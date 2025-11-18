Επιστρέφει στην Αθήνα ο Πελίστρι – Τον αποδέσμευσε η Ουρουγουάη

Στην Αθήνα επιστρέφει ο Φακούντο Πελίστρι, καθώς έμεινε εκτός πλάνων για το φιλικό ματς της Ουρουγουάης με τις ΗΠΑ, όπως και άλλοι τέσσερις παίκτες. Έτσι, με την άδεια του Μαρσέλο Μπιέλσα πήρε τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό.

Ο 23χρονος εξτρέμ προερχόταν από τραυματισμό και από τα ελάχιστα λεπτά που πήρε στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και ως εκ τούτου οι άνθρωποι των «πράσινων» έστειλαν στην ομοσπονδία της Ουρουγουάης τον ιατρικό φάκελο του ποδοσφαιριστή. Εν τέλει αποφασίστηκε να επιστρέψει στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό.

Τι λένε για τον Πελίστρι και την επιστροφή του στην Ελλάδα

JUGADORES LIBERADOS 🇺🇾 Marcelo Bielsa desafectó cinco jugadores para el partido de mañana. Facundo Pellistri y Sebastián Cáceres presentan dolencias musculares y se decidió que no sean de la partida ante Estados Unidos. El delantero del Panathinaikos está con una sobrecarga… pic.twitter.com/cS7Xrdbyir — Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) November 18, 2025

Ο Πελίστρι λοιπόν δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στο ματς με το Μεξικό λόγω μυϊκής υπερφόρτωσης, ενώ ενόψει του φιλικού με τις ΗΠΑ τα ξημερώματα της Τετάρτης, ο Μπιέλσα τον αποδέσμευσε, όπως κι άλλους τέσσερις παίκτες, προκειμένου να επιστρέψουν στις ομάδες τους και πλέον ξαναπιάνει δουλειά με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.