Έβγαλε «στο σφυρί» Ολυμπιακή δάδα ο Πύρρος Δήμας – Έντονη αντίδραση της Ολυμπιακής Επιτροπής

Σάλο έχει προκαλέσει η δημοπράτηση της δάδας που κρατούσε ο Πύρρος Δήμας ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

Ο τετράκις Ολυμπιονίκης έκανε ποδαρικό σε τηλεοπτική εκπομπή «που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα» βγάζοντας «στο σφυρί» το πολύτιμο αντικείμενο για καλό σκοπό, ωστόσο η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) να εκφράζει τη δυσαρέσκειά της μέσω επιστολής προς τον τηλεοπτικό σταθμό.

Ο Πύρρος Δήμας δημοπράτησε την Ολυμπιακή δάδα του 2012

Η πρωτοβουλία του Ολυμπιονίκη είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς το ποσό των 10.200 ευρώ που συγκεντρώθηκε από την πώληση διατέθηκε στα Παιδικά Χωριά SOS.

«Το αντικείμενο που σας φέρνω φώτισε όλο το Λονδίνο το 2012 κι όλη την ανθρωπότητα», ανέφερε ο Πύρρος Δήμας.

Η επιστολή της ΕΟΕ

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μέσω επιστολής προς τον τηλεοπτικό σταθμό, αναφέρει:

«Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα. Αν και αναγνωρίζεται η σπουδαία προσωπικότητα του Πύρρου Δήμα ως εθνικού προτύπου και η πρόθεση του, καθώς η δημοπρασία είχε ως στόχο το ποσό να δωριστεί προς τα Παιδικά Χωριά SOS, η σύνδεση της παρουσίας του με την εμπορική προβολή της δάδας χαρακτηρίζεται άστοχη».

Με την επιστολή ζητά από τον τηλεοπτικό σταθμό να μην υπάρξει ξανά προβολή της Ολυμπιακής Δάδας ή άλλων Ολυμπιακών συμβόλων σε πλαίσιο που μπορεί να εκληφθεί ως εμπορική χρήση, ώστε να διαφυλαχθεί και η ακεραιότητα του Ολυμπιακού Κινήματος, ενώ κατέληγε πως «επιφυλάσσεται, ρητώς, παντός νομίμου δικαιώματός της».