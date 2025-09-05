Η επικίνδυνη οδήγηση συνεχίζει να προκαλεί έντονη ανησυχία στην Κρήτη. Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε στη γέφυρα του Παλαιόκαστρου στον ΒΟΑΚ, όπου οδηγός Ι.Χ έκανε προσπέραση, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, χωρίς καν να έχει ορατότητα, ο οδηγός εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα και αγνοώντας κάθε κίνδυνο, προσπερνά όχι ένα, όχι δύο αλλά τρία οχήματα.

Τα υπόλοιπα δευτερόλεπτα είναι αγωνιώδη, καθώς από απέναντι έρχονται αυτοκίνητα, με τους οδηγούς να αναγκάζονται να βγουν τέρμα δεξιά για να μπορέσουν να αποφύγουν τη μετωπική σύγκρουση.

Το πιο σοκαριστικό είναι ότι ο εγκληματίας οδηγός επιχειρεί την προσπέραση πάνω σε γέφυρα, όπου δεν υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης, ενώ σε περίπτωση σύγκρουσης τα αυτοκίνητα μπορεί να ανατραπούν εκτός δρόμου από μεγάλο ύψος.

Το γεγονός καταδίκασε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, Γιάννης Λιονάκης, σχολιάζοντας με οργή: «Θέλει πολύ ξύλο! Πάνω στη Γέφυρα της Παντάνασσας ρε αθεόφοβε;».

Η εικόνα αυτή, όσο κι αν σοκάρει, αποτελεί πλέον σχεδόν «καθημερινότητα», που δεν ξαφνιάζει πολλούς. Ιδίως στον ΒΟΑΚ η κατάσταση έχει ξεφύγει, ενώ και στην υπόλοιπη Ελλάδα τα πράγματα δεν είναι πολύ καλύτερα.

Η ανάρτηση του κ. Λιονάκη για την προσπέραση

Υπενθυμίζεται ότι ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι σαφής: όποιος πατήσει τη διπλή διαχωριστική γραμμή ή επιχειρήσει προσπέραση σε τέτοιο σημείο, τιμωρείται με πρόστιμο 700 ευρώ, ενώ παράλληλα αφαιρείται επί τόπου η άδεια οδήγησης και οι πινακίδες κυκλοφορίας για 20 ημέρες.