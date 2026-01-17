Πότε επιτρέπεται και πότε όχι η προσπέραση από δεξιά

Ιδιαίτερα αυστηρός είναι ο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με τη συμπεριφορά των οδηγών στους δρόμους, προκειμένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και να μειωθούν τα τροχαία δυστυχήματα.

Το αντικείμενο των ελέγχων, αλλά και των κυρώσεων είναι πλέον ο οδηγός και όχι το… όχημα, όπως γινόταν στο παρελθόν, με το πλαίσιο ελέγχων επίσης, να είναι πιο συχνό.

Η προσπέραση

Ένα από τα ζητήματα που υπάρχουν σαφείς οδηγίες στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους, με τους οδηγούς να καλούνται να εφαρμόσουν μια σειρά από κανόνες, ώστε να μην τους επιβληθεί πρόστιμο ή χάσουν την άδεια οδήγησης για αρκετές ημέρες.

Έτσι, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες για την προσπέραση ενός οχήματος από ένα άλλο.

Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 21 του Κ.Ο.Κ. με τίτλο «Προσπέραση, κυκλοφορία σε στοίχους, επιτρεπτή αλλαγή λωρίδας και κίνηση μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών σε πυκνή κυκλοφορία», «ο οδηγός επιτρέπεται να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα μόνο εφόσον μπορεί να το κάνει χωρίς κίνδυνο ή παρακώλυση της κυκλοφορίας και εφόσον προειδοποιήσει έγκαιρα γι’ αυτό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25, περί κανόνων για τους ελιγμούς των οχημάτων».

Αν και κατά κανόνα, το προσπέρασμα γίνεται από τα αριστερά, υπάρχει δυνατότητα ένα όχημα να προσπεράσει ένα άλλο από τα δεξιά κατ’ εξαίρεση, μόνο όταν ο προπορευόμενος οδηγός έχει δώσει σήμα ότι προτίθεται να στρίψει αριστερά και έχει ήδη μετακινήσει το όχημά του προς αυτήν την πλευρά.

Σε περίπτωση που οδηγός αγνοήσει την διάταξη αυτή, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει αυστηρές κυρώσεις, καθώς τιμωρείται με πρόστιμο στα 150 ευρώ καθώς και την προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Πότε απαγορεύεται

Επίσης, η προσπέραση απαγορεύεται γενικά στις εξής περιπτώσεις:

α) όταν κάποιος από τους οδηγούς που ακολουθούν αυτόν που προτίθεται να προσπεράσει άρχισε ήδη την προσπέραση,

β) όταν ο οδηγός που προπορεύεται στην αυτή λωρίδα κυκλοφορίας δώσει σήμα ότι προτίθεται να προσπεράσει άλλον,

γ) όταν η λωρίδα κυκλοφορίας, την οποία θα χρησιμοποιήσει ο οδηγός κατά την προσπέραση, δεν είναι ελεύθερη σε αρκετή απόσταση μπροστά του, με τρόπο ώστε, λαμβανομένης υπόψη της διαφοράς ταχύτητας του οχήματός του, κατά τον χρόνο της προσπέρασης, και εκείνη των οχημάτων, τα οποία προτίθεται να προσπεράσει, να μην εκθέσει σε κίνδυνο ή παρεμποδίσει τους ερχόμενους αντίθετα,

δ) αμέσως προ ή επί μη κυκλικού ισόπεδου οδικού κόμβου, εκτός αν:

δα) επιτρέπεται η προσπέραση προς τα δεξιά, κατά την περίπτωση της παρ. 2,

δβ) η οδός, στην οποία γίνεται η προσπέραση, έχει προτεραιότητα,

δγ) η κυκλοφορία ρυθμίζεται από τροχονόμο ή με φωτεινούς σηματοδότες και

δδ) το όχημα το οποίο προσπερνάται είναι ποδήλατο, μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα χωρίς καλάθι,

ε) αμέσως προ ή επί ισοπέδου σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς λειτουργούντα κινητά φράγματα, εκτός αν η οδική κυκλοφορία ρυθμίζεται από φωτεινούς σηματοδότες, όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται στους ισόπεδους οδικούς κόμβους,

στ) αμέσως προ ή σε διάβαση πεζών, η οποία έχει σημανθεί ως διάβαση πεζών στο οδόστρωμα ή με πινακίδα σήμανσης,

ζ) μέσα στις σήραγγες με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση,

η) όταν σχολικό λεωφορείο έχει σταματήσει σε οδόστρωμα με μία (1) ή δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας προς την κατεύθυνση που κινείται και έχει αναμμένα τα φώτα έκτακτης ανάγκης για την αποβίβαση και επιβίβαση μαθητών.

Τι πρέπει να κάνει ο άλλος οδηγός

Παράλληλα, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει τις κινήσεις που θα πρέπει να κάνει και ο οδηγός που δέχεται προσπέραση.

«Οδηγός που αντιλαμβάνεται ότι άλλος οδηγός προτίθεται να τον προσπεράσει, υποχρεούται να κινείται πλησίον του δεξιού άκρου του οδοστρώματος και να μην επιταχύνει την κίνησή του. Ο οδηγός βραδέως κινούμενου ή ογκώδους οχήματος, του οποίου δεν είναι ευχερής και ασφαλής η προσπέραση, λόγω της στενότητας ή της κατάστασης του οδοστρώματος, σε συνδυασμό με την πυκνότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας, υποχρεούται να μειώνει την ταχύτητά του και να πλησιάζει κατά το δυνατόν, στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος, για να διευκολύνει την προσπέραση από οχήματα που ακολουθούν» σημειώνεται στον ΚΟΚ.