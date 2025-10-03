Ποια είναι η ποινή αν οδηγήσετε ενώ σας έχει πάρει το δίπλωμα η Τροχαία

Την ώρα που ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας έχει γίνει πιο αυστηρός, αρκετοί είναι εκείνοι που βλέπουν την άδεια οδήγησης να καταλήγει στα χέρια των Αρχών, έπειτα από κάποια παράβαση.

Όσοι από αυτούς σκέφτονται να συνεχίσουν να βρίσκονται πίσω από το τιμόνι ή να οδηγούν μοτοσικλέτα, κατά τη διάρκεια της ποινής τους, ίσως θα πρέπει να το ξανασκεφτούν, καθώς οι ποινές σε περίπτωση που εντοπιστούν από αστυνομικούς είναι ιδιαίτερα αυστηρές.

Οι ποινές

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ειδικότερα το Άρθρο 98 «Άδειες Οδήγησης-Κυρώσεις-Άδειες εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών», η παράβαση γι’ αυτόν που η άδεια οδήγησής του έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο, κατατάσσεται στην κατηγορία Ε4.

Συνεπώς, στον παραβάτη επιβάλλονται η επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 1 έτος και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες καθώς και οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις, ανά περίπτωση:

• Μοτοποδήλατα μοτοσικλέτες, μηχανοκίνητα τρίκυκλα, ελαφρά τετράκυκλα ή τετράκυκλα: 500 ευρώ

• επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης: 700 ευρώ

• επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης και λεωφορεία: 1.000 ευρώ επιπλέον των κυρώσεων του ν. 4070/2012 (Α’82)

• για φορτηγά επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα και οι κυρώσεις του ν. 3446/2006 (Α’49) στα πρόσωπα που ορίζονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Παράλληλα, επιπλέον των διοικητικών κυρώσεων αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί όχημα, ενώ η άδεια οδήγησής του έχει αφαιρεθεί για παραβάσεις του παρόντος νόμου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 1 έτους και με χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ.

Η περίπτωση υποτροπής

Ακόμα πιο αυστηρός είναι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για όσους εντοπιστούν να οδηγούν δίχως την απαιτούμενη άδεια οδήγησης για 2η φορά.

Σε περίπτωση υποτροπής σε διάστημα 5 ετών, ο ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 4 έτη.

Επίσης, αν κάποιος διαπράξει την ίδια παράβαση για 3η φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών από την αμέσως προηγούμενη διάπραξη στον παραβάτη οδηγό επιβάλλονται διοικητικό πρόστιμο 4.000 ευρώ και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 8 έτη.

Σε περίπτωση ατυχήματος

Σημειώνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις όποιος οδηγεί ενώ του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης και προκαλέσει ατύχημα με το οποίο επήλθε βαριά σωματική βλάβη ή σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις ή θάνατος ή θάνατοι μεγάλου αριθμού ανθρώπων τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 έτη και κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών αντίστοιχα (Άρθρο 290Α Ποινικού Κώδικα).