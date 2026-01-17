Λειψία – Μπάγερν Μονάχου 1-5: Παράσταση για ένα ρόλο!

Την εξαιρετική της πορεία στο πρωτάθλημα και προς ακόμα έναν τίτλο συνεχίζει η Μπάγερν Μονάχου, η οποία έκανε ό,τι ήθελε τη Λειψία εκτός έδρας, διαλύοντας τους «ταύρους» με 5-1, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που προηγήθηκαν και πήγαν μπροστά στο σκορ στα αποδυτήρια, όμως το δεύτερο μέρος ήταν «εφιαλτικό», αφού οι Βαυαροί ήταν ασταμάτητοι και στο φινάλε αύξησαν ακόμα περισσότερο τη διαφορά στον φωτεινό πίνακα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τη Λειψία που άνοιξε το σκορ 20ο λεπτό με τον Ρόμουλο κάνοντας το 1-0, αποτέλεσμα με το οποίο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο 45λεπτο όμως ήρθε η… καταιγίδα από την Μπάγερν. Σερζ Γκνάμπρι (50′) και Χάρι Κέιν (67′) έκαναν την ανατροπή, για να έρθουν στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Τζόναθαν Τα (82′), Αλεκσάνταρ Πάβλοβιτς (85′) και Μάικλ Ολίσε (88′) να διαμορφώσουν το τελικό 5-1.

ΛΕΙΨΙΑ: Γκουλάτσι, Ορμπάν, Ντιομαντέ, Ράουμ, Σλάγκερ, Ζάιβαλντ (81’ Μπανζουζί), Μπαουμγκάρτνερ, Μπάκου, Λουκεμπά, Ρόμουλο (81’ Χάρντερ), Νούσα (90′ Μαξίμοβιτς).

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ: Νόιερ, Ουπαμεκανό, Τα, Ίτο (87’ Κιμ), Πάβλοβιτς, Γκορέτσκα (46’ Κίμιχ), Μπίσοφ (81’ Ντέιβις), Ντίαζ, Γκνάμπρι (87’ Μουσιάλα), Καρλ (57’ Ολίσε), Κέιν

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής:

Βέρντερ – Άιντραχτ 3-3

Κολωνία – Μάιντς 2-1

Ντόρτμουντ – Σαν Πάουλι 3-2

Αμβούργο – Γκλάντμπαχ 0-0

Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν 1-0

Βόλφσμπουργκ – Χάιντενχαϊμ 1-1

Λειψία – Μπάγερν 1-5

18/01 16:30 Στουτγάρδη – Ουνιόν Βερολίνου

18/01 18:30 Άουγκσμπουργκ – Φράιμπουργκ

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (19η)

Παρασκευή 23/1

Ζανκτ Πάουλι-Αμβούργο (21:30)

Σάββατο 24/1

Μπάγερν-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Λεβερκούζεν-Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Χόφενχαϊμ (16:30)

Μάιντς-Βόλφσμπουργκ (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Λειψία (16:30)

Ουνιόν Βερολίνου- Ντόρτμουντ (19:30)

Κυριακή 25/1

Γκλάντμπαχ-Στουτγκάρδη (16:30)

Φράιμπουργκ-Κολωνία (18:30)