Οι καλύτεροι γαστρονομικοί προορισμοί για το 2026, σύμφωνα με τον οδηγό Michelin

Ο Όσκαρ Ουάιλντ, πίστευε ότι «μετά από ένα καλό δείπνο, μπορούμε να τους συγχωρούμε όλους, ακόμα και τους συγγενείς μας» – και, τι θα μπορούσε να θεωρηθεί καλύτερο από ένα ωράιο τραπέζι; Το να ταξιδεύεις σε προορισμούς που προσφέρουν ποιοτικό φαγητό, ενόσω τριγυρνάς σε άγνωστους δρόμους, μαζί με ανθρώπους που αγαπάς (ή και μόνος σου).

Σκεφτείτε το καλύτερα: όταν προσπαθείτε να αποφασίσετε το επόμενο μέρος που θα πάτε διακοπές, τι κρίνετε ως σημαντικό; Θέλετε να ταξιδέψετε για να δείτε έργα τέχνης, να χαθείτε στη μαγεία της φύσης ή να περάσετε μια ωραία βραδιά σε clubs που κάποιοι άφησαν τα κόκκαλα τους τις περασμένες δεκαετίες; (Ναι, για το Βερολίνο μιλάμε!).

Ότι και αν αναζητάτε, υπάρχει κάτι κοινό: το να συνδυάζονται τα θέλω, με τοπικά εδέσματα που να μαρτυρούν τον πολιτισμό και την ιστορία του χώματος όπου πατάτε.

Από την Ιταλία μέχρι την Σαουδική Αραβία

Ο οδηγός Michelin αποφάσισε να μας βγάλει για άλλη μια χρονιά από την δύσκολη θέση του να σπαταλούμε αμέτρητες ώρες στο να ψάχνουμε ποιο μέρος θα επισκεφτούμε (ή να ρωτάμε στο Reddit για πληροφορίες και να τσακωνόμαστε με τον συνταξιδιώτη μας για την εγκυρότητα τους) και δημοσίευσε τη λίστα με τους 16 καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς που αξίζει να επισκεφθούμε το 2026.

Σε ότι αφορά την Ευρώπη, η Ιταλία παίρνει τα ηνία, με την Βενετία, τις Δολμίτες και το Αμάλφι να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Μεταφερόμαστε στην Ασία, όπου ο οδηγός Michelin έχει στρέψει την προσοχή της στις Φιλιππίνες, όπου η τοπική κουζίνα υπόσχεται να αφήσει μια γλυκιά αίσθηση και στους πιο απαιτητικούς.

Ταξιδεύοντας νοητά στην Μέση Ανατολή, συναντάμε την Σαουδική Αραβία, μια χώρα που, σύμφωνα με τον οδηγό, βιώνει μια «γαστρονομική ωρίμανση».

Τέλος, όσοι διαθέτετε τον χρόνο και τα μηδενικά στον λογαριασμό σας για ένα ταξίδι στη Βόρεια Αμερική, πρέπει να επισκεφτείτε το Κεμπέκ και το Βανκούβερ στον Καναδά και τη Route 66 στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βιώνει μια γαστρονομική αναβίωση εν όψει του εορτασμού των 100 χρόνων του διάσημου αυτοκινητόδρομου των ΗΠΑ που συνδέει το Σικάγο με τη Σάντα Μόνικα

«Σε οκτώ πολιτείες, εστιατόρια, ψησταριές και μοτέλ αναβιώνουν, έτοιμα να υποδεχθούν ένα νέο κύμα επισκεπτών», αναφέρει ο οδηγός.

Voilà λοιπόν, ο πλήρης οδηγός, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο πόλεις, ευρύτερες περιοχές όσο και ολόκληρες χώρες.

Ευρώπη

Βενετία, Ιταλία

Τσεχία, εκτός Πράγας

Δολομίτες, Ιταλία

Βρότσλαβ, Πολωνία

Ακτή Αμάλφι, Ιταλία

Μέση Ανατολή

Σαουδική Αραβία

Ασία

Καππαδοκία, Τουρκία

Τσιανγκσού, Κίνα

Φιλιππίνες

Βόρεια Αμερική

Route 66, ΗΠΑ

Αμερικανικός Νότος

Φλόριντα, ΗΠΑ

Βοστώνη, ΗΠΑ

Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ

Κεμπέκ, Καναδάς

Βανκούβερ, Καναδάς

*Kεντρική φωτογραφία θέματος: Unsplash | Narbeh Arakil