Επιχειρήσεις ΗΠΑ στην Καραϊβική – Ίσως και έγκλημα πολέμου, λένε ειδικοί – «Έπρεπε να αρνηθούν τις διαταγές»

Έγκλημα πολέμου είναι πιθανόν να διέπραξαν Αμερικανοί αξιωματικοί κατά τη διάρκεια επίθεσης εναντίον σκαφών στην Καραϊβική στις αρχές Σεπτεμβρίου, σκοτώνοντας τους επιβάτες τους μετά από δεύτερη «χαριστική» βολή.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου η Washington Post είχε αποκαλύψει πως ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε δώσει προφορική εντολή να σκοτώνονται όλοι όσοι επιβαίνουν σε σκάφη που θεωρούνται ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών.

Αυτή η εντολή οδήγησε έναν ανώτατο στρατιωτικό διοικητή να πραγματοποιήσει δεύτερο πλήγμα, προκειμένου να σκοτώσει όσους είχαν αρχικά επιζήσει από επίθεση στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Το δημοσίευμα προκάλεσε πολιτικό σεισμό στις ΗΠΑ καθώς κορυφαίοι Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί στις δύο επιτροπές του Κογκρέσου που εποπτεύουν το Πεντάγωνο δεσμεύτηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο να εντείνουν τον έλεγχο στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον σκαφών στην Καραϊβική.

Ο Μάικ Τέρνερ, Ρεπουμπλικανός από το Οχάιο και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών, στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS είπε ότι το άρθρο απλώς όξυνε τα ήδη σοβαρά ερωτήματα των βουλευτών σχετικά με την επιχείρηση.

«Υπάρχουν πολύ σοβαρές ανησυχίες στο Κογκρέσο για τις επιθέσεις στα λεγόμενα “ναρκοσκάφη” στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, και για τη νομική αιτιολόγηση που έχει δοθεί», είπε. «Αλλά αυτό είναι εντελώς έξω από οτιδήποτε έχει συζητηθεί με το Κογκρέσο και υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα».

Στο μικροσκόπιο του Κογκρέσσου

Όπως αναφέρουν οι New York Times, οι έρευνες από τις Επιτροπές Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής και της Γερουσίας συνιστούν τον πιο αυστηρό έλεγχο μέχρι σήμερα από πλευράς Κογκρέσου στην κλιμακούμενη στρατιωτική επίθεση του Τραμπ, στην Καραϊβική, η οποία πραγματοποιείται δίχως έγκριση ή διαβούλευση με το Κογκρέσο.

Οι γερουσιαστές Ρότζερ Γουίκερ, Ρεπουμπλικανός από το Μισισιπή και πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων (Armed Services Committee), και Τζακ Ριντ, Δημοκρατικός από το Ρόουντ Άιλαντ, δήλωσαν το βράδυ της Παρασκευής ότι έχουν «υποβάλει επίσημα αιτήματα» προς το Υπουργείο Άμυνας. «Θα διεξαγάγουμε αυστηρή εποπτεία για να διαπιστώσουμε τα γεγονότα που σχετίζονται με αυτές τις συνθήκες», έγραψαν.

Η Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Βουλής των Αντιπροσώπων βρίσκεται στην ίδια γραμμή. Σε δήλωσή τους το Σάββατο, οι βουλευτές Μάικ Ρότζερς, Ρεπουμπλικανός και πρόεδρος της επιτροπής, και Άνταμ Σμιθ, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών, ανέφεραν ότι είναι «αφοσιωμένοι στο να διασφαλίσουν αυστηρή εποπτεία» των επιθέσεων στα σκάφη και ότι «λαμβάνουν διακομματικά μέτρα για να συγκεντρώσουν πλήρη εικόνα της συγκεκριμένης επιχείρησης».

Αμετανόητοι Χέγκσεθ και Τραμπ

Σε δήλωσή του την Παρασκευή, ο Χέγκσεθ καταδίκασε το δημοσίευμα της «Post». Υπερασπίστηκε τις ενέργειες του στρατού και είπε ότι οι αξιωματούχοι ήταν σαφείς σε όλες τις επιχειρήσεις ότι οι επιθέσεις στα σκάφη είχαν σχεδιαστεί ως «φονικά, κινητικά πλήγματα».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Κυριακή, ο Τραμπ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον Χέγκσεθ. Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι «δεν θα ήθελε» ένα δεύτερο πλήγμα που θα σκότωνε επιζώντες, προτού επαναλάβει ότι πιστεύει πως ο Χέγκσεθ έχει διαψεύσει αυτή την εκδοχή της επίθεσης. Ο υπουργός Άμυνας δεν διέψευσε ευθέως το ρεπορτάζ της «Post» στην ανακοίνωσή του την Παρασκευή, αλλά το χαρακτήρισε «κατασκευασμένο και προκλητικό».

Ειδικοί του ΟΗΕ αντιδρούν

Ωστόσο, μέλη του Κογκρέσου εκφράζουν ανησυχίες για τη νομική βάση που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, από τις οποίες έχουν σκοτωθεί πάνω από 80 άνθρωποι από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

«Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς του ΟΗΕ, αυτές οι επιθέσεις δεν φαίνεται να έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο εθνικής αυτοάμυνας, διεθνούς ή μη διεθνούς ένοπλης σύρραξης, ούτε εναντίον ατόμων που συνιστούσαν άμεση (επικείμενη) απειλή κατά της ζωής και, ως εκ τούτου, παραβιάζουν το θεμελιώδες διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απαγορεύει την αυθαίρετη στέρηση της ζωής», ανέφεραν οι ειδικοί.

«Απρόκλητες επιθέσεις και δολοφονίες σε διεθνή ύδατα παραβιάζουν επίσης το διεθνές ναυτικό δίκαιο. Έχουμε καταδικάσει και εκφράσει ανησυχίες για αυτές τις επιθέσεις στη θάλασσα προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ».

«Ο επαναλαμβανόμενος και συστηματικός χαρακτήρας αυτών των επιθέσεων -όλες εναντίον μικρών σκαφών, χωρίς να φαίνεται να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε απόπειρα σύλληψης των ατόμων ή παροχής συγκεκριμένων αποδείξεων για το γιατί αποτελούσαν νόμιμους στόχους- εγείρει σοβαρές ανησυχίες για τη διάπραξη πιθανών διεθνών εγκλημάτων», πρόσθεσαν.

Τι αναφέρουν ειδικοί στον Δίκαιο του Πολέμου

Σε ανάλυσή τους τρεις ειδικοί στο Δίκαιο του Πολέμου από τη δεξαμενή σκέψης Just Security, εφόσον τα γεγονότα είναι όπως έχουν αναφερθεί, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική αμφιβολία ότι η εντολή του υπουργού Χέγκσεθ και η επακόλουθη εντολή του ναυάρχου Μπράντλεϊ για τη διεξαγωγή του δεύτερου πλήγματος ήταν παράνομες, διότι η θανάτωση των δύο επιζώντων αποτέλεσε σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επιπλέον, και οι δύο εντολές ήταν σαφώς παράνομα δοσμένες, υπογραμμίζουν οι νομικοί. «Σύμφωνα με εδραιωμένο δίκαιο, όσοι συμμορφώθηκαν με αυτές τις εντολές δεν μπορούν να αποφύγουν ατομική ποινική ευθύνη για τον φόνο των δύο επιζώντων, σε περίπτωση που δικαστούν σε στρατοδικείο των ΗΠΑ, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο ή σε ποινική διαδικασία άλλου κράτους που έχει δικαιοδοσία — για παράδειγμα, βάσει της εθνικότητας των θυμάτων».

«Εάν πράγματι εκδόθηκαν, αυτές οι εντολές έθεσαν με ανεύθυνο και παράνομο τρόπο όλους τους εμπλεκομένους στην επίθεση σε σοβαρό νομικό κίνδυνο. Και, εάν οι αναφορές είναι ακριβείς, οι εντολές αυτές όφειλαν, νομικά, να έχουν αρνηθεί»