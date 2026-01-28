Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν για τα θύματα της ICE και τον κόσμο που αντιστέκεται

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν έγραψε και κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο «Streets of Minneapolis» αφιερωμένο τόσο στη μνήμη των θυμάτων της ICE, Άλεξ Πρέτι και Ρενέ Γκουντ, όσο και στους κατοίκους της Μινεάπολης που βγαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην αντιμεταναστευτική ατζέντα που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ και η οποία είναι υπέυθυνη τόσο για δολοφονίες πολιτών, όσο και για τον ξεριζωμό ολόκληρων οικογενειών.

Ο τραγουδιστής και συνθέτης ανακοίνωσε τα νέα μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, στην οποία ανέφερε: «Έγραψα αυτό το τραγούδι το Σάββατο, το ηχογράφησα χθες και το κυκλοφορώ σήμερα ως απάντηση στην κρατική τρομοκρατία που πλήττει την Μινεάπολη. Είναι αφιερωμένο στους κατοίκους της Μινεάπολης, στους αθώους μετανάστες γείτονές μας και στη μνήμη των Άλεξ Πρέτι και Ρενέ Γκούντ. Μείνετε ελεύθεροι».

Οι στίχοι του τραγουδιού περιγράφουν μια στιγμή αναταραχής, αναφέροντας πώς «μια πόλη σε φλόγες πολεμούσε τη φωτιά και τον πάγο κάτω από τις μπότες των κατακτητών», μια δύναμη που ο Σπρίνγκστιν προσδιορίζει ως «τον ιδιωτικό στρατό του βασιλιά Τραμπ».

Μια ιδιαίτερα σκοτεινή στιγμή έρχεται όταν ο Σπρίνγκστιν αναφέρεται ονομαστικά στα θύματα της ICE, τραγουδώντας: «Υπήρχαν αιματηρά ίχνη / Εκεί που θα έπρεπε να υπήρχε έλεος / Και δύο νεκροί αφέθηκαν να πεθάνουν σε χιονισμένους δρόμους / Ο Άλεξ Πρέτι και η Ρενέ Γκουντ».

Οι πολιτικές αναφορές αποτελούν από καιρό μέρος του έργου του Σπρίνγκστιν. Νωρίτερα αυτό το μήνα, καταδίκασε τις «τακτικές της Γκεστάπο» που υιοθετεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ενώ σε μια συναυλία στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Σπρίνγκστιν αποτίμησε και πάλι φόρο τιμής στην δολοφονημένη από την ICE, Ρενέ Γκουντ, αφιερώνοντας της το τραγούδι του 1978 «The Promised Land».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο μουσικός χρησιμοποιεί το δημόσιο λόγο του για να εκτοξεύσει πυρά εναντίον της πολιτικής που ακολουθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το Μαΐο του 2025, ο Μπρους Σπρίνγκστιν έδωσε μια συναυλία στο Μάντσεστερ της Βρετανίας και απευθυνόμενος στο κοινό του, ανέφερε: «Η Αμερική που αγαπώ, η Αμερική για την οποία έχω γράψει, η οποία υπήρξε φάρος ελπίδας και ελευθερίας για 250 χρόνια, βρίσκεται σήμερα στα χέρια μιας διεφθαρμένης, ανίκανης κυβέρνησης».

Όμως δεν σταμάτησε εκεί: επανέλαβε τα σχόλια του και σε άλλες συναυλίες στο πλαίσιο της περιοδείας του και τις κυκλοφόρησε σε ένα EP έκπληξη.

*Με πληροφορίες από: Guardian