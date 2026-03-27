Το Πεντάγωνο επιβεβαιώνει πως αυτόνομα σκάφη-drone των ΗΠΑ επιχειρούν στo Στενό του Ορμούζ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει μη επανδρωμένα ταχύπλοα σκάφη-drones για περιπολίες στο Στενό του Ορμούζ, στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ουάσιγκτον επιβεβαιώνει τη χρήση τέτοιων σκαφών σε ενεργό σύγκρουση.

Η ανάπτυξη των σκαφών — τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιτήρηση ή επιθέσεις καμικάζι — δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως.

Τα μη επανδρωμένα σκάφη έχουν αποκτήσει σημασία τα τελευταία χρόνια, αφού η Ουκρανία χρησιμοποίησε ταχύπλοα σκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά για να προκαλέσει σημαντικές ζημιές στον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας.

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 26, 2026

Το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει θαλάσσια drones για να επιτεθεί σε πετρελαιοφόρα στον Κόλπο τουλάχιστον δύο φορές από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιθέσεις πριν από σχεδόν ένα μήνα, με στόχο να αποδυναμώσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες του ιρανικού καθεστώτος και να απομακρύνουν τις απειλές που θέτει το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών και βαλλιστικών πυραυλικών προγραμμάτων του.

Δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ είχαν χρησιμοποιήσει μη επανδρωμένα σκάφη για επιθέσεις.

Τα μη επανδρωμένα σκάφη στην καρδιά των επιχειρήσεων

Σε απάντηση στις ερωτήσεις του Reuters, ο Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος του Πενταγώνου για το Κεντρικό Στρατηγείο, δήλωσε ότι μη επανδρωμένα σκάφη που κατασκευάστηκαν από την εταιρεία BlackSea με έδρα το Μέριλαντ, γνωστά ως Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC), είχαν χρησιμοποιηθεί για περιπολίες στο πλαίσιο της αμερικανο-ισραηλινής εκστρατείας κατά του Ιράν, που ονομάστηκε «Επιχείρηση Epic Fury» από την Ουάσιγκτον και «Επιχείρηση Roaring Lion» από το Ισραήλ.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα συστήματα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων επιφανειακών drone όπως το GARC. Αυτή η πλατφόρμα, συγκεκριμένα, έχει καταγράψει με επιτυχία πάνω από 450 ώρες πλεύσης και περισσότερα από 2.200 ναυτικά μίλια κατά τη διάρκεια θαλάσσιων περιπολιών προς υποστήριξη της Επιχείρησης Epic Fury», δήλωσε ο Χόκινς σε ανακοίνωση.

Ο Χόκινς αρνήθηκε να κατονομάσει οποιοδήποτε από τα άλλα μη επανδρωμένα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί. Η BlackSea αρνήθηκε να σχολιάσει την είδηση.