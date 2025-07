Επιβεβαίωσε τα δυσάρεστα η Μπάγερν: «Εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Μουσιάλα»

Η Μπάγερν Μονάχου αποκλείστηκε από το Μουντιάλ Συλλόγων μετά την ήττα με 2-0 από την Παρί στα προημιτελικά, σε ένα ματς που ο Τζαμάλ Μουσιάλα υπέστη έναν σοκαριστικό τραυματισμό, χτυπώντας το πόδι του πάνω στον Ντοναρούμα.

Κάπως έτσι, οι Βαυαροί με ανακοίνωσή τους το απόγευμα της Κυριακής (6/7) ενημέρωσαν πως ο Γερμανός επιθετικός υπέστη κάταγμα περόνης και εξάρθρωση αστραγάλου και θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα χρειαστεί να μείνει στα… πιτς για 4-5 μήνες.

Jamal Musiala suffered a fibula fracture and an ankle dislocation and will be sidelined for a long period of time. 💔

We are with you every step of the way, Jamal! 🙏 pic.twitter.com/851vHUBeqv

— FC Bayern (@FCBayernEN) July 6, 2025