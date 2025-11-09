Μπενίτεθ: «Αυτό ήταν το κλειδί για τη νίκη του Παναθηναϊκού» (vid)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τον ΠΑΟΚ και τον έριξε από την κορυφή της Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αναφέρει στις δηλώσεις του πως η ομάδα του ήταν καλή, δεδομένων των συνθηκών και του παιχνιδιού με τη Μάλμε την περασμένη Πέμπτη.

Ο Ισπανός τεχνικός χαρακτήρισε το πρώτο ημίχρονο… ως κλειδί για την επικράτηση των πράσινων, ενώ αναφέρθηκε και στους Γεντβάι και Πάντοβιτς.

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ:

Για τον χαρακτήρα της ομάδας του και το παιχνίδι: «Κάθε αγώνας πρέπει να αξιολογείται με βάση τα δεδομένα. Είχαμε ένα δύσκολο παιχνίδι (σ.σ. Μάλμε), ένα δύσκολο ταξίδι (σ.σ. Σουηδία) και προβλήματα να διαχειριστούμε, όπως στην επίθεση που δεν είχαμε λύσεις.

Ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο, ήταν το σημείο κλειδί. Πιέσαμε καλά, είχαμε ένταση, κυκλοφορία της μπάλας με ταχύτητα και βάλαμε εμείς τον αντίπαλο σε έναν άχαρο ρόλο. Δημιουργήσαμε επικίνδυνες καταστάσεις και σκοράραμε δυο γκολ».

Για την απόδοση παικτών, όπως ο Γεντβάι και ο Πάντοβιτς: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθεια όλων. Πρέπει να παίζεις με όσους έχεις. Δεν είχαμε φορ, δεν είχαμε δεξί μπακ. Θέλω να βλέπω προσπάθεια, να προσαρμοζόμαστε στα προβλήματα. Είναι σημαντικό να μπαίνουν όλοι οι παίκτες στην εξίσωση και να υπάρχει ανταγωνισμός».