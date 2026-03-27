Σημαντική είδηση:
27.03.2026 | 08:14
Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη - Ανήκουν σε δύο άτομα
Το Πεντάγωνο επιβεβαιώνει πως αυτόνομα σκάφη-drone των ΗΠΑ επιχειρούν στo Στενό του Ορμούζ
Κόσμος 27 Μαρτίου 2026, 09:54

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι μη επανδρωμένα σκάφη drone περιπολούν στο Στενό του Ορμούζ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury»

5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει μη επανδρωμένα ταχύπλοα σκάφη-drones για περιπολίες στο Στενό του Ορμούζ, στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ουάσιγκτον επιβεβαιώνει τη χρήση τέτοιων σκαφών σε ενεργό σύγκρουση.

Η ανάπτυξη των σκαφών — τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιτήρηση ή επιθέσεις καμικάζι — δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως.

Τα μη επανδρωμένα σκάφη έχουν αποκτήσει σημασία τα τελευταία χρόνια, αφού η Ουκρανία χρησιμοποίησε ταχύπλοα σκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά για να προκαλέσει σημαντικές ζημιές στον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας.

Το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει θαλάσσια drones για να επιτεθεί σε πετρελαιοφόρα στον Κόλπο τουλάχιστον δύο φορές από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιθέσεις πριν από σχεδόν ένα μήνα, με στόχο να αποδυναμώσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες του ιρανικού καθεστώτος και να απομακρύνουν τις απειλές που θέτει το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών και βαλλιστικών πυραυλικών προγραμμάτων του.

Δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ είχαν χρησιμοποιήσει μη επανδρωμένα σκάφη για επιθέσεις.

Τα μη επανδρωμένα σκάφη στην καρδιά των επιχειρήσεων

Σε απάντηση στις ερωτήσεις του Reuters, ο Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος του Πενταγώνου για το Κεντρικό Στρατηγείο, δήλωσε ότι μη επανδρωμένα σκάφη που κατασκευάστηκαν από την εταιρεία BlackSea με έδρα το Μέριλαντ, γνωστά ως Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC), είχαν χρησιμοποιηθεί για περιπολίες στο πλαίσιο της αμερικανο-ισραηλινής εκστρατείας κατά του Ιράν, που ονομάστηκε «Επιχείρηση Epic Fury» από την Ουάσιγκτον και «Επιχείρηση Roaring Lion» από το Ισραήλ.

Αυτή η εικόνα που παρέχεται από το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ δείχνει ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού να μετακινούν πυρομαχικά στο κατάστρωμα πτήσεων του USS Abraham Lincoln (CVN 72) για την υποστήριξη της «Επιχείρησης Epic Fury» την 1η Μαρτίου 2026. (Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ μέσω AP)

«Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα συστήματα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων επιφανειακών drone όπως το GARC. Αυτή η πλατφόρμα, συγκεκριμένα, έχει καταγράψει με επιτυχία πάνω από 450 ώρες πλεύσης και περισσότερα από 2.200 ναυτικά μίλια κατά τη διάρκεια θαλάσσιων περιπολιών προς υποστήριξη της Επιχείρησης Epic Fury», δήλωσε ο Χόκινς σε ανακοίνωση.

Ο Χόκινς αρνήθηκε να κατονομάσει οποιοδήποτε από τα άλλα μη επανδρωμένα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί. Η BlackSea αρνήθηκε να σχολιάσει την είδηση.

Τράπεζες
AXIA – Alpha Finance: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Αυξάνει τις τιμές στόχους 

Vita.gr
5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

inWellness
inTown
Μέση Ανατολή: Χερσαία επίθεση στο Λίβανο ετοιμάζει το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να δείχνει ξανά την Χεζμπολάχ
Κόσμος 27.03.26

Αναλυτές λένε ότι το Ισραήλ αναζητά εδώ και καιρό ένα άνοιγμα για να κλιμακώσει την ένταση εναντίον της Χεζμπολάχ και ότι ο περιφερειακός πόλεμος με το Ιράν του το έχει προσφέρει τώρα.

Διαδήλωση χιλιάδων μαθητών και φοιτητών στη Χιλή υπέρ της δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση
Κόσμος 27.03.26

Η κυβέρνηση στη Χιλή εξετάζει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να πάψει να επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στους νέους φοιτητές άνω των τριάντα ετών

Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Ζημιές σε λιμάνι του Κουβέιτ μετά από επίθεση με drones
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 27.03.26 Upd: 09:55

Ο Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, επιμένοντας ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ καλά» - Την ίδια ώρα εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή - Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο ενώ τα ιρανικά αντίποινα συνεχίζονται - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 10.000 ακόμη στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 27.03.26

Η δύναμη πιθανότατα θα περιλαμβάνει πεζικό και τεθωρακισμένα οχήματα, ανέφερε δημοσίευμα της Wall Street Journal, και θα προστεθεί στους περίπου 5.000 πεζοναύτες και τους χιλιάδες αλεξιπτωτιστές από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία που έχουν ήδη διαταχθεί στη Μέση Ανατολή

Καναδάς: Ολοι οι καναδοί ηγέτες και διευθυντές εταιριών πρέπει να μιλούν γαλλικά και αγγλικά
Καναδάς 27.03.26

Ο πρόεδρος της Air Canada επικρίθηκε έντονα γιατί ανάρτησε βίντεο στο οποίο εξέφραζε, μόνο στα αγγλικά, τα συλλυπητήρια της εταιρίας για τους δυο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη.

Κούβα: Αγνοούνται 2 ιστιοφόρα και το πλήρωμά τους που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια
Επιχειρήσεις έρευνας 27.03.26

Το πολεμικό ναυτικό του Μεξικού έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εντοπίσει δυο ιστιοφόρα που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα και αγνοούνται με το πλήρωμά τους.

Ο Τραμπ υπόσχεται πως θα καταβληθεί η μισθοδοσία για το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια
«Θα το κάνω!» 27.03.26

«Δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά θα το κάνω!», υπόσχεται ο Τραμπ, αναφερόμενος στην καταβολή των μισθών για το προσωπικό ασφαλείας των αεροδρομίων, που δεν πληρώνεται λόγω δημοσιονομικής παράλυσης.

Μέση Ανατολή: Εκκληση για αποκλιμάκωση απευθύνει ο Κόστα στον Χέρτσογκ
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 27.03.26

«Εξέφρασα την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον λαό του Ισραήλ», δηλώνει ο Αντόνιο Κόστα, αναφερόμενος στην επικοινωνία του με τον Ισαάκ Χέρτσογκ, στον οποίο απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση.

Αργεντινή: Η κυβέρνηση Μιλέι χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό
Αργεντινή 27.03.26

Τρομοκρατική οργάνωση χαρακτηρίζει η κυβέρνηση Μιλέι στην Αργεντινή το διαβόητο Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο στο Μεξικό, ακολουθώντας την πολιτική του Τραμπ στην καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Ιράν: Είναι «προς το συμφέρον» της G7 να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Ρούμπιο
Μάρκο Ρούμπιο 27.03.26

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα με τους ομολόγους του της G7, «προς το συμφέρον» της οποίας είναι να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, όπως επισήμανε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Eurogroup: Στο επίκεντρο οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής – Ζητούμενο ο προσεκτικός σχεδιασμός
Eurogroup 27.03.26

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία υπενθυμίζουν πόσο ευάλωτες είναι οι αγορές ενέργειας και πόσο εκτεθειμένες παραμένουν οι οικονομίες σε εξωτερικούς κραδασμούς. Η αποτίμηση των επιπτώσεων το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Eurogroup.

Ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου
Λευκός Οίκος 26.03.26 Upd: 22:38

«Σήμερα γιορτάζουμε την φιλία με την Ελλάδα και τη συνεργασία με τους Αμερικανούς που θέλουμε να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά», είπε ο Τραμπ.

«Μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»: Σφοδρές αντιδράσεις στη Σίφνο που μένει χωρίς παιδίατρο
ΕΣΥ 27.03.26

«Δεν έχουν κάνει καμία κίνηση για να αναπληρωθεί η θέση», επισημαίνουν φορείς της Σίφνου - Δείχνουν ως υπευθύνους για τις ελλείψεις την ηγεσία του υπουργείου Υγείας

Λέσβος: Αναπτυξιακή αγωνία
Δεν είναι οικόπεδο 27.03.26

Η Λέσβος δεν είναι αντιμέτωπη απλώς με κρούσματα αφθώδους πυρετού, αλλά με την αγωνία εάν θα πληγεί ένας ολόκληρος πολιτισμός

Μέση Ανατολή: Χερσαία επίθεση στο Λίβανο ετοιμάζει το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να δείχνει ξανά την Χεζμπολάχ
Κόσμος 27.03.26

Αναλυτές λένε ότι το Ισραήλ αναζητά εδώ και καιρό ένα άνοιγμα για να κλιμακώσει την ένταση εναντίον της Χεζμπολάχ και ότι ο περιφερειακός πόλεμος με το Ιράν του το έχει προσφέρει τώρα.

Κατώτατος μισθός: Υπολείπεται του ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης – Τι δηλώνουν οικονομολόγοι
Δεν βγαίνει ο μήνας 27.03.26

Κάτω από 800 ευρώ καθαρά παραμένει ο κατώτατος μισθός μετά τις νέες αυξήσεις. Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ επιμένει ότι ελάχιστο κατώφλι για αξιοπρεπή διαβίωση είναι τα 1052 ευρώ. Από πού προκύπτει. Είναι εφικτό;

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους
Οι εκτιμήσεις 27.03.26

Η ελλειμματική παραγωγή στη φέτα θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα – Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον διλήμματος

O Willy Chavarria προσφέρει «κόκκινα τριαντάφυλλα» στη Zara
Yes, sir 27.03.26

Τα νέα έρχονται μετά τη «βόμβα» πέρι της διετούς συνεργασίας του John Galliano με τη Zara, ωστόσο, στην περίπτωση του Willy Chavarria, μιλάμε για μια καμπάνια μόδας με φόντο τη ρετρό Πόλη του Μεξικού.

Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό στην Αθήνα – Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή
Στο Σύνταγμα 27.03.26

«Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, καλώντας στις συγκεντρώσεις

Αφθώδης πυρετός: «Είχα 130 αρνιά να δώσω για το Πάσχα. Τώρα προσεύχομαι να μην μου τα ρίξουν στο λάκκο»
Τα κρίσιμα 10 χιλιόμετρα 27.03.26

Στη Λέσβο την Παρασκευή το πρωί ο Τσιάρας- Τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την εύρεση του πρώτου κρούσματος κυκλοφορούσε ο αφθώδης πυρετός στο νησί - Κλιμάκιο Ευρωπαίων ειδικών πραγματοποιεί αυτοψίες- Τι λένε στο in κτηνοτρόφοι

Διαδήλωση χιλιάδων μαθητών και φοιτητών στη Χιλή υπέρ της δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση
Κόσμος 27.03.26

Η κυβέρνηση στη Χιλή εξετάζει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να πάψει να επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στους νέους φοιτητές άνω των τριάντα ετών

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

