τον Ερχιουρμάν

Στήριξη στον υποψήφιο της «αντιπολίτευσης» Τουφάν Ερχιουρμάν παρέχει ο Ακιντζί δύο μέρες πριν την «εκλογική» αναμέτρηση στα Κατεχόμενα, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Τατάρ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ αποφυλάκισε τον «απατεώνα» πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων Σάντος
Πρώην βουλευτής 18.10.25

Τραμπ: Ο Σάντος είναι «απατεώνας» αλλά τον αποφυλακίζω

Ο Σάντος «ήταν κατά κάποιον τρόπο "απατεώνας"», δήλωσε ο Τραμπ, αλλά η παραδοχή αυτή δεν τον απέτρεψε από το να υπογράψει την αποφυλάκιση του πρώην βουλευτή που είχε ομολογήσει την ενοχή του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αλλα τρία χωριά σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο ισχυρίζεται ότι κατέλαβε η Ρωσία
Ρωσική πηγή 18.10.25

Η Ρωσία «κατέλαβε» άλλα τρία χωριά σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο

Την κατάληψη άλλων τριών κοινοτήτων σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας, με το Κίεβο να ισχυρίζεται πως μαίνονταν οι συγκρούσεις στις δύο εξ αυτών.

Σύνταξη
Για τα εξοπλιστικά, την Ουκρανία, την Γάζα και την ένταξη στην ΕΕ μίλησαν οι ΥΠΕΞ Γερμανίας και Τουρκίας
Κόσμος 18.10.25

Για τα εξοπλιστικά, την Ουκρανία, την Γάζα και την ένταξη στην ΕΕ μίλησαν οι ΥΠΕΞ Γερμανίας και Τουρκίας

Οι Γιόχαν Βάντεφουλ και Χακάν Φιντάν, υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας και Τουρκίας, συναντήθηκαν στην Άγκυρα με μια ευρεία ατζέντα σε σχέση με τις διεθνείς σχέσεις και την ευρωπαϊκή άμυνα

Σύνταξη
Δραματική η κατάσταση στην Γάζα με την αναγνώριση των νεκρών – Ελλείψει DNA έχουν αναγνωριστεί ελάχιστοι
Κόσμος 18.10.25

Δραματική η κατάσταση στην Γάζα με την αναγνώριση των νεκρών – Ελλείψει DNA έχουν αναγνωριστεί ελάχιστοι

Μόλις 4 από τους 135 νεκρούς Παλαιστίνιους από τη Γάζα έχουν αναγνωριστεί πέραν πάσης αμφιβολίας, καθώς δεν δόθηκαν στοιχεία για τον τόπο θανάτου ή την ημερομηνία. Κάποιοι φέρουν σημάδια βασανισμού.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Πιτ Χέγκσεθ φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι
Κόσμος 17.10.25

Ο Πιτ Χέγκσεθ φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι

Ο επικεφαλής του υπουργείο Άμυνας ή υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας, κάτι που παρατήρησαν άμεσα τα ουκρανικά ΜΜΕ

Σύνταξη
Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου
Στο Ερυθρό Σταυρό 17.10.25

Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ανέκτησαν τη σορό ενός Ισραηλινού αιχμαλώτου στη Γάζα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση. Ωστόσο δεν έδωσε πληροφορίες ποιος είναι ο νεκρός.

Σύνταξη
Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει
Κόσμος 17.10.25

Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει

Η Γάζα, βυθισμένη στη φρίκη του πολέμου και της καταστροφής, βρίσκεται αντιμέτωπη με το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης μιας κοινωνίας που παλεύει να επιβιώσει και να ελπίσει ξανά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΗΕ: Τα πλήγματα του στρατού του Ισραήλ κατά οχημάτων στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι «εγκλήματα πολέμου»
Παράνομα πλήγματα 17.10.25

ΟΗΕ: Τα πλήγματα του στρατού του Ισραήλ κατά οχημάτων στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι «εγκλήματα πολέμου»

Ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έχει στοχεύσει ανθρώπους που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, οδηγούσαν τα αυτοκίνητά τους ή χειρίζονταν εκσκαφείς.

Σύνταξη
Αναζητούν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου – Οι κινήσεις του πριν πέσει στο κενό
Ελλάδα 18.10.25

Αναζητούν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου – Οι κινήσεις του πριν πέσει στο κενό

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα κίνητρα που οδήγησαν τον άτυχο άνδρα στο απονενοημένο διάβημα - Είχε επισκεφθεί μία ημέρα νωρίτερα το καφέ του κτιρίου προκειμένου να δει τον χώρο.

Σύνταξη
Ρόδος: Δώδεκα υδροστρόβιλοι σε ενάμιση μήνα – Τα ακραία φαινόμενα γίνονται κανόνας, λένε οι επιστήμονες
Κλιματική αλλαγή 18.10.25

Δώδεκα υδροστρόβιλοι σε ενάμιση μήνα στη Ρόδο - Τα ακραία φαινόμενα γίνονται κανόνας, λένε οι επιστήμονες

Στο επίκεντρο έντονων μετεωρολογικών φαινομένων λόγω κλιματικής αλλαγής βρίσκεται όλο και πιο συχνά η Ρόδος - Τέσσερις φορές περισσότεροι υδροστρόβιλοι σε σχέση με πέρυσι

Σύνταξη
Τα δύο μέτωπα που ερευνούν οι Αρχές για το φονικό στη Φοινικούντα – Στον ανακριτή τη Δευτέρα οι συλληφθέντες
Μεσσηνία 18.10.25

Τα δύο μέτωπα που ερευνούν οι Αρχές για το φονικό στη Φοινικούντα – Στον ανακριτή τη Δευτέρα οι συλληφθέντες

Τι λένε για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, Κωνσταντία Δημογλίδου, Θόδωρος Καραγιάννης, Γιώργος Καλλιακμάνης και Κατερίνα Φραγκάκη

Σύνταξη
Στο Περιστέρι για το 3/3 ο Ολυμπιακός, δοκιμασία στη Βουλιαγμένη για τον Παναθηναϊκό
Πόλο 18.10.25

Στο Περιστέρι για το 3/3 ο Ολυμπιακός, δοκιμασία στη Βουλιαγμένη για τον Παναθηναϊκό

Ο νταμπλούχος Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη Water Polo League, αντιμετωπίζοντας το απόγευμα του Σαββάτου (18/10 – 18:00) το Περιστέρι, στο κολυμβητήριο της Χωράφας. Ξεχωρίζει το Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός από τα υπόλοιπα ματς της 3ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Παλαιστίνιος Πρέσβης στο in: Αναγνωρίστε το Παλαιστινιακό Κράτος για να σώσετε τη λύση δύο κρατών
Πολιτικές Συνεντεύξεις 18.10.25

Παλαιστίνιος Πρέσβης στο in: Αναγνωρίστε το Παλαιστινιακό Κράτος για να σώσετε τη λύση δύο κρατών

Ο Παλαιστίνιος Πρέσβης, Γιούσεφ Ντόρχομ μιλάει για την εκεχειρία, τη Γάζα, τις σχέσεις Παλαιστινίων - Ισραήλ και την απειλή της σοκολάτας. Το ευχαριστώ στον ελληνικό λαό και η έκκληση στην κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ισραηλινός Πρέσβης στο in: Μόνο η αυστηρή τήρηση του σχεδίου Τραμπ μπορεί να διατηρήσει την εκεχειρία
Πολιτικές Συνεντεύξεις 18.10.25

Ισραηλινός Πρέσβης στο in: Μόνο η αυστηρή τήρηση του σχεδίου Τραμπ μπορεί να διατηρήσει την εκεχειρία

Ο Πρέσβης του Ισραήλ, Νόαμ Κατς δηλώνει στο in ότι η ισραηλινή απαίτηση είναι πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς και παράδοση των ομήρων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Βρυχάται εκ νέου το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Η 35η έκρηξη σε λίγους μήνες
Στη Χαβάη 18.10.25

Βρυχάται εκ νέου το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Η 35η έκρηξη σε λίγους μήνες

Kάτοικοι και επισκέπτες της Χαβάης συγκεντρώθηκαν σε ασφαλή σημεία παρατήρησης για να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό φαινόμενο που δημιουργείτο από την έκρηξη στο ηφαίστειο Κιλαουέα

Σύνταξη
Μετρό: Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση προς Γλυφάδα – Προχωρά η διάνοιξη από Γαλάτσι και Γουδή
Χάρτης 18.10.25

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα - Προχωρά η διάνοιξη από Γαλάτσι και Γουδή

Η επέκταση της Γραμμής 4 του Μετρό αφορά μία γραμμή από το Γουδή έως Λυκόβρυση και Μελίσσια και μία δεύτερη που θα ξεκινάει από το Γαλάτσι και θα φθάνει σχεδόν έως την Εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας

Σύνταξη
Συντάξεις: Έκδοση σε έναν μήνα από το τέλος του 2026 αλλά με αστερίσκους
Η πλατφόρμα Dashboard 18.10.25

Έκδοση συντάξεων σε έναν μήνα από το τέλος του 2026 αλλά με αστερίσκους

Με ψηφιοποίηση 56 εκατ. σελίδων των αρχείων του ΕΦΚΑ και τη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος - Μέχρι τότε οι καθυστερήσεις φτάνουν έως τα τρία χρόνια για τις επικουρικές συντάξεις

Ηλίας Γεωργάκης
