Το «παιδί – θαύμα» της Μπάγερν ονειρεύεται την… Ρεάλ Μαδρίτης

Το όνομα του Λέναρτ Καρλ είναι στο επίκεντρο της δημοσιότητας σε ότι αφορά την Μπάγερν και ο 17χρονος μέσος έκανε το μεγάλο «μπαμ» από το… πουθενά, καθώς έχει τρελάνει κόσμο με τις εμφανίσεις του.

Ήδη οι οπαδοί της πρωταθλήτριας Γερμανίας τον αποκαλούν νέο «Μέσι», συγκρίνοντας το στυλ παιχνιδιού του νεαρού άσου με αυτό του Αργεντίνου σούπερ σταρ.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως ένας θρύλος της Μπάγερν και του γερμανικού ποδοσφαίρου, ο Λόταρ Ματέους, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Καρλ.

Επισήμανε μάλιστα πως ο νεαρός άσος της πρωταθλήτριας Γερμανίας, θα πρέπει να είναι στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο Καρλ ζει το όνειρο έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην Μπάγερν σε ηλικία 17 ετών, αλλά δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του, καθώς σε συνέντευξη που παραχώρησε έκανε τους οπαδούς των Βαυαρών ν’ ανησυχήσουν.

«Η Μπάγερν είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και είναι σπουδαίο για μένα που παίζω στην ομάδα» τόνισε αρχικά ο νεαρός χαφ και στην συνέχεια είπε την ατάκα που… πάγωσε τους πρωταθλητές Γερμανίας.

«Θα πρέπει όμως να πω ότι θέλω σίγουρα να παίξω στην Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ είναι το όνειρο μου, αλλά ας το κρατήσουμε μυστικό».

Ο Καρλ είναι αυτή την στιγμή το μεγαλύτερο πρότζεκτ του γερμανικού ποδοσφαίρου και η πρωταθλήτρια Γερμανίας στηρίζει πολλά πάνω στον 17χρονο μέσο, αλλά καταλαβαίνει εύκολα κάποιος πως αν η «βασίλισσα» αποφασίσει την απόκτηση του νεαρού χαφ, τότε όλα είναι πιθανά.

Το συμβόλαιο του Καρλ με την Μπάγερν λήγει το καλοκαίρι του 2028 και οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης. Αυτό σημαίνει ότι αν η Ρεάλ ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα θελήσει να πάρει τον παίκτη, θα πρέπει να δώσει το «οκ» η πρωταθλήτρια Γερμανίας.

Το ποσό με το οποίο κοστολογείται αυτή την στιγμή ο Καρλ ξεπερνά τα 60 εκατ. ευρώ και οι πληροφορίες των γερμανικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν, ότι η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου θα φωνάξει άμεσα τον 17χρονο άσο, για να συζητήσουν την επέκταση της συνεργασίας τους.

Είναι προφανέστατα μια κίνηση των πρωταθλητών Γερμανίας να διασφαλίσουν τα συμφέροντα τους, καθώς αν ο Καρλ επεκτείνει το συμβόλαιο του με τους Βαυαρούς για παράδειγμα μέχρι το 2030 ή το 2031, τα χρήματα που θα απαιτήσει η Μπάγερν για παραχώρηση του παίκτη, θα είναι πολύ περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ.

Σίγουρα οι οπαδοί των Βαυαρών προβληματίστηκαν και ανησύχησαν με την δήλωση που έκανε ο Καρλ για την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά απ’ την άλλη πλευρά οι οπαδοί του ισπανικού συλλόγου μάλλον άρχισαν να… χαμογελούν με νόημα.

Ίσως μάλιστα να φαντάζονται τον νέο «Μέσι» με την φανέλα της ισπανικής ομάδας.