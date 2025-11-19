sports betsson
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Παναθηναϊκός: Η επικοινωνία με Μανδά, η Λάτσιο και η ελληνική λίστα
Ποδόσφαιρο 19 Νοεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Η επικοινωνία με Μανδά, η Λάτσιο και η ελληνική λίστα

Ο Παναθηναϊκός προχωρά στις κινήσεις του για τον γκολκίπερ της Λάτσιο, Χρήστο Μανδά και για τους άλλους Έλληνες παίκτες που έχει στη λίστα του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μία από τις κύριες κατευθύνσεις στη νέα στρατηγική του Παναθηναϊκού είναι η ελληνοποίηση του ρόστερ. Κάτι που μεταφράζεται σε ενδιαφέρον για τους πιο ποιοτικούς Έλληνες και σε αυτή την κατηγορία, αναμφίβολα συγκαταλέγεται ο Χρήστος Μανδράς. Ο τερματοφύλακας της Λάτσιο δεν έχει την εμπιστοσύνη του Μαουρίτσιο Σάρι και η αποχώρηση του από τη Ρώμη τον Ιανουάριο συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Η ιταλική εφημερίδα «Corriere Dello Sport» ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός μίλησε ήδη με τη Λάτσιο για τον Μανδά και έλαβε αρνητική απάντηση από τον ποδοσφαιριστή. Το δημοσίευμα διέψευσε ο ίδιος ο Έλληνας διεθνής, μιλώντας στην ΕΡΑ-ΣΠΟΡ μετά την ισοπαλία της Ελλάδας με τη Λευκορωσία.

«Κανείς δεν μπορεί να απορρίψει μια πρόταση που δεν του έχει γίνει. Σχεδόν 1,5 μήνα πριν την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου, δεν σκέφτομαι κάτι γενικό και αόριστο παρά μόνο το πώς θα ξανακερδίσω τη θέση μου στην ενδεκάδα» σχολίασε ο Μανδάς, επισημαίνοντας επίσης πως η Γουλβς και η Χετάφε δεν τον έχουν πλησιάσει.

Είναι γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στη Λάτσιο για τον Μανδά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «In», από το Τριφύλλι επικοινώνησαν με την πλευρά του Μανδά και ρώτησαν για το καθεστώς υπό το οποίο παραχωρείται. Γιατί προς το παρόν, ούτε αυτό έχει αποσαφηνιστεί. Ο Μανδάς δεν έχει παίξει καθόλου φέτος με τους «λατσιάλι» και παρακολουθεί από τον πάγκο την εδραίωση του Προβεντέλ στο Ολίμπικο.

Οι εκπρόσωποι του Μανδά έχουν προγραμματίσει μία επαφή με τη διοίκηση της Λάτσιο για να μάθουν τις προθέσεις τους για τον παίκτη. Εάν παραχωρείται και με ποιες προϋποθέσεις. Τα νεότερα τα περιμένουν και στον Παναθηναϊκό, για να καθορίσουν τη στάση τους για τον Μανδά.

Συγχρόνως, πρόσωπα από τον περίγυρο του Μανδά έχουν μεταφέρει στο «In» ότι δεν είναι αρνητικός να φορέσει τα πράσινα. Απεναντίας, η προοπτική της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο πρωταθλητισμός και η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, συνιστούν σοβαρά δέλεαρ για τον 24χρονο τερματοφύλακα. Πάντως, τα ίδια άτομα τονίζουν ότι προέχει για τον Μανδά να ξεκαθαρίσει τη σχέση του με τη Λάτσιο και μετά να σκεφτεί τις επιλογές του για τον Ιανουάριο.

Τι ισχύει με την εγχώρια λίστα

Η άφιξη του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα στην Αθήνα θα σημάνει την επίσπευση των αποφάσεων για τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Σε πρώτο πλάνο θα τεθούν από τον Ισπανό τεχνικό διευθυντή και τον Στέφανο Κοτσόλη οι Έλληνες παίκτες. Είτε παίζουν στο εξωτερικό, είτε στη Stoiximan Super League. Οι άνθρωποι του Τριφυλλιού έχουν κυκλώσει τα ονόματα του Νόα Άλεν και του Νεκτάριου Τριάντη από την Εθνική ομάδα και θα αξιολογήσουν τις περιπτώσεις. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, άνθρωπος του club θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να σκιαγραφήσει καλύτερα τα προφίλ των δύο νεαρών διεθνών.

Από την Ελλάδα υπάρχει ήδη μία έτοιμη λίστα και οι Κορόνα – Κοτσόλης θα την επικαιροποιήσουν, σε συνεννόηση με τον Ράφα Μπενίτεθ. Οι Τσάπρας, Κωστή, Βήχος, Κοντούρης και Σταυρόπουλος συμπεριλαμβάνονται σε αυτή, αλλά προφανώς δεν θα απασχολήσουν όλοι. Ανάλογα με τις εισηγήσεις του Ισπανού, από τον Παναθηναϊκό θα προχωρήσουν σε κινήσεις.

Business
ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

