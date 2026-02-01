Επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Άσχετο» έβγαλαν το τραγούδι του για τα θύματα της ICE

Η κυβέρνηση Τραμπ υποδέχθηκε με εμφανή ενόχληση το νέο τραγούδι διαμαρτυρίας του Μπρους Σπρίνγκστιν, που στρέφεται ανοιχτά κατά της κυβερνητικής υπηρεσίας των ΗΠΑ που είναι αρμόδια για τη σύλληψη και την απέλαση μεταναστών και προσφύγων (ICE).

Ο θρυλικός μουσικός κυκλοφόρησε την Τετάρτη το κομμάτι Streets of Minneapolis, εμπνευσμένο —όπως ο ίδιος δήλωσε— από την «κρατική τρομοκρατία» που ασκείται στη Μινεάπολη από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ. Στο τραγούδι αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στις δολοφονίες των Άλεξ Πρέτι και Ρενέ Γκουντ.

«Το έγραψα το Σάββατο, το ηχογράφησα χθες και το δημοσιοποιώ σήμερα, ως απάντηση σε όσα συμβαίνουν στη Μινεάπολη», ανέφερε ο Μπρους Σπρίνγκστιν. Όπως τόνισε, το τραγούδι είναι αφιερωμένο στους κατοίκους της πόλης, «στους αθώους μετανάστες γείτονές μας» και στη μνήμη των δύο θυμάτων, κλείνοντας το μήνυμά του με τη φράση: «Μείνετε ελεύθεροι».

«Τυχαία τραγούδια με άσχετες απόψεις και ανακριβείς πληροφορίες»

Η απάντηση από τον Λευκό Οίκο δεν άργησε. Η εκπρόσωπος Τύπου Άμπιγκεϊλ Τζάκσον δήλωσε στο Hollywood Reporter :«Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ επικεντρώνεται στο να ενθαρρύνει τους Δημοκρατικούς σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο να συνεργαστούν με τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους επιβολής του νόμου για την απομάκρυνση επικίνδυνων εγκληματιών παράτυπων μεταναστών από τις κοινότητές τους — όχι σε τυχαία τραγούδια με άσχετες απόψεις και ανακριβείς πληροφορίες. Τα μέσα ενημέρωσης θα έπρεπε να καλύπτουν το πώς οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την κυβέρνηση και, αντ’ αυτού, επέλεξαν να παρέχουν άσυλο σε αυτούς τους εγκληματίες».

Η σύγκρουση του Σπρίνγκστιν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ δεν είναι καινούρια. Οι δύο έχουν ανταλλάξει δημόσια πυρά και στο παρελθόν, με την ένταση να κορυφώνεται πέρσι, όταν ο καλλιτέχνης άνοιξε το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας του το 2025 με σαφώς επικριτικό μήνυμα προς τον Τραμπ. Η απάντηση του προέδρου ήταν άμεση και ιδιαίτερα προσβλητική, χαρακτηρίζοντάς τον «χαζό σαν πέτρα» και «ξεραμένο ‘δαμάσκηνο’ της ροκ».

Παρά τις επιθέσεις, ο Σπρίνγκστιν δεν δείχνει διάθεση να υποχωρήσει. Με το Streets of Minneapolis συνεχίζει την ανοιχτή πολιτική του στάση, επιβεβαιώνοντας όσα είχε δηλώσει στο Time την περασμένη χρονιά: ότι οι επιθέσεις του Τραμπ είναι κάτι που «δεν τον νοιάζει καθόλου».