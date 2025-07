Μπάγερν Μονάχου: Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο Μουσιάλα

Η Μπάγερν Μόναχου ανακοίνωσε ότι η επέμβαση στον Τζαμάλ Μουσιάλα, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, στέφθηκε με επιτυχία.

Ο 22χρονος υπέστη έναν σοκαριστικό τραυματισμό, σε μια φάση του προημιτελικού της Μπάγερν Μονάχου με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Στις καθυστερήσεις του πρωτου ημιχρόνου ο Γερμανός σταρ προσπάθησε να διεκδικήσει την μπάλα, ενώ επιχειρούσε να την μπλοκάρει Ντοναρούμα, με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά, έχοντας υποστεί κάταγμα περόνης αλλά και εξάρθρωσης αστραγάλου.

Jamal Musiala has undergone successful surgery after returning from the #FIFACWC

Everyone at #FCBayern is sending you all of our strength and best wishes, Jamal! 🍀❤️

https://t.co/I2MHvvcm8W

— FC Bayern (@FCBayernEN) July 7, 2025