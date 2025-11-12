Παναθηναϊκός: Έστειλε επιστολές στις Ομοσπονδίες Ουρουγουάης και Πολωνίας λόγω Πελίστρι – Σφιντέρσκι

Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να πάρει τα μέτρα του για να προστατεύσει όσο μπορεί τους ποδοσφαιριστές του, τον Κάρολ Σφιντέρσκι και τον Φακούντο Πελίστρι.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού έχουν ήδη αναχωρήσει για να ενσωματωθούν στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους, με τους «πράσινους» πάντως να κάνουν από την πλευρά τους ό,τι μπορούν ώστε να τους προστατεύσουν.

Οι δύο τους κλήθηκαν από τις Εθνικές τους ομάδες και οι «πράσινοι» θέλησαν να κάνουν ότι μπορούν για να έχουν την μεταχείριση που πρέπει και να προσεχθούν. Το «τριφύλλι» έστειλε, λοιπόν, επιστολές και στις δύο ομοσπονδίες.

Έστειλε το αναλυτικό ιατρικό ιστορικό των παικτών του ο Παναθηναϊκός

Συγκεκριμένα, σε εκείνη της Ουρουγουάης έστειλε έναν πλήρη φάκελο με την αποθεραπεία του τραυματισμού του Πελίστρι, τις ιατρικές γνωματεύσεις κλπ, έτσι ώστε να υπάρξει όσο γίνεται μεγαλύτερη προσοχή στο χρόνο συμμετοχής. Στη, δε, αντίστοιχη της Πολωνίας έναν φάκελο με όλα τα απαραίτητα ιατρικά έγγραφα που περιγράφουν την κατάσταση του Πολωνού επιθετικού σχετικά με την πιθανότητα συμμετοχής του στα κρίσιμα ματς της εθνικής ομάδας της χώρας του.

Φυσικά το «τριφύλλι» δεν θέλει να διαταράξει τις σχέσεις του ούτε με τους παίκτες, αλλά ούτε και με τις Ομοσπονδίες, όμως έκανε ό,τι περνάει από το χέρι του ώστε να γίνει μια προσεκτική διαχείριση στους δύο άσους και να μην υπάρξει κίνδυνος νέων τραυματισμών, ενόψει της κρισιμότατης καμπής στην οποία μπαίνει η σεζόν.