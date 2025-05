Οι κόκκινοι και οι γαλάζιοι: Η κόντρα μεταξύ του Μπρους Σπρίνγκστιν και του Ντόναλντ Τραμπ έχει διχάσει τις ΗΠΑ

Μια μπάντα διασκευών από το Νιου Τζέρσι των ΗΠΑ επρόκειτο να δώσει μια συναυλία την Παρασκευή. Τότε ήρθε ένα γραπτό μήνυμα από τον ιδιοκτήτη του μπαρ στον Μπραντ Χόμπικορν, μέλος της μπάντας, που έλεγε ότι η συναυλία ακυρώθηκε. Γιατί; Διότι η εν λόγω μπάντα διασκευάζει κομμάτια του Μπρους Σπρίνγκστιν – ο οποίος είχε κατακεραυνώσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Μου είπε ότι η πελατεία του είναι πιο κόκκινη από το κόκκινο και ότι θα ήθελε ο Σπρίνγκστιν να βουλώσει το στόμα του», δήλωσε ο Χόμπικορν στον Guardian. «Ήταν ξεκάθαρο ότι αυτός ο τύπος είχε εμπλακεί σε αυτό και δεν ήθελε να χάσει τη δουλειά του. Η πραγματικότητα είναι ότι θα είχαμε φέρει ένα τεράστιο πλήθος εκεί έξω: νέους πελάτες που είναι οπαδοί του Σπρίνγκστιν και θέλουν να δουν ένα συγκρότημα σε τοπικό επίπεδο».

Οι πολιτιστικοί «πόλεμοι» έφτασαν στο Νιου Τζέρσεϊ, την πολιτεία του Φρανκ Σινάτρα, του Τζον Μπον Τζόβι, της Γουίτνεϊ Χιούστον, του κωμικού Τζον Στιούαρτ και της τηλεοπτικής επιτυχίας The Sopranos. Ο Σπρίνγκστιν – που σέβεται για τραγούδια όπως τα Born In The USA, Glory Days, Dancing In The Dark και Born To Run – είναι εδώ και πολύ καιρό ένας μπαλάντα των εργατών της πολιτείας. Αλλά πέρυσι, πολλοί από αυτούς τους ίδιους εργάτες ψήφισαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Αμερική που αγαπώ βρίσκεται στα χέρια μιας διεφθαρμένης κυβέρνησης»

Ξεκινώντας μια πρόσφατη περιοδεία στο Μάντσεστερ της Βρετανίας, ο Σπρίνγκστιν είπε στο κοινό του: «Η Αμερική που αγαπώ, η Αμερική για την οποία έχω γράψει, η οποία υπήρξε φάρος ελπίδας και ελευθερίας για 250 χρόνια, βρίσκεται σήμερα στα χέρια μιας διεφθαρμένης, ανίκανης και προδοτικής κυβέρνησης». Επανέλαβε τις επικρίσεις του σε μεταγενέστερες συναυλίες και τις κυκλοφόρησε σε ένα EP έκπληξη.

Ο Τραμπ απάντησε χαρακτηρίζοντας τον Σπρίνγκστιν εξαιρετικά υπερεκτιμημένο. «Ποτέ δεν τον συμπάθησα, ποτέ δεν μου άρεσε η μουσική του ή η ριζοσπαστική αριστερή πολιτική του και, το σημαντικότερο, δεν είναι ένας ταλαντούχος τύπος – απλά ένας πιεστικός, αντιπαθητικός JERK», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτός ο ροκάς που μοιάζει με αποξηραμένο δαμάσκηνο θα έπρεπε να κρατήσει το στόμα του κλειστό μέχρι να επιστρέψει στη χώρα».

Ο Τραμπ, 78 ετών, δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο επεξεργασμένο ώστε να φαίνεται σαν να είχε χτυπήσει τον 75χρονο Σπρίνγκστιν με ένα μπαστούνι του γκολφ. Ο Τραμπ έτρεξε μια «μεγάλη έρευνα» για τον Σπρίνγκστιν, την Μπιγιονσέ και άλλες διασημότητες, ισχυριζόμενος ότι είχαν πληρωθεί εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξουν την αντίπαλό του των Δημοκρατικών στις εκλογές του 2024, Καμάλα Χάρις.

Η Χάρις νίκησε τον Τραμπ με έξι ποσοστιαίες μονάδες στο Νιου Τζέρσεϊ, ποσοστό σημαντικά μικρότερο από τη διαφορά νίκης του Τζο Μπάιντεν με 16 μονάδες το 2020. Στο Τομς Ρίβερ, μια κωμόπολη κατά μήκος της ακτής του Τζέρσεϊ, ο Τραμπ έλαβε διπλάσιες ψήφους από τη Χάρις, γεγονός που εξηγεί γιατί το Toms River Hub του Ρίβερ δείλιασε να φιλοξενήσει μια μπάντα διασκευής του Σπρίνγκστιν.

Το μπαρ και το εστιατόριο ακύρωσε τη συναυλία στις 30 Μαΐου των No Surrender, ενός εννιαμελούς συγκροτήματος που παίζει τραγούδια του Σπρίνγκστιν για περισσότερες από δύο δεκαετίες, παρά το γεγονός ότι είχε προγραμματιστεί μήνες πριν.

«Η μπάντα μου είναι διχασμένη»

Ο Χομπικορν, 59 ετών, από το Λίβινγκστον του Νιου Τζέρσεϊ, λέει ότι η μπάντα πρότεινε ως συμβιβασμό να παίξει κλασικό ροκ εκτός από του Σπρίνγκστιν, αλλά ο Ρίβολι απέρριψε την ιδέα. Ο Χόμπικορν δέχτηκε επίσης κριτική από τους οπαδούς του Σπρίνγκστιν για την προσφορά της μερικής υποχώρησης.

Αλλά εξηγεί: «Σ’ αυτό το σημείο έκανα την επισήμανση ότι δεν είναι όλοι στο συγκρότημα ευθυγραμμισμένοι με την πολιτική του Μπρους Σπρίνγκστιν. Όλοι έχουν διαφορετική άποψη, αλλά αυτό είναι εντάξει. Μπορείς ακόμα να είσαι σε μια μπάντα διασκευής του Σπρίνγκστιν και να μην συμφωνείς 100% με όλα όσα λέει».

«Η μπάντα μου είναι διχασμένη. Είμαστε κατά το ήμισυ κόκκινοι (σ.σ. ρεπουμπλικάνοι) και κατά το ήμισυ γαλάζιοι (σ.σ. δημοκρατικοί). Κάνουμε πολιτισμένες συζητήσεις και μετά πάμε να παίξουμε μουσική και ποτέ δεν ήταν θέμα πολιτικής. Αυτό το πράγμα μετατράπηκε σε πολιτική κατάσταση», συμπλήρωσε.

Ο γαλάζιος Σπρίνγκστιν

Ο Σπρίνγκστιν δεν είναι νέος στην πολιτική «αρένα». Όταν ο πρώην πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν αναφέρθηκε στο «μήνυμα ελπίδας» του τραγουδιστή σε μια στάση της προεκλογικής εκστρατείας, ο Σπρίνγκστιν αναρωτήθηκε αν ο Ρίγκαν είχε ακούσει τη μουσική του και τις αναφορές της σε όσους έμειναν πίσω στην οικονομία της δεκαετίας του 1980. Αργότερα, ήταν τακτική παρουσία στην προεκλογική εκστρατεία του Μπαράκ Ομπάμα για τις προεδρικές εκλογές.

Έχει επίσης προκαλέσει το ακροατήριό του πολιτικά πέρα από τις προεδρικές επιδοκιμασίες. Το Born in the USA διηγείται την ιστορία ενός βετεράνου του πολέμου του Βιετνάμ που έχασε τον αδελφό του στον πόλεμο και επέστρεψε στην πατρίδα του χωρίς προοπτικές εργασίας και με ένα ζοφερό μέλλον. Το My Hometown περιέγραψε το είδος της οικονομικής παρακμής και της δυσαρέσκειας που εκμεταλλεύτηκε ο Τραμπ, σύμφωνα με τον Guardian: «Now Main Street’s whitewashed windows and vacant stores / Seems like there ain’t nobody wants to come down here no more».

«Make America Great Again»

Το άλμπουμ του Σπρίνγκστιν The Ghost of Tom Joad του 1995 κατέγραφε με ωμότητα τις ζωές των μεταναστών που αγωνίζονταν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονταν από το Μεξικό και το Βιετνάμ. Το τραγούδι του American Skin (41 Shots), το 2001, επέκρινε τον πυροβολισμό από αστυνομικούς της Νέας Υόρκης ενός άοπλου μετανάστη από τη Γουινέα, ονόματι Αμαντού Ντιάλλο, προκαλώντας την οργή ορισμένων εργατικών στρωμάτων της οπαδικής του βάσης.

Αλλά η αναμέτρηση με τον Τραμπ είναι ένας σκοπός διαφορετικού μεγέθους. Το κίνημά του «Make America Great Again» (MAGA) έχει αποδειχθεί μοναδικά πολωτικό στην αμερικανική κουλτούρα, αναγκάζοντας πολλούς ανθρώπους να επιλέξουν αν είναι με την μπλε ή την κόκκινη ομάδα. Τα ρούχα που φορούν οι άνθρωποι, το φαγητό που τρώνε και η μουσική που ακούνε έχουν γίνει σημάδια του MAGA. Ακόμη και ορισμένοι στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου ο Σπρίνγκστιν μεγάλωσε και τώρα ζει στην πόλη Colts Neck, έχουν αμφιβολίες.

«Καθώς η χώρα έχει γίνει όλο και πιο διχασμένη, υπάρχει σίγουρα μια πραγματική περιφρόνηση για τον Σπρίνγκστιν και την πολιτική του στο Νιου Τζέρσεϊ. Οι περισσότεροι κάτοικοι του Νιου Τζέρσεϊ υποστηρίζουν το ποιος είναι, τι έχει κάνει για την πολιτεία, τι έχει κάνει για τον πολιτισμό μας, τι έχει κάνει για τη μουσική.

»Αισθάνομαι ότι δεν είναι πολλά πράγματα στη μέση όπως, ναι, είναι εντάξει. Είναι το ένα ή το άλλο. Στο Νιου Τζέρσεϊ είναι κυρίως θετικό: οι άνθρωποι αγαπούν και σέβονται τον Μπρους για τα πάντα. Αλλά κάποιοι θα ζωγραφίσουν την εικόνα του: είναι δισεκατομμυριούχος και δεν δίνει δεκάρα για κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτό του. Αυτό είναι που κάνουν», δήλωσε ο Χόμπικορν στον Guardian.

Σε μια εποχή που πολλοί από τους επικριτές του Τραμπ σιωπούν, ο Σπρίνγκστιν είναι αναμφισβήτητα ο μεγαλύτερος πολιτιστικός εχθρός του.

*Πηγή: The Guardian