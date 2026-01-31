Πώς τα ΑΙ ταξιδιωτικά site στέλνουν τους τουρίστες σε μέρη που… δεν υπάρχουν

Εδώ και χρόνια, οι ειδικοί μιλούν για την αναστάτωση που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη (AI) στον τομέα των ταξιδιών. Όχι όμως με αυτόν τον τρόπο.

Ένας Αυστραλός ταξιδιωτικός πράκτορας βρέθηκε σε δύσκολη θέση μετά από ένα άρθρο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και έστειλε τουρίστες σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία στην Τασμανία, αναζητώντας ανύπαρκτες ιαματικές πηγές.

Στον ιστότοπο Tasmania Tours, ένα άρθρο που έχει πλέον διαγραφεί, προέτρεπε τους ταξιδιώτες να εξερευνήσουν την «ειρηνική απόδραση» των θερμών πηγών Weldborough, μία από τις «7 καλύτερες εμπειρίες θερμών πηγών στην Τασμανία για το 2026», σύμφωνα με την Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Ωστόσο, το Weldborough δεν είχε ποτέ θερμές πηγές και όποιος αναζητούσε μια αναζωογονητική βουτιά θα μπορούσε να ανησυχήσει όταν διαπίστωσε ότι η μόνη επιλογή του ήταν μια κρύα βουτιά στον ποταμό Weld.

Οι ταξιδιώτες χάνονται στο δρόμο προς ανύπαρκτους προορισμούς

Το άρθρο δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του περασμένου έτους, σύμφωνα με το euronews.

Από τότε, η απομακρυσμένη περιοχή – ένα πρώην χωριό εξόρυξης κασσίτερου στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, περίπου 45 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο αλιείας St Helens – δέχεται σταθερή ροή εξαπατημένων ταξιδιωτών.

«Πριν από δύο ημέρες, έφτασε εκεί μια ομάδα 24 ατόμων που ταξίδευαν από την ηπειρωτική χώρα και είχαν κάνει μια παράκαμψη για να έρθουν στις θερμές πηγές», λέει η Kristy Probert, ιδιοκτήτρια μιας κοντινής παμπ, στο ABC.

«Τους είπα: ‘Αν βρείτε τις θερμές πηγές, επιστρέψτε και ενημερώστε με και θα σας κεράσω μπύρες όλη τη νύχτα’. Δεν επέστρεψαν».

Στο άρθρο «καλύτερες εμπειρίες», οι (ανύπαρκτες) θερμές πηγές Weldborough αναφέρονται μαζί με τις (πραγματικές) σπηλιές και θερμές πηγές Hastings στη νότια Τασμανία.

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά τις ταξιδιωτικές εταιρείες να δημιουργούν περιεχόμενο

Η Tasmania Tours είχε δημοσιεύσει διάφορα άρθρα και αναρτήσεις σε blog σχετικά με προορισμούς που πρέπει να επισκεφθείτε, τα οποία φαινόταν να έχουν γραφτεί από τεχνητή νοημοσύνη, συνοδευόμενα από εικόνες που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Το γεγονός ότι κατέφυγε στην τεχνητή νοημοσύνη για το μάρκετινγκ περιεχομένου δεν αποτελεί έκπληξη για τους επαγγελματίες του ταξιδιωτικού κλάδου.

Όλοι, από την Google έως την Expedia, έχουν εξάρει τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης για τον προγραμματισμό ταξιδιών, καθώς ο ενθουσιασμός για την τεχνολογία έχει φτάσει σε πλήρη υποστήριξη στα διοικητικά συμβούλια.

Για μικρότερες, εξειδικευμένες επιχειρήσεις όπως η Tasmania Tours, η ασταμάτητη άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης τις έχει πιέσει να υιοθετήσουν τα ίδια εργαλεία για να συμβαδίσουν.

«Προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε τους μεγάλους, και μέρος αυτού είναι να διατηρείς το περιεχόμενό σου ανανεωμένο και καινούργιο συνεχώς», λέει ο ιδιοκτήτης Scott Hennessy.

Εξηγεί ότι η Tasmania Tours είχε αναθέσει το μάρκετινγκ της σε τρίτο μέρος που χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη. Προσθέτει ότι η εταιρεία συνήθως ελέγχει όλες τις αναρτήσεις πριν από τη δημοσίευσή τους, αλλά ότι ορισμένες δημοσιεύτηκαν «κατά λάθος» ενώ ο ίδιος βρισκόταν στο εξωτερικό.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μας τα έκανε μαντάρα», λέει.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η AI παραπλανά τους ταξιδιώτες

Πέρυσι, το BBC ανέφερε ότι οι ταξιδιώτες εξαπατώνται συστηματικά από την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε μια περίπτωση, δύο τουρίστες στο Περού ξεκίνησαν να αναζητήσουν το «Ιερό Φαράγγι του Humantay» στα βουνά των Άνδεων, πριν ένας τοπικός ξεναγός τους ακούσει και τους εμποδίσει να συνεχίσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν πληρώσει περίπου 140 ευρώ για να φτάσουν σε έναν απομακρυσμένο αγροτικό δρόμο «χωρίς ξεναγό ή [προορισμό]», όπως είπε ο ξεναγός στο BBC.

Σε μια άλλη περίπτωση, δύο ταξιδιώτες χρησιμοποίησαν το ChatGPT για να προγραμματίσουν μια ρομαντική πεζοπορία στο ηλιοβασίλεμα σε ένα βουνό στην Ιαπωνία.

Αφού έφτασαν στην κορυφή, συνειδητοποίησαν ότι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης τους είχε δώσει λανθασμένες ώρες λειτουργίας για το τελεφερίκ για να κατέβουν και έμειναν κολλημένοι στο σκοτάδι.

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να επιδεινωθεί.

Μια έρευνα της Booking.com αποκάλυψε ότι το 89% των καταναλωτών επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για τον μελλοντικό προγραμματισμό των ταξιδιών τους. Σύμφωνα με την έρευνα, οι βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης θεωρούνται ήδη πιο αξιόπιστη πηγή από τους ταξιδιωτικούς bloggers ή τους influencers των κοινωνικών μέσων.

Με την τεχνητή νοημοσύνη να γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη, είναι πιθανό οι λανθασμένες πληροφορίες για τα ταξίδια να συνεχίσουν να διαδίδονται, με αποτέλεσμα οι απογοητευμένοι ταξιδιώτες να ανακαλύπτουν λάθη όπως αυτό των Weldborough Hot Springs μόνο μετά την άφιξή τους.