Νέο βίντεο από πλοίο που τυλίχτηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ μετά από επίθεση
Το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ακριβώς πάνω από την ίσαλο γραμμή, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο.
Νέο βίντεο από πλοίο που τυλίχτηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ μετά από επίθεση που δέχτηκε την 4η Μαρτίου, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.
Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, Safeen Prestige, με σημαία Μάλτας, επλήγη από βλήμα στην κορυφή των Στενών του Ορμούζ, κοντά στο Ομάν, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters εκείνης της ημέρας.
Όπως μετέδωσε, το πλήρωμα εγκατέλειψε άμεσα το πλοίο, μετά το χτύπημα που σημειώθηκε σε μία από τις πιο νευραλγικές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.
Σε δήλωσή της, η βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard ανέφερε: «Το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ακριβώς πάνω από την ίσαλο γραμμή, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις προς το παρόν».
BREAKING:
A new video of the burning Maltese-flagged and Egyptian-owned container ship SAFEEN PRESTIGE that was attacked in the Strait of Hormuz on March 4th by the Islamic regime in Iran and has since reignited several times.
It was abandoned by its crew after the initial… pic.twitter.com/2XDpE5aPrj
— Visegrád 24 (@visegrad24) March 27, 2026
- Φρένο από τη Κομισιόν στη δημοσιονομική ρήτρα διαφυγής για τη λήψη μέτρων για την ενεργειακή ακρίβεια
