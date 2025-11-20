Παναθηναϊκός: Θλάση ο Πελίστρι
Θλάση στο άλλο πόδι έχει υποστεί ο Φακούντο Πελίστρι, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τον Ουρουγουανό να χάνει τα επόμενα κρίσιμα ματς των «πράσινων».
- Πειραιάς: Επιτέθηκε σε οδηγό ταξί και του έκλεψε χρήματα επειδή αρνήθηκε να τον μεταφέρει
- Μεταλλαγμένο στέλεχος γρίπης απειλεί με αύξηση κρουσμάτων – Πόσο προστατεύει το εμβόλιο
- Άγριο bullying σε δημοτικό - Εννιάχρονο αγόρι ακρωτηριάστηκε από συμμαθητές του
- Τραγωδία στην Κεφαλονιά: 26χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα – Αγνοούνταν από τη Δευτέρα
Νέο πρόβλημα προέκυψε με τον Φακούντο Πελίστρι στον Παναθηναϊκό.
Κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Πέμπτης (20/11) ο Ουρουγουανός αισθάνθηκε ενόχληση στον τετρακέφαλο και η διάγνωση έδειξε θλάση, στο άλλο πόδι από τον προηγούμενο τραυματισμό του.
Ο Πελίστρι δεν έπαιξε καθόλου με την Εθνική Ουρουγουάης. Αποδεσμεύτηκε πριν το ματς με τις ΗΠΑ, αλλά η επιστροφή του στην Αθήνα έφερε αυτά τα άσχημα μαντάτα.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Πελίστρι:
«Με την επιστροφή όλων των διεθνών ποδοσφαιριστών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο “Γ. Καλαφάτης”.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, ενώ έμφαση δόθηκε από τον Ράφα Μπενίτεθ στο κομμάτι της τακτικής.
Μεγάλο μέρος του προγράμματος ακολούθησαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, ενώ ατομικό έκανε ο Σάντσες και θεραπεία ο Κυριακόπουλος.
Ο Πελίστρι υποβλήθηκε σε μαγνητική μετά από ενόχληση που αισθάνθηκε στον τετρακέφαλο, με τη διάγνωση να αναφέρει θλάση».
Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ο Πελίστρι χάνει σίγουρα τα κρίσιμα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με Πανσερραϊκό, Στουρμ Γκρατς και ΑΕΚ σίγουρα, συμπληρώνοντας ουσιαστικά τρεις μήνες εκτός δράσης για μυϊκά ζητήματα.
- Ο γιος του Στογιάκοβιτς για το αν τελικά θα αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας ή Σερβίας
- Μεντιλίμπαρ: «Είμαι πολύ χαρούμενος στον Ολυμπιακό και θέλω να μείνω»
- Προχωράει το πλάνο του ΝΒΑ Europe – Οι υποψήφιες ομάδες που συζητούν για την ένταξή τους
- Γιόρτασε τα γενέθλιά του στο γήπεδο ο Κώστας Αντετοκούνμπο (vid)
- Άντζουσιτς: «Ζωντανός θρύλος ο Γκάλης, σύλλογος με μεγάλη ιστορία ο Άρης»
- Προκριματικά Μουντιάλ: Αυτά είναι τα μονοπάτια των playoffs για τα έξι τελευταία εισιτήρια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις