01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
Επιχειρήσεις ΗΠΑ στην Καραϊβική – Ίσως και έγκλημα πολέμου, λένε ειδικοί – «Έπρεπε να αρνηθούν τις διαταγές»
Κόσμος 01 Δεκεμβρίου 2025 | 19:09

Επιχειρήσεις ΗΠΑ στην Καραϊβική – Ίσως και έγκλημα πολέμου, λένε ειδικοί – «Έπρεπε να αρνηθούν τις διαταγές»

Από Ρεπουμπλικάνους γερουσιατές μέχρι και ειδικούς στο Δίκαιο του Πολέμου καταγγέλονται οι ευθύνες κυβερνητικών αξιωματούχων για τις εκτελέσεις ανθρώπων στην Καραϊβική.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Spotlight

Έγκλημα πολέμου είναι πιθανόν να διέπραξαν Αμερικανοί αξιωματικοί κατά τη διάρκεια επίθεσης εναντίον σκαφών στην Καραϊβική στις αρχές Σεπτεμβρίου, σκοτώνοντας τους επιβάτες τους μετά από δεύτερη «χαριστική» βολή.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου η Washington Post είχε αποκαλύψει πως ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε δώσει προφορική εντολή να σκοτώνονται όλοι όσοι επιβαίνουν σε σκάφη που θεωρούνται ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών.

Αυτή η εντολή οδήγησε έναν ανώτατο στρατιωτικό διοικητή να πραγματοποιήσει δεύτερο πλήγμα, προκειμένου να σκοτώσει όσους είχαν αρχικά επιζήσει από επίθεση στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Το δημοσίευμα προκάλεσε πολιτικό σεισμό στις ΗΠΑ καθώς κορυφαίοι Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί στις δύο επιτροπές του Κογκρέσου που εποπτεύουν το Πεντάγωνο δεσμεύτηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο να εντείνουν τον έλεγχο στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον σκαφών στην Καραϊβική.

Ο Μάικ Τέρνερ, Ρεπουμπλικανός από το Οχάιο και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών, στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS είπε ότι το άρθρο απλώς όξυνε τα ήδη σοβαρά ερωτήματα των βουλευτών σχετικά με την επιχείρηση.

«Υπάρχουν πολύ σοβαρές ανησυχίες στο Κογκρέσο για τις επιθέσεις στα λεγόμενα “ναρκοσκάφη” στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, και για τη νομική αιτιολόγηση που έχει δοθεί», είπε. «Αλλά αυτό είναι εντελώς έξω από οτιδήποτε έχει συζητηθεί με το Κογκρέσο και υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα».

Στο μικροσκόπιο του Κογκρέσσου

Όπως αναφέρουν οι New York Times, οι έρευνες από τις Επιτροπές Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής και της Γερουσίας συνιστούν τον πιο αυστηρό έλεγχο μέχρι σήμερα από πλευράς Κογκρέσου στην κλιμακούμενη στρατιωτική επίθεση του Τραμπ, στην Καραϊβική, η οποία πραγματοποιείται δίχως έγκριση ή διαβούλευση με το Κογκρέσο.

Οι γερουσιαστές Ρότζερ Γουίκερ, Ρεπουμπλικανός από το Μισισιπή και πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων (Armed Services Committee), και Τζακ Ριντ, Δημοκρατικός από το Ρόουντ Άιλαντ, δήλωσαν το βράδυ της Παρασκευής ότι έχουν «υποβάλει επίσημα αιτήματα» προς το Υπουργείο Άμυνας. «Θα διεξαγάγουμε αυστηρή εποπτεία για να διαπιστώσουμε τα γεγονότα που σχετίζονται με αυτές τις συνθήκες», έγραψαν.

Η Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Βουλής των Αντιπροσώπων βρίσκεται στην ίδια γραμμή. Σε δήλωσή τους το Σάββατο, οι βουλευτές Μάικ Ρότζερς, Ρεπουμπλικανός και πρόεδρος της επιτροπής, και Άνταμ Σμιθ, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών, ανέφεραν ότι είναι «αφοσιωμένοι στο να διασφαλίσουν αυστηρή εποπτεία» των επιθέσεων στα σκάφη και ότι «λαμβάνουν διακομματικά μέτρα για να συγκεντρώσουν πλήρη εικόνα της συγκεκριμένης επιχείρησης».

Αμετανόητοι Χέγκσεθ και Τραμπ

Σε δήλωσή του την Παρασκευή, ο Χέγκσεθ καταδίκασε το δημοσίευμα της «Post». Υπερασπίστηκε τις ενέργειες του στρατού και είπε ότι οι αξιωματούχοι ήταν σαφείς σε όλες τις επιχειρήσεις ότι οι επιθέσεις στα σκάφη είχαν σχεδιαστεί ως «φονικά, κινητικά πλήγματα».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Κυριακή, ο Τραμπ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον Χέγκσεθ. Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι «δεν θα ήθελε» ένα δεύτερο πλήγμα που θα σκότωνε επιζώντες, προτού επαναλάβει ότι πιστεύει πως ο Χέγκσεθ έχει διαψεύσει αυτή την εκδοχή της επίθεσης. Ο υπουργός Άμυνας δεν διέψευσε ευθέως το ρεπορτάζ της «Post» στην ανακοίνωσή του την Παρασκευή, αλλά το χαρακτήρισε «κατασκευασμένο και προκλητικό».

Ειδικοί του ΟΗΕ αντιδρούν

Ωστόσο, μέλη του Κογκρέσου εκφράζουν ανησυχίες για τη νομική βάση που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, από τις οποίες έχουν σκοτωθεί πάνω από 80 άνθρωποι από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

«Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς του ΟΗΕ, αυτές οι επιθέσεις δεν φαίνεται να έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο εθνικής αυτοάμυνας, διεθνούς ή μη διεθνούς ένοπλης σύρραξης, ούτε εναντίον ατόμων που συνιστούσαν άμεση (επικείμενη) απειλή κατά της ζωής και, ως εκ τούτου, παραβιάζουν το θεμελιώδες διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απαγορεύει την αυθαίρετη στέρηση της ζωής», ανέφεραν οι ειδικοί.

«Απρόκλητες επιθέσεις και δολοφονίες σε διεθνή ύδατα παραβιάζουν επίσης το διεθνές ναυτικό δίκαιο. Έχουμε καταδικάσει και εκφράσει ανησυχίες για αυτές τις επιθέσεις στη θάλασσα προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ».

«Ο επαναλαμβανόμενος και συστηματικός χαρακτήρας αυτών των επιθέσεων -όλες εναντίον μικρών σκαφών, χωρίς να φαίνεται να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε απόπειρα σύλληψης των ατόμων ή παροχής συγκεκριμένων αποδείξεων για το γιατί αποτελούσαν νόμιμους στόχους- εγείρει σοβαρές ανησυχίες για τη διάπραξη πιθανών διεθνών εγκλημάτων», πρόσθεσαν.

Τι αναφέρουν ειδικοί στον Δίκαιο του Πολέμου

Σε ανάλυσή τους τρεις ειδικοί στο Δίκαιο του Πολέμου από τη δεξαμενή σκέψης Just Security, εφόσον τα γεγονότα είναι όπως έχουν αναφερθεί, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική αμφιβολία ότι η εντολή του υπουργού Χέγκσεθ και η επακόλουθη εντολή του ναυάρχου Μπράντλεϊ για τη διεξαγωγή του δεύτερου πλήγματος ήταν παράνομες, διότι η θανάτωση των δύο επιζώντων αποτέλεσε σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επιπλέον, και οι δύο εντολές ήταν σαφώς παράνομα δοσμένες, υπογραμμίζουν οι νομικοί. «Σύμφωνα με εδραιωμένο δίκαιο, όσοι συμμορφώθηκαν με αυτές τις εντολές δεν μπορούν να αποφύγουν ατομική ποινική ευθύνη για τον φόνο των δύο επιζώντων, σε περίπτωση που δικαστούν σε στρατοδικείο των ΗΠΑ, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο ή σε ποινική διαδικασία άλλου κράτους που έχει δικαιοδοσία — για παράδειγμα, βάσει της εθνικότητας των θυμάτων».

«Εάν πράγματι εκδόθηκαν, αυτές οι εντολές έθεσαν με ανεύθυνο και παράνομο τρόπο όλους τους εμπλεκομένους στην επίθεση σε σοβαρό νομικό κίνδυνο. Και, εάν οι αναφορές είναι ακριβείς, οι εντολές αυτές όφειλαν, νομικά, να έχουν αρνηθεί»

Economy
Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Business
Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα

Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 800 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής
Κλιματική καταστροφή 01.12.25

Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 800 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής

Τεράστια είναι η καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδονησία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη. Εκατοντάδες οι νεκροί, εκατομμύρια οι πληγέντες κάτοικοι, ανυπολόγιστο το κόστος.

Σύνταξη
ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας
Κόσμος 01.12.25

ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας

Η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, κάλεσε τις ΗΠΑ «να πιέζουν λιγότερο το θύμα», ενώ είπε πως το συμφέρον των ΗΠΑ, δεν είναι υποχρεωτικά προς το συμφέρον της ΕΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: Το ζήτημα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις δύσκολες συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου
Δείτε χάρτη 01.12.25

Το μεγάλο «αγκάθι»: Το θέμα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου

Πώς εξελίχθηκε η συνάντηση στη Φλόριντα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία - Ο Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη το απόγευμα, όπως επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία
Θερμή υποδοχή 01.12.25

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία

Ο πάπας Λέων ΙΔ' βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη στον Λίβανο -παρά τους βομβαρδισμούς- από όπου απηύθυνε μήνυμα ειρήνης προς τις θρησκευτικές ηγεσίας των κοινοτήτων της χώρας

Σύνταξη
Η Airbus παραδέχεται «πρόβλημα ποιότητας» στα A320 – «Εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε», υποστηρίζει
-10% η μετοχή 01.12.25

Η Airbus παραδέχεται «πρόβλημα ποιότητας» στα A320 – «Εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε», υποστηρίζει

Η ευρωπαϊκή αεροναυπηγική εταιρεία Airbus ανακοίνωσε ότι «πρόβλημα ποιότητας» στα A320 «εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε». Έτσι επιβεβαίωσε το πρόβλημα σε μεταλλικά πάνελ που τοποθετούνται σε αεροσκάφη.

Σύνταξη
Κινηματογραφική ληστεία σε θωρακισμένο φορτηγό: Έκλεισαν δρόμο με ΙΧ, τα πυρπόλησαν, πήραν κοσμήματα €2 εκατ.
Στην Καλαβρία 01.12.25

Κινηματογραφική ληστεία σε θωρακισμένο φορτηγό: Έκλεισαν δρόμο με ΙΧ, τα πυρπόλησαν, πήραν κοσμήματα €2 εκατ.

Κινηματογραφική ληστεία σε αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας. Άγνωστοι επιτέθηκαν σε θωρακισμένο φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο στο Ρέτζιο, στην Καλαβρία, και άρπαξαν χρυσαφικά αξίας δύο εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παραδέχεται συνομιλία με τον Μαδούρο – Υποβαθμίζει το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Βενεζουέλα
Ένα απλό τηλεφώνημα 01.12.25

Ο Τραμπ παραδέχεται συνομιλία με τον Μαδούρο – Υποβαθμίζει το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε το δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο έχει μιλήσει στο τηλέφωνο με τον Νικολάς Μαδούρο, εν μέσω κλιμάκωσης των απειλών ενάντια στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια
Ανεξέλεγκτοι 01.12.25

Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια

Εξωτικές χώρες στη Λατινική Αμερική έχουν μετατραπεί σε κολαστήρια για αναρίθμητες γυναίκες που έχουν πέσει θύματα μιας αμείλικτης βιομηχανίας σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νετανιάχου: Εμφανίστηκε στο δικαστήριο μια ημέρα μετά που ζήτησε χάρη από τον πρόεδρο του Ισραήλ
Δίκη για διαφθορά 01.12.25

Ο Νετανιάχου εμφανίστηκε στο δικαστήριο μια ημέρα μετά που ζήτησε χάρη - Τι θα κάνει ο πρόεδρος του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι στριμωγμένος λόγω της δίκης για διαφθορά - Γιατί κατηγορείται - Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Αντρέας Χέρτζογκ

Σύνταξη
«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό
Κόσμος 01.12.25

«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό

Η απουσία του ιού σε άλλες περιοχές πλην της Καταλονίας υποδεικνύει ότι η πανώλη των χοίρων μεταδόθηκε σε αγριόχοιρους από μολυσμένα τρόφιμα στα σκουπίδια, λέει η κυβέρνηση.

Σύνταξη
Τι φοβούνται οι Σουηδέζες και εγκαταλείπουν την πολιτική;
Κινδυνεύουν 01.12.25

Τι φοβούνται οι Σουηδέζες και εγκαταλείπουν την πολιτική;

«Όταν οι γυναίκες φοβούνται να ασχοληθούν με την πολιτική ή σιωπούν, πλήττονται τόσο η δημοκρατία όσο και η ελεύθερη συζήτηση» δήλωσε η Νίνα Λάρσον, υπουργός ισότητας της Σουηδίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρωσία: Το απόγευμα της Τρίτης η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ – Καταγγέλλει το πλήγμα στον τερματικό σταθμό CPC
Δηλώσεις Πεσκόφ 01.12.25

Μόσχα: Το απόγευμα της Τρίτης η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ - Καταγγέλλει το πλήγμα στον τερματικό σταθμό CPC

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ μίλησε για τη συνάντηση Πούτιν και Γουίτκοφ - Η Ρωσία καταγγέλλει την Ουκρανία για σε υποδομή της Κοινοπραξίας του Πετρελαιαγωγού της Κασπίας (CPC)

Σύνταξη
