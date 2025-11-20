Παναθηναϊκός: Θλάση ο Πελίστρι

Νέο πρόβλημα προέκυψε με τον Φακούντο Πελίστρι στον Παναθηναϊκό.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Πέμπτης (20/11) ο Ουρουγουανός αισθάνθηκε ενόχληση στον τετρακέφαλο και η διάγνωση έδειξε θλάση, στο άλλο πόδι από τον προηγούμενο τραυματισμό του.

Ο Πελίστρι δεν έπαιξε καθόλου με την Εθνική Ουρουγουάης. Αποδεσμεύτηκε πριν το ματς με τις ΗΠΑ, αλλά η επιστροφή του στην Αθήνα έφερε αυτά τα άσχημα μαντάτα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Πελίστρι:

«Με την επιστροφή όλων των διεθνών ποδοσφαιριστών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο “Γ. Καλαφάτης”.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, ενώ έμφαση δόθηκε από τον Ράφα Μπενίτεθ στο κομμάτι της τακτικής.

Μεγάλο μέρος του προγράμματος ακολούθησαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, ενώ ατομικό έκανε ο Σάντσες και θεραπεία ο Κυριακόπουλος.

Ο Πελίστρι υποβλήθηκε σε μαγνητική μετά από ενόχληση που αισθάνθηκε στον τετρακέφαλο, με τη διάγνωση να αναφέρει θλάση».

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ο Πελίστρι χάνει σίγουρα τα κρίσιμα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με Πανσερραϊκό, Στουρμ Γκρατς και ΑΕΚ σίγουρα, συμπληρώνοντας ουσιαστικά τρεις μήνες εκτός δράσης για μυϊκά ζητήματα.