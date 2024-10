Αυτή η χώρα έχει το καλύτερο φαγητό στον κόσμο, λέει σεφ με δύο αστέρια Michelin – Δεν είναι αυτές που νομίζουμε

Ο Jeremy Chan, αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους σεφ παγκοσμίως.

Ο Chan, είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σεφ παγκοσμίως, μιας και διαθέτει εστιατόρια τα οποία έχουν βραβευτεί με το πολύτιμο αστέρι μαγειρικής, Michelin.

O Jeremy διαθέτει το εστιατόριό, Ikoyi, στο Strand στο Λονδίνο, το οποίο έχει δύο αστέρια Michelin και κατατάσσεται το 42ο καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο.

Μιλώντας στη MailOnline, δήλωσε: «Μου αρέσει να ζω στην Βρετανία, και πραγματικά αγαπώ την Βρετανική κουζίνα. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη. Είναι μίνιμαλ, έχει ακριβώς ότι χρειάζεται ένα πιάτο. Κρέας, λαχανικά, απλή σάλτσα. Νομίζω ότι τα επιδόρπια είναι πολύ ανακουφιστικά».

«Έχει κακή φήμη αλλά δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όταν πηγαίνω στην Ιαπωνία και σε άλλα μέρη, μου λείπει το άνετο φαγητό της Βρετανίας» συμπλήρωσε.

Ο Jeremy, ο οποίος ετοιμάζει την νέα του κουζίνα στο εστιατόριο του, ανέφερε πως πρόκειται να χρησιμοποιήσει όλη την… μαεστρία της Βρετανικής κουζίνας, βάζοντας στο κατάλογο ένα γεύμα το οποίο θα είναι ο ορισμός του «ζεστού και υγιεινού φαγητού».

«Μοιάζει κυριολεκτικά με σχολικό γεύμα. Αρνί. Καρότα. Κριθάρι. Είναι πραγματικά σπαρτιάτικο. Αλλά αυτό είναι που αγαπώ στο βρετανικό φαγητό είναι αυτό το ότι μπορεί να φαίνεται σπαρτιάτικο» ανέφερε.

Πάντως, το Taste Atlas, δεν φαίνεται να συμφωνεί με την άποψη του εν λόγω σεφ.

Συγκεκριμένα, στη λίστα με τις 100 καλύτερες κουζίνες σε όλο τον κόσμο, την οποία δημοσίευσε στα τέλη του 2023 την πρώτη θέση… δεν την είχε η Βρετανία.

Όπως γνωστοποίησε το Taste Atlas, στην πλατφόρμα υπήρξαν συνολικά 395.205 αξιολογήσεις πιάτων και 115.660 αξιολογήσεις προϊόντων και πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των φαγητών.

Με βάση αυτές τις αξιολογήσεις βγήκε ο μέσος όρος για τις κουζίνες με την καλύτερη βαθμολογία στον κόσμο.

Ladies and gentleman, TasteAtlas Awards. These are the 100 best cuisines and dishes in the world in 2023.https://t.co/ksEewAYo8V

— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 12, 2023