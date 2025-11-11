Την πρώτη προπόνηση της νέας εβδομάδας πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης (11/11) ο Παναθηναϊκός στο «Γ. Καλαφάτης». Η προπόνηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του νέου αθλητικού διευθυντή του συλλόγου, Στέφανου Κοτσόλη.

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, προέκυψε διπλό πρόβλημα στο «τριφύλλι». Ο Γιώργος Κυριακόπουλος ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα στον αστράγαλο, ενώ ο Γιάννης Κώτσιρας έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο και ως εκ τούτου αμφότεροι ακολούθησαν θεραπεία την Τρίτη (11/11).

Με λίγα λόγια; Αυτή τη στιγμή ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει στη διάθεσή του καθαρόαιμο δεξιό μπακ, καθώς εκτός παραμένει ο Ντάβιντε Καλάμπρια που έκανε ατομικό, όπως επίσης ατομικό έκαναν και οι Ντέσερς, Σάντσες.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, αφού όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Μπρέγκου, Φικάι.

Θεραπεία ακολούθησαν οι Κυριακόπουλος (η διάγνωση έδειξε οστικό οίδημα στον αστράγαλο), Κώτσιρας (θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο), ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Σάντσες».