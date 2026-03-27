Νέο βίντεο από πλοίο που τυλίχτηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ μετά από επίθεση που δέχτηκε την 4η Μαρτίου, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, Safeen Prestige, με σημαία Μάλτας, επλήγη από βλήμα στην κορυφή των Στενών του Ορμούζ, κοντά στο Ομάν, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters εκείνης της ημέρας.

Όπως μετέδωσε, το πλήρωμα εγκατέλειψε άμεσα το πλοίο, μετά το χτύπημα που σημειώθηκε σε μία από τις πιο νευραλγικές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

Σε δήλωσή της, η βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard ανέφερε: «Το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ακριβώς πάνω από την ίσαλο γραμμή, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις προς το παρόν».