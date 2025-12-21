Τα δεδομένα για Μανδά: «Η Γιουβέντους εξετάζει σοβαρά την απόκτησή του»

Ο Χρήστος Μανδάς βρίσκεται υπ’ ατμόν από τη Λάτσιο και συνέχεια βγαίνουν καινούρια σενάρια αναφορικά με το μέλλον του. Μάλιστα, για τον ταλαντούχο Έλληνα τερματοφύλακα τελευταία έχει ακουστεί από διάφορα Μέσα του εξωτερικού πως είχε ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός, ενώ είχε βγει σαν φήμη ότι είχε ξεκινήσει επαφές και ο Ολυμπιακός με την πλευρά του παίκτη. Με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Αλφρέντο Πεντουλά να αποκαλύπτει πως ο Μανδάς βρίσκεται στο μεταγραφικό «κάδρο» και της Γιουβέντους.

«Μία μετακίνηση τερματοφυλάκων για τον Ιανουάριο βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ορισμένες πιθανές. Για παράδειγμα, η Γιουβέντους ενδιαφέρεται για τον Χρήστο Μαντά, γεννημένο το 2001, ο οποίος είναι στην πόρτα της εξόδου από την Λάτσιο λόγω της παρουσίας του Προβεντέλ κάτω από την εστία.

Η Γιουβέντους έχει μελετήσει το προφίλ του και τον εκτιμά ιδιαίτερα. Ο σύλλογος του Λοτίτο ζητά περισσότερα από 15 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους, αλλά πρώτα πρέπει να πάρει το πράσινο φως για τυχόν μεταγραφές που μπορεί να κάνουν στην επερχόμενη μεταγραφική περίοδο. Ο Μαντάς έχει άλλες προσφορές από την Ιταλία και το εξωτερικό και η Λάτσιο θέλει να εξαργυρώσει, αλλά είναι σαφές ότι η Γιουβέντους είναι η κορυφαία προτεραιότητά του.

Δείτε τι αναφέρουν στην Ιταλία για Γιουβέντους και Μανδά

La #Juventus studia #Mandas, #Perin spinge per tornare al #Genoa, la #Lazio pensa a #Leali. Giro di portieri ancora allo stato embrionale, ma da seguire — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 20, 2025

Όλα αυτά επειδή ο Ματία Περίν πιέζει να επιστρέψει στη Γένοβα, επιβεβαιώνοντας τις φήμες για την επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα των ροσομπλού. Η Γιουβέντους θα αποδεσμεύσει τον Περίν μόνο εάν είναι σίγουρη για έναν αξιόλογο αντικαταστάτη, πολύ πέρα ​​από μια πιθανή συμφωνία ανταλλαγής με τον Νίκολα Λεάλι.

Η ίδια η Λάτσιο θα μπορούσε να αποφασίσει να επιδιώξει τον Λεάλι ως back up του Προβέντελ», αναφέρει ο δημοσιογράφος του «Sport Italia» στο σχετικό ρεπορτάζ του.

Αξίζει να σημειωθεί πως την περίπτωση του Χρήστου Μανδά παρακολουθούν επίσης και οι Τορίνο, Γουλβς και Βερόνα, χωρίς να έχουν κάνει, ωστόσο, ακόμα κάποια κίνηση.