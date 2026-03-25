Γεωπολιτική και τουρισμός: Πώς οι πόλεμοι αλλάζουν τα ταξίδια
Planet Travel 25 Μαρτίου 2026, 17:10

Γεωπολιτική και τουρισμός: Πώς οι πόλεμοι αλλάζουν τα ταξίδια

Ο παγκόσμιος τουρισμός ανατρέπεται από γεωπολιτικές εξελίξεις, επηρεάζοντας κόστος, διαδρομές και προορισμούς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπεϋζιανή σκέψη: Γιατί αξίζει να την υιοθετήσουμε

Μπεϋζιανή σκέψη: Γιατί αξίζει να την υιοθετήσουμε

Ο παγκόσμιος τουρισμός σπάει ρεκόρ, αλλά ταυτόχρονα γίνεται πιο ευάλωτος από ποτέ. Πίσω από την έκρηξη των ταξιδιών, πόλεμοι, εντάσεις και πολιτικές αποφάσεις επηρεάζουν άμεσα το πού ταξιδεύουμε, πόσο πληρώνουμε και αν τελικά φτάνουμε στον προορισμό μας. Όπως σημειώνει ο Economist, οι επιπτώσεις είναι ήδη εμφανείς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Καραϊβική. Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε επιχειρήσεις κατά φερόμενων διακινητών ναρκωτικών στην περιοχή, δεν είχε στόχο τον τουρισμό. Ωστόσο, στο Τομπάγκο οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές: σύμφωνα με τον επιχειρηματία Μπρετ Κένι, οι κρατήσεις για τη χειμερινή περίοδο έχουν μειωθεί, ενώ ορισμένα οργανωμένα γκρουπ απέχουν. Σε άλλες χώρες της περιοχής, το πλήγμα ήταν ακόμη μεγαλύτερο, ιδίως μετά την επιδρομή στη Βενεζουέλα που προκάλεσε ακυρώσεις πτήσεων και εγκλώβισε ταξιδιώτες.

YouTube thumbnail

Από το Grand Tour στα 1,5 δισ. ταξίδια

Η επίδραση της γεωπολιτικής στον τουρισμό δεν είναι κάτι νέο. Ήδη από την εποχή του Grand Tour, οι πόλεμοι και οι επαναστάσεις άλλαζαν τις διαδρομές των ταξιδιωτών. Σήμερα, ωστόσο, το φαινόμενο έχει μεγαλύτερη ένταση. Το 2025 καταγράφηκαν 1,5 δισ. διεθνείς ταξιδιωτικές μετακινήσεις — περισσότερες από ποτέ και πάνω από τα επίπεδα πριν την πανδημία.

Όμως, όσο μεγαλώνει η τουριστική αγορά, τόσο αυξάνονται και οι ευκαιρίες για διαταραχές — είτε σκόπιμες είτε ακούσιες. Ο τουρισμός γίνεται έτσι ένα μικρό «καθρέφτισμα» της σύγκρουσης ανάμεσα στην παγκοσμιοποίηση και τον προστατευτισμό.

Πόλεμοι και άμεσες επιπτώσεις

Οι πολεμικές συγκρούσεις προκαλούν τα πιο έντονα σοκ. Μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν. Στα αντίποινα, το Ιράν έπληξε στόχους σε γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων το αεροδρόμιο του Ντουμπάι — βασικό διεθνή κόμβο — και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις στο Palm Jumeirah.

Το κόστος για ιδιωτικά αεροσκάφη εκτοξεύτηκε, καθώς εύποροι ταξιδιώτες αναζητούσαν εναλλακτικές διαδρομές μέσω Σαουδικής Αραβίας και Ομάν. Η περιοχή χάνει τουλάχιστον 600 εκατ. δολάρια ημερησίως από τουρισμό, σύμφωνα με το WTTC.

Στο Ισραήλ, η ανάκαμψη παραμένει δύσκολη μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο στη Γάζα. Οι διεθνείς αφίξεις έπεσαν κατά 71% σε σχέση με το 2019, φτάνοντας μόλις τα 1,3 εκατ. επισκέπτες. Ακόμη και νέα επενδυτικά σχέδια, όπως πολυτελές ξενοδοχείο στην Ιερουσαλήμ, επηρεάζονται από το κλείσιμο του εναέριου χώρου.

YouTube thumbnail

Ρωσία: Αλλαγή χάρτη ταξιδιών

Η εισβολή στην Ουκρανία άλλαξε ριζικά και τις ταξιδιωτικές συνήθειες των Ρώσων. Οι επισκέψεις στη ζώνη Σένγκεν έχουν μειωθεί κατά 90% σε σχέση με το 2019, ενώ οι περιορισμοί στις βίζες ωθούν τους ταξιδιώτες σε νέους προορισμούς.

Η Τουρκία παραμένει βασική επιλογή, όμως πλέον ανεβαίνουν χώρες όπως η Αίγυπτος, το Βιετνάμ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αντίστοιχα, η Ρωσία δέχεται λιγότερους Δυτικούς επισκέπτες και περισσότερους από χώρες όπως η Ινδία και το Ιράν.

YouTube thumbnail

Πιο ακριβά και πιο μακρινά ταξίδια

Οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν και τις ίδιες τις διαδρομές. Οι δυτικές αεροπορικές εταιρείες αποφεύγουν τον ρωσικό εναέριο χώρο, επιλέγοντας μεγαλύτερες πτήσεις προς την Ασία. Κάθε επιπλέον λεπτό αυξάνει το κόστος, ενώ νέες συγκρούσεις περιορίζουν ακόμη περισσότερο τις διαθέσιμες επιλογές.

Έτσι, πτήσεις όπως Λονδίνο–Δελχί διαρκούν πλέον έως και μία ώρα περισσότερο σε σχέση με το 2021, ενώ προς το Τόκιο η καθυστέρηση φτάνει τις δύο ώρες.

YouTube thumbnail

Η ζήτηση παραμένει ισχυρή

Παρά τα εμπόδια, η επιθυμία για ταξίδια δεν υποχωρεί. Η τουριστική ζήτηση ανακάμπτει δυναμικά μετά την πανδημία, ενισχυμένη από τα social media και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου σε πολλές χώρες. Οι διεθνείς μετακινήσεις αναμένεται να αυξηθούν πάνω από 50% μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Ο ρόλος της Κίνας

Η Κίνα αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα. Οι Κινέζοι ταξιδιώτες πραγματοποιούν πολλαπλάσια ταξίδια σε σχέση με το παρελθόν και ξοδεύουν περισσότερα από κάθε άλλη εθνικότητα — περίπου 50 δισ. δολάρια περισσότερα από τους Αμερικανούς.

Ωστόσο, το κράτος διατηρεί σημαντικό έλεγχο: εργαζόμενοι σε δημόσιους φορείς παραδίδουν τα διαβατήριά τους, ενώ οι μετακινήσεις τους εγκρίνονται ή αποθαρρύνονται πολιτικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ιαπωνία, όπου οι αφίξεις Κινέζων μειώθηκαν σημαντικά εν μέσω εντάσεων.

Παράλληλα, αλλάζει και το προφίλ των ταξιδιωτών: από οργανωμένα γκρουπ, όλο και περισσότεροι Κινέζοι ταξιδεύουν πλέον αυτόνομα — από 14% το 2005 σε 83% σήμερα.

YouTube thumbnail

ΗΠΑ: Ποιος μπαίνει και ποιος όχι

Αντίθετα με την Κίνα, οι ΗΠΑ επηρεάζουν κυρίως την είσοδο ταξιδιωτών. Πολίτες από 19 χώρες δεν δικαιούνται τουριστική βίζα, ενώ οι διαδικασίες έχουν γίνει πιο αυστηρές και χρονοβόρες.

Παράλληλα, περιστατικά ελέγχων στα σύνορα και εικόνες κοινωνικής έντασης λειτουργούν αποτρεπτικά. Σύμφωνα με έρευνες, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται ευπρόσδεκτοι, ενώ οι διεθνείς αφίξεις στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 6%.

Οι Καναδοί, που αποτελούσαν μεγάλο ποσοστό επισκεπτών, περιορίζουν τα ταξίδια τους, με ορισμένους να χαρακτηρίζουν τη χώρα «εχθρική». Το τουριστικό έλλειμμα των ΗΠΑ έφτασε τα 72 δισ. δολάρια το 2025.

YouTube thumbnail

Όταν η πολιτική καθορίζει το ταξίδι

Από τους κλειστούς εναέριους χώρους και την αύξηση του κόστους, μέχρι τις βίζες και τις ταξιδιωτικές οδηγίες, η γεωπολιτική επηρεάζει κάθε στάδιο ενός ταξιδιού: τον προορισμό, τη διαδρομή, την τιμή και ακόμη και το αν θα επιτραπεί η είσοδος.

Σε έναν κόσμο πιο συνδεδεμένο αλλά και πιο ασταθή, τα ταξιδιωτικά σχέδια γίνονται ολοένα και πιο ευάλωτα.

Κι όμως, τα ταξίδια δεν είναι απλώς μια πολυτέλεια. Είναι πηγή εμπειριών, γνώσης και κατανόησης. Όπως έγραφε ο Μαρκ Τουέιν, βοηθούν να περιοριστούν οι προκαταλήψεις και να ενισχυθεί η επαφή μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών.

Σε μια εποχή εντάσεων, αυτός ο ρόλος γίνεται ακόμη πιο σημαντικός.

*Με πληροφορίες από: Εconomist 

Κτηνοτροφία: Μπροστά στην τέλεια καταιγίδα ενόψει Πάσχα – Φόβοι για ελλείψεις [γραφήματα]

Μπεϋζιανή σκέψη: Γιατί αξίζει να την υιοθετήσουμε

Ιράν: Πέντε όροι-απάντηση στις «υπερβολικές» απαιτήσεις Τραμπ – Επιμένει για κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ

Το κλαμπ Twilo στη ΝΥ άνοιξε ξανά 25 χρόνια μετά – Τίποτα δεν ήταν ίδιο, μόνο η νοσταλγία
Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Μαρτίου, το Twilo άνοιξε τις πόρτες του μετά από 25 χρόνια - μια μορφή νυχτερινής διασκέδασης που δεν είχε ξαναδεί κανείς από την εποχή του Ρούντι Τζουλιάνι.

Έφη Αλεβίζου
Πρόγραμμα βοηθά άτομα με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή άλλες νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες να πετούν χωρίς άγχος
Πρόγραμμα στη Φλόριντα βοηθά άτομα με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή άλλες νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες να πετούν χωρίς άγχος

Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ – O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune
Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ - O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune

Άνδρος: Το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους
Ποιο είναι το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους

«Γιατί κλείνω το εστιατόριό μου με δύο αστέρια Michelin» – Ο Έστον Μπλούμενταλ μιλά για το μέλλον και τη διπολική διαταραχή
«Γιατί κλείνω το εστιατόριό μου με δύο αστέρια Michelin» - Ο Έστον Μπλούμενταλ μιλά για το μέλλον και τη διπολική διαταραχή

Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας
Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας

Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή
Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή

Θέλετε να αποδράσετε μακριά από τα αυτοκίνητα; Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί στην Ευρώπη
Θέλετε να αποδράσετε μακριά από τα αυτοκίνητα; Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί στην Ευρώπη

Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς
Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς

Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη
Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου σκηνοθέτη Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες διορίζει Προσωπικό Απεσταλμένο για τη διαχείριση της σύγκρουσης στο Iράν – «Εκτός ορίων» η κατάσταση
Ο Γκουτέρες διορίζει Προσωπικό Απεσταλμένο για τη διαχείριση της σύγκρουσης στο Iράν - «Εκτός ορίων» η κατάσταση

Βόλος: «Η μία γυναίκα βγήκε στην αυλή τυλιγμένη στις φλόγες» – Χαροπαλεύει ο γιος της που προσπάθησε να σώσει μάνα και γιαγιά
Βόλος: «Η μία γυναίκα βγήκε στην αυλή τυλιγμένη στις φλόγες» – Χαροπαλεύει ο γιος της που προσπάθησε να σώσει μάνα και γιαγιά

Σίφνος: Βγήκε στους δρόμους για την Υγεία – Μαζική πορεία μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις
Η Σίφνος στους δρόμους για την Υγεία - Μαζική πορεία μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση

ΟΦΗ: Διατέθηκαν πάνω από 3.600 εισιτήρια σε μία μέρα για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
ΟΦΗ: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν σε μία ημέρα για τον τελικό του Κυπέλλου

Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση
Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση

Βρέθηκε ο πραγματικός Ντ' Αρτανιάν; Σκελετός στο Βέλγιο παραπέμπει στους «Τρεις Σωματοφύλακες»
Βρέθηκε ο πραγματικός Ντ' Αρτανιάν; Σκελετός στο Βέλγιο παραπέμπει στους «Τρεις Σωματοφύλακες»

Καρδίτσα: Προφυλακίστηκε ο 17χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου
Καρδίτσα: Προφυλακίστηκε ο 17χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου

Τραγωδία στον Βόλο – Δύο νεκρές γυναίκες και ένας τραυματίας από έκρηξη σε σπίτι
Τραγωδία στον Βόλο – Δύο νεκρές γυναίκες και ένας τραυματίας από έκρηξη σε σπίτι

Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων
Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

