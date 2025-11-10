Κίνδυνος για τιμωρία έδρας του Παναθηναϊκού
Έπεσαν αντικείμενα στον χαμό που έγινε λίγο πριν τη λήξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ και η έδρα του κινδυνεύει με τιμωρία από τη ΔΕΑΒ και να παίξει χωρίς θεατές με την ΑΕΚ.
Χαμός έγινε λίγο πριν από την λήξη του αγώνα Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο Μλαντένοβιτς αρπάχτηκε με τον Μπιάνκο, οι Μπακασέτας, Ζίφκοβιτς, μέχρι και ο Λουτσέσκου προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα καθώς προκλήθηκε γενική σύρραξη.
Κίνδυνος τιμωρίας
Επίσης, κατά τη διάρκεια της έντασης έπεσαν αντικείμενα από την κερκίδα. Φάνηκε και από την τηλεόραση ότι τα μάζευαν, άρα ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει με νέα τιμωρία μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών από τη ΔΕΑΒ, καθώς έχει καταργηθεί να διπλασιάζεται η «καμπάνα» έδρας σε περίπτωση υποτροπής.
Ο Παναθηναϊκός είχε τιμωρηθεί ξανά την τρέχουσα σεζόν, επειδή οι οπαδοί πέταξαν καθίσματα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, μετά το ματς με την Κηφισιά και εξέτισε με τον Ατρόμητο.
Αν τιμωρηθεί θα εκτίσει στις 30 Νοεμβρίου με αντίπαλο της ΑΕΚ που είναι το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Εφόσον στην έκθεση του παρατηρητή της ΔΕΑΒ έχει αναγραφεί ρίψη αντικειμένων ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κληθεί για εξηγήσεις μέχρι την Τετάρτη 12/11.
Αναλυτικά το άρθρο 10 του νόμου 5085/24 που προβλέπει τιμωρία έδρας από τη ΔΕΑΒ για ρίψεις αντικειμένων.
