Ο ανυπόμονος Μουσιάλα και η… ψύχραιμη Μπάγερν

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα είναι ανυπόμονος και μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στην ενεργό δράση, όμως η Μπάγερν Μονάχου παραμένει ψύχραιμη και υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει πίεση χρόνου. Θυμίζουμε ότι ο 22χρονος επιθετικός μέσος τραυματίστηκε σοβαρά (σ.σ. κάταγμα περόνης και εξάρθρωση στον αστράγαλο) στο ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων με την Παρί Σεν Ζερμέν, το καλοκαίρι του 2025.

Αφού συνήλθε και ψυχολογικά, εκτός από σωματικά, δεν βλέπει την ώρα να επιστρέψει. Ένα μήνυμα αποτελεί το γεγονός ότι θα ξεκινήσει κανονικές προπονήσεις στις 2 Ιανουαρίου, μια μέρα πριν από την επιστροφή των συμπαικτών του σε αυτές. Η Μπάγερν δεν θέλει να τον αποθαρρύνει όμως, ταυτόχρονα, θέλει και να τον προστατεύσει καθώς πρόκειται για σημαντικό ποδοσφαιρικό κεφάλαιο για τους Βαυαρούς.

Το προηγούμενο διάστημα ο Τζαμάλ Μουσιάλα ακολουθούσε μέρος των προπονήσεων της Μπάγερν, ενώ προηγήθηκαν πέντε μήνες αποθεραπείας. Στην κατάστασή του αναφέρθηκε και ο προπονητής του Βινσέντ Κομπανί, ο οποίος δήλωσε ότι παίκτης μετρά αντίστροφα για την επανένταξή του στην Μπάγερν Μονάχου, κάτι που θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο, με μεγάλη προσοχή και σταδιακή προσέγγιση, για να εξασφαλιστεί η σωστή φυσική και σωματική ετοιμότητα.

Αυτή σημαίνει ότι ο Κομπανί αναμένεται χρησιμοποιήσει τον Μουσιάλα ως αλλαγή ή σε φιλικό παιχνίδι ήδη από τις 6 Ιανουαρίου 2026 (π.χ. στο φιλικό με την Σάλτσμπουργκ), εφόσον η πορεία της επιστροφής του στις προπονήσεις είναι ομαλή και δεν νιώθει πόνους. Στόχος ο Μουσιάλα να είναι 100% έτοιμος για την κρίσιμη φάση της σεζόν, από τα παιχνίδια του Bundesliga και του Champions League μέχρι τα προημιτελικά και τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Υπήρξαν εκτιμήσεις ότι ο Μουσιάλα θα επέστρεφε αρχές Δεκεμβρίου. Όμως, η Μπάγερν είναι αυτή που το… φρέναρε επειδή δεν βλέπει το τώρα αλλά τη μελλοντική προσφορά του παίκτη. Θέλει τον Μουσιάλα 100 % έτοιμο επειδή ξέρει ότι μπορεί να προσφέρει πολλά.