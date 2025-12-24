Οι Ιταλοί επιμένουν: «Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση 7 εκατ. ευρώ για Μανδά» (pic)

Ο Χρήστος Μανδάς πρωταγωνιστεί στα ιταλικά δημοσιεύματα καθώς φαίνεται πως θέλει να αποχωρήσει από τη Λάτσιο, λόγω του περιορισμένου χρόνου συμμετοχής του και ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει τον πρώτο λόγο.

Το πρωί της Τετάρτης (24/12) δημοσιεύματα στην Ιταλία ανέφεραν πως η Γιουβέντους ετοιμάζεται να φορτσάρει στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, προκειμένου να αποκτήσει τον διεθνή γκολκίπερ. Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θέλει έναν έτοιμο γκολκίπερ για να πλαισιώσει τον Ντι Γκρεγκόριο και θεωρεί τον Έλληνα άσο ιδανικό.

Ωστόσο, η «Corriere dello Sport» αποκάλυψε πως παρά τον έντονο ενδιαφέρον της «Γηραιάς Κυρίας», ο Παναθηναϊκός είναι αποφασισμένος να κάνει τη δική του προσπάθεια για να τον αποκτήσει εκείνος.

Μάλιστα οι Ιταλοί αποκαλύπτουν και πρόταση των πράσινων ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ στους «λατσιάλι» για να τους πείσουν να παραχωρήσουν τον Μανδά.

Ωστόσο η Λάτσιο φέρεται πως απάντησε αρνητικά, κοστολογώντας τον Έλληνα τερματοφύλακα με ένα ποσό πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ.

Δείτε το δημοσίευμα για την πρόταση που φέρεται να έκανε ο Παναθηναϊκός

\

Ο Χρήστος Μανδάς αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ελλάδα σε πρόσφατη συνέντευξή του και απάντησε στο αν είχε κάποια προσέγγιση από κορυφαίες ελληνικές ομάδες.

«Από όσα γνωρίζω, τώρα έχει υπάρξει προσέγγιση από τον Παναθηναϊκό. Είχε ειπωθεί κάποια στιγμή δημόσια ότι αρνήθηκα πρόταση από τον Παναθηναϊκό, κάτι που δεν ίσχυε.

Δεν υπήρξε πρόταση. Έγινε μία συζήτηση, ειπώθηκαν κάποια πράγματα σε επίπεδο project, όμως δεν υπήρξε περαιτέρω εξέλιξη.

Για τον Ολυμπιακό δεν γνωρίζω αν έχει γίνει κάποια συζήτηση· μπορεί να έχει υπάρξει, αλλά εγώ δεν το γνωρίζω» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Μανδάς.