Πιθανή ανταλλαγή για τον Μανδά «βλέπουν» στην Ιταλία (pic)

Το όνομα του Χρήστου Μανδά βρίσκεται συνεχώς στα ιταλικά ΜΜΕ, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να μην έχει ρόλο στη Λάτσιο και να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, εξετάζοντας παράλληλα όλες τις επιλογές του για να πάρει την κατάλληλη απόφαση.

Οι «λατσιάλι» δεν είναι αρνητικοί στο να τον παραχωρήσουν, αξιώνοντας μάλιστα ένα σημαντικό χρηματικό ποσό ώστε να πουν το «ναι», θέλοντας έτσι με αυτά τα χρήματα να καλύψουν άλλες ανάγκες που έχουν προκύψει στο ρόστερ. Ωστόσο, δημοσίευμα από τη γειτονική χώρα φέρνει στο τραπέζι και την περίπτωση της ανταλλαγής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «Sky», Λάτσιο και Τορίνο βρίσκονται σε συζητήσει ώστε να ανταλλάξουν τερματοφύλακες. Να φορέσει δηλαδή τα χρώματα της «γκρανάτα» ο Μανδάς, ενώ ο Φράνκο Ίσραελ να κάνει το αντίθετο δρομολόγια και να γίνει κάτοικος πρωτεύουσας.

Το σχετικό δημοσίευμα

Ο κύριος λόγος είναι ότι ο προπονητής της Τορίνο, Μάρκο Μπαρόνι, έχει σε υψηλή εκτίμηση των Έλληνα πορτιέρο και θέλει να συνεργαστεί ξανά μαζί του. Η περίπτωση του Μανδά με τον Ίσραελ είναι παρόμοια, αφού και οι δύο έχουν χάσει τη θέση τους, με αποτέλεσμα να έχουν την ευκαιρία να κάνουν μία νέα αρχή.