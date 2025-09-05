view
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
05.09.2025 | 13:43
Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια
Κρήτη: Αδιανόητη προσπέραση στον ΒΟΑΚ – Στο «παρά πέντε» αποφεύχθηκε μετωπική σύγκρουση

Ο εγκληματίας οδηγός επιχειρεί την προσπέραση πάνω σε γέφυρα, όπου δεν υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης, ενώ σε περίπτωση σύγκρουσης τα οχήματα μπορεί να ανατραπούν εκτός δρόμου από μεγάλο ύψος

Σύνταξη
Η επικίνδυνη οδήγηση συνεχίζει να προκαλεί έντονη ανησυχία στην Κρήτη. Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε στη γέφυρα του Παλαιόκαστρου στον ΒΟΑΚ, όπου οδηγός Ι.Χ έκανε προσπέραση, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, χωρίς καν να έχει ορατότητα, ο οδηγός εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα και αγνοώντας κάθε κίνδυνο, προσπερνά όχι ένα, όχι δύο αλλά τρία οχήματα.

Τα υπόλοιπα δευτερόλεπτα είναι αγωνιώδη, καθώς από απέναντι έρχονται αυτοκίνητα, με τους οδηγούς να αναγκάζονται να βγουν τέρμα δεξιά για να μπορέσουν να αποφύγουν τη μετωπική σύγκρουση.

Το πιο σοκαριστικό είναι ότι ο εγκληματίας οδηγός επιχειρεί την προσπέραση πάνω σε γέφυρα, όπου δεν υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης, ενώ σε περίπτωση σύγκρουσης τα αυτοκίνητα μπορεί να ανατραπούν εκτός δρόμου από μεγάλο ύψος.

Το γεγονός καταδίκασε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, Γιάννης Λιονάκης, σχολιάζοντας με οργή: «Θέλει πολύ ξύλο! Πάνω στη Γέφυρα της Παντάνασσας ρε αθεόφοβε;».

Η εικόνα αυτή, όσο κι αν σοκάρει, αποτελεί πλέον σχεδόν «καθημερινότητα», που δεν ξαφνιάζει πολλούς. Ιδίως στον ΒΟΑΚ η κατάσταση έχει ξεφύγει, ενώ και στην υπόλοιπη Ελλάδα τα πράγματα δεν είναι πολύ καλύτερα.

Η ανάρτηση του κ. Λιονάκη για την προσπέραση

Υπενθυμίζεται ότι ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι σαφής: όποιος πατήσει τη διπλή διαχωριστική γραμμή ή επιχειρήσει προσπέραση σε τέτοιο σημείο, τιμωρείται με πρόστιμο 700 ευρώ, ενώ παράλληλα αφαιρείται επί τόπου η άδεια οδήγησης και οι πινακίδες κυκλοφορίας για 20 ημέρες.

Economy
Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο

Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητά στηρίξεις η αγορά, κυριαρχούν οι πωλητές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητά στηρίξεις η αγορά, κυριαρχούν οι πωλητές

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
Ισραήλ: «Εξαφανίζοντας γειτονιές» – Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, 19 νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις
Φονική κλιμάκωση 05.09.25

«Εξαφανίζοντας γειτονιές»: Το Ισραήλ ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, 19 νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις

Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις φονικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον το 30% των θυμάτων στη Λωρίδα είναι παιδιά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις
Οικονομία 04.09.25

5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του 5ου Thessaloniki Metropolitan Summit που διοργανώνει ο Economist και το powergame.gr συνομιλούν ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδρυτής πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή – «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»
Στη Νέα Υόρκη 04.09.25

Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή - «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η βίαιη σύλληψη 18χρονου που οδηγούσε Citi Bike στη Νέα Υόρκη, και καταγράφηκε σε βίντεο - Τρεις αστυνομικοί τον έριξαν στο έδαφος, τον έσερναν και του έκαναν λαβές

Σύνταξη
Neuralink: Ο Έλον Μασκ έβαλε ένα τσιπ στον εγκέφαλο ενός παράλυτου άνδρα – Τι λέει ο ίδιος ο ασθενής
«Τεχνικά είμαι cyborg...» 03.09.25

Ο Έλον Μασκ έβαλε ένα τσιπ στον εγκέφαλο ενός παράλυτου άνδρα - Τι λέει ο ίδιος ο ασθενής 18 μήνες μετά

Ένα ατύχημα άφησε παράλυτο τον Νόλαντ Άρμπαου, αλλά το εμφύτευμα εγκεφάλου Neuralink του Έλον Μασκ του επιτρέπει να ελέγχει υπολογιστές με τις σκέψεις του. Τι λέει ο ίδιος 18 μήνες μετά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κίνα – Στρατιωτική παρέλαση με νέα όπλα: Επίδειξη ισχύος από τον Σι υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ – Ενοχλημένος ο Τραμπ
Ενοχλημένος ο Τραμπ 03.09.25

Επίδειξη ισχύος από τον Σι της Κίνας - Παρουσίαση νέων όπλων στην παρέλαση υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ

Η Κίνα παρουσίασε νέα όπλα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση - Είμαστε ασταμάτητοι, δήλωσε ο Σι, υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι
InView 02.09.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, και το εστιακό βάθος ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα, Φόβοι ότι θα αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των νεκρών στο Αφγανιστάν

Σύνταξη
Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού
Δικό σας 01.09.25

Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού

Το τραγούδι Τα Μανταλάκια του 1989 απέκτησε μια δεύτερη ζωή μέσα από τη φωνή του Γιάννη Κατσίγιαννη, έγινε viral στα φετινά πανηγύρια και το αγαπημένο hit της νεολαίας και του TikTok.

Σύνταξη
Κολοράντο: Σύγκρουση μικρών αεροσκαφών στον αέρα – Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες
Κολοράντο 01.09.25

Σύγκρουση μικρών αεροσκαφών στον αέρα - Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες

Η σύγκρουση προκάλεσε φωτιά σε ένα από τα αεροπλάνα, με στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό, ενώ το άλλο υπέστη σοβαρές ζημιές - Ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία του αεροδρομίου στο Κολοράντο

Σύνταξη
Χίος: Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα – Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί
InView 01.09.25

Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα - Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί

Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Βορειανατολικά της Χίου για τον Τούρκο κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα από το πλοίο της γραμμής, χθες τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια μεταγωγής του

Σύνταξη
Boeing Defense: Με νέες προσλήψεις απαντά στην απεργία – Εξετάζει να αντικαταστήσει μέλη του συνδικάτου
Διεθνής Οικονομία 05.09.25

Νέες προσλήψεις προς αντικατάσταση των απεργών μηχανικών σχεδιάζει η Boeing Defense

Επανάληψη των διαπραγματεύσεων ζητούν από την Boeing οι ηγέτες των συνδικάτων - Ο πρόεδρος της IAM Μπράιαν Μπράιαντ, χαρακτήρισε την απόφαση της εταιρείας ως συνέχεια της κακοδιαχείρισης

Σύνταξη
Ανατροπή «καθεστώτος» στο Ισραήλ προτείνει Αμερικανός καθηγητής – Ό,τι συνέβη με τον Άξονα μετά τον Β΄ ΠΠ
Τέλος νομιμοποίησης 05.09.25

Ανατροπή «καθεστώτος» στο Ισραήλ προτείνει Αμερικανός καθηγητής - Ό,τι συνέβη με τον Άξονα μετά τον Β΄ ΠΠ

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν το καθεστώς στο Ισραήλ, το οποίο κυβερνά το κράτος από τη γέννησή του το 1947, έχει χάσει το δικαίωμα ύπαρξής του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια
Κόσμος 05.09.25 Upd: 13:58

Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια

Άνδρας προέβη σε επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία διδάσκουσα και ο δράστης να χάσει τη ζωή του από αστυνομικά πυρά

Σύνταξη
Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία
Παγκόσμιο Κύπελλο 05.09.25

Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία

Η Ελλάδα έχει όλα τα φόντα για να προκριθεί στο Μουντιάλ και να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο, όμως χάρη στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνδέθηκε ξανά με τους Έλληνες φιλάθλους.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
«Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως πρόκειται για τέρας»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πατέρας του και ο «θείος» Τζον Κάντι
Έβλεπε μπροστά 05.09.25

«Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως πρόκειται για τέρας»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πατέρας του και ο «θείος» Τζον Κάντι

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν «υποκλίθηκε» στον αδικοχαμένο ηθοποιό Τζον Κάντι, ο οποίος ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως ο πατέρας του σταρ του Χόλιγουντ ήταν ένας κακοποιητικός χαρακτήρας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Evangelos Marinakis: “Stop Children from Being Killed in Ukraine”
English edition 05.09.25

Evangelos Marinakis: “Stop Children from Being Killed in Ukraine”

Evangelos Marinakis, founder and president of the shipping group Capital Maritime & Trading Corp and main shareholder of Alter Ego Media, appeals for an end to the war in Ukraine and references the poor economic situation of Greek households in his intervention at the 5th Thessaloniki Metropolitan Summit

Σύνταξη
Κύπρος: Σεξ με τη μικρή αδελφή του έκανε 14χρονος και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους
Στην Κύπρο 05.09.25

Ανήλικος έκανε σεξ με τη μικρή αδελφή του και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους

Ο ανήλικος φέρεται να είχε προσκαλέσει και άλλους να κάνουν σεξ με την αδελφή του - Σε κινητό τηλέφωνο συμμαθητή του βρέθηκαν εννέα βίντεο με πορνογραφικό υλικό από τις αιμομικτικές συνευρέσεις

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στη Δικαιοσύνη – «Η κυβέρνηση κουρελιάζει το Σύνταγμα όταν δεν τη βολεύει»
Δείτε live 05.09.25 Upd: 13:45

ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στη Δικαιοσύνη – «Η κυβέρνηση κουρελιάζει το Σύνταγμα όταν δεν τη βολεύει»

«Ο κ. Μητσοτάκης λειτούργησε ως μεγάλος απορρυθμιστής στη Δικαιοσύνη και τους Θεσμούς», επισήμανε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, παρουσιάζοντας τη «μαύρη βίβλο» του κυβερνώντος κόμματος

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα
Ιταλική ραφή 05.09.25

Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα

Όταν η πρωταγωνίστρια της σειράς «Sex and the City», Κάρι Μπράντσο βλέπει τον Mr. Big να βγαίνει από μια πρεσβυτεριανή εκκλησία στο Μανχάταν, παρατηρεί με ιδιαίτερη ευλάβεια ότι «φορούσε Αρμάνι την Κυριακή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά – Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου
Στην ίδια πλευρά 05.09.25

Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά: Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Τραμπ μίλησε με Ευρωπαίους και Ζελένσκι ρίχνοντας περισσότερα πυρά σε αυτούς παρά στη Ρωσία - Τι επιδιώκει ο Πούτιν - Άλλη μια εβδομάδα όπου κυριαρχεί η στασιμότητα στις ειρηνευτικές προσπάθειες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα
Διεθνές κύρος 05.09.25

Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα

Η Ρωσία δείχνει να απέχει πολύ από τη διεθνή απομόνωση και, αντιθέτως, ενισχύει το κύρος της ως μεγάλη δύναμη αντιστεκόμενη στην αμερικανική πρωτοκαθεδρία, όσο μπορεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Υγειονομικοί: Άνοιξαν τον χορό των εργατικών κινητοποιήσεων εν όψει της ΔΕΘ
Δείτε φωτογραφίες 05.09.25

«Φτάνει πια»: Τον χορό των εργατικών κινητοποιήσεων εν όψει της ΔΕΘ άνοιξαν οι υγειονομικοί

Οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσλήψεις και αυξήσεις στους μισθούς - Το Σάββατο ακολουθούν νέες εργατικές κινητοποιήσεις εν όψει των εγκαινίων της ΔΕΘ

Σύνταξη
