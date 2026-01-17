Πύρρος Δήμας – Αφροδίτη Σκαφίδα: Αποκαλύπτουν πώς ξεκίνησε η σχέση τους και τι επιθυμούν για την κόρη τους

Ο Πύρρος Δήμας και η Αφροδίτη Σκαφίδα βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2023, ενώ τον Απρίλιο του 2024 απέκτησαν την κόρη τους Αφροδίτη. Ο Πύρρος Δήμας έγινε για πέμπτη φορά πατέρας, αφού έχει αποκτήσει άλλα τέσσερα παιδιά με την Αναστασία Σδούγκου, η οποία έφυγε από τη ζωή.

Δήμας – Σκαφίδα: «Γνωριστήκαμε τυχαία»

«Ήμασταν φίλοι στο Facebook και δεν ήμουν σίγουρη ότι ήταν αυτός.

Κάποια στιγμή μας καλέσανε στη Θεσσαλονίκη από το Ολυμπιακό μουσείο και εμφανίστηκα μπροστά του. Δεν είχα κανονίζει κάποιο μέσο να με μεταφέρει από το αεροδρόμιο και μου λέει: Έλα στο ταξί μου. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Δεν είχα άλλη επιλογή ήμουν μόνη μου, ήταν ανάγκη να μπω στο ταξί αλλά και τύχη», είπε αρχικά η Αφροδίτη Σκαφίδα.

Όπως είπε το ζευγάρι το ίδιο βράδυ ήταν καλεσμένοι σε τραπέζι και ο Πύρρος Δήμος δεν έφτανε το… φαγητό με αποτέλεσμα η Αφροδίτη Σκαφίδα να τον ταΐζει στο στόμα. «Το ρεζουμέ ήταν να με ταΐζει στο στόμα», είπε χαρακτηριστικά ο Πύρρος για να συνεχίσει η Αφροδίτη: «Δεν έφτανε και αντί να τα βάζω στο πιάτο του, λέω δεν του τα βάζω καλύτερα στο στόμα». «Εγώ έφταιγα», λέει ο Πύρρος.

Η πρώτη συνάντηση στα μπουζούκια

Η Αφροδίτη αποκάλυψε πως έγινε το κλικ ανάμεσά τους στα μπουζούκια στον Ρόκκο και την Πάολα. Μάλιστα όπως είπε ο Πύρρος εκείνο το βράδυ ο Ρόκκος είπε όλα τα ερωτικά του τραγούδια.

Για την επόμενη συνάντησή τους: «Θα πάμε μου λέει στα μπουζούκια αλλά μην το πεις σε κανέναν γιατί έχουμε κλείσει για 2-3 άτομα. Ήμασταν με έναν φίλο μας εκεί παρέα και ο Πύρρος γυρίζει και με φιλάει στο στόμα!

Και κάθομαι και σκέφτομαι εκείνη την ώρα: Αφού δεν έφυγε το χέρι μου… Με ξάφνιασε», είπε η Αφροδίτη Σκαφίδα.

«Μου άνοιγε την πόρτα του αυτοκινήτου, μου κρατούσε τη θέση δίπλα του στο αεροπλάνο, με έπαιρνε τηλέφωνο. Το αισθανόταν, ο Πύρρος ήταν ένας άνθρωπος που έψαχνα πάντα, ήταν ένας άνθρωπος παλαιάς κοπής».

Η ιδιαίτερη σχέση τους

«Η αλήθεια είναι ότι όταν γνωριστήκαμε είδα ένα απλό άνθρωπο δίπλα μου, δεν σε κάνει να νιώθεις κόμπλεξ, μπορείς να μιλήσεις για πάρα πολλά πράγματα μαζί του χωρίς να σε κάνει να νιώσεις ότι είναι κάτι διαφορετικό από εσένα μέχρι που κάποια στιγμή περπατάγαμε στον δρόμο και τον σταματούσαν όλοι για φωτογραφία.

Οπότε κατάλαβα ότι ήμουν με τον Πύρρο τον Δήμα.

Εκείνη τη στιγμή τον ρώτησα “συμβαίνει ακόμα αυτό, δεν σου προκαλεί εκνευρισμό ή στεναχώρια” και μου λέει ένα πράγμα: «Δεν θα μου άρεσε αν δεν συνέβαινε αυτό, μου αρέσει που έρχεται ο κόσμος και θέλει να φωτογραφηθεί μαζί μου».

Το… παράπονο της Αφροδίτης

«Γιατί να πάρει το παιδί τα πόδια του Δήμου, κι εγώ αθλήτρια ήμουν», είπε με παράπονο η Αφροδίτη.

Σε πιο οικογενειακά θέματα ο Πύρρος αποκάλυψε πως η σύζυγός του είναι υπερκινητική και κάνει συνέχεια δουλειές στο σπίτι ενώ εκείνος δεν το έχει καθόλου με τα μαστορέματα ενώ η… αγαπημένη του δουλειά είναι να δοκιμάζει το φαγητό.»