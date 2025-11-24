Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τρίτη (25/11, 21:15) την Παρτιζάν στο «Telekom Center Athens», για τη 13η αγωνιστική της Euroleague, σε μια σπουδαία αναμέτρηση, όπου θα επιστρέψει στο γήπεδο που κατέκτησε 5 Euroleague και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Οι πράσινοι μετά τη νίκη επί της Dubai BC θέλουν να συνεχίσουν με νίκες στο ΟΑΚΑ και να παραμείνει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και στο κυνήγι του πλεονεκτήματος έδρας για τα play off της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ποιους όρισε η Euroleague να σφυρίξουν το Παναθηναϊκός – Παρτιζάν

Η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστή τη διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης, με τους Ρόμπερ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία), να είναι αυτοί που θα διευθύνουν το παιχνίδι του «τριφυλλιού» απέναντι στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Οι Πράσινοι μετρούν 3 σερί νίκες στη διοργάνωση μετά την έλευση του Κένεθ Φαρίντ, θέλοντας να το διευρύνουν και να σκαρφαλώσουν ακόμα περισσότερο στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.