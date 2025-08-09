Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση βαν το μεσημέρι του Σαββάτου στον ΒΟΑΚ (Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης) στο Ηράκλειο.

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα έγινε στο ύψος της Αγίας Πελαγίας

Ένας από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ατύχημα έγινε περίπου στις 15:30 το μεσημέρι.

Με βάση μαρτυρίες που επικαλείται η ΕΡΤ, το ένα από τα μικρά λεωφορεία, το οποίο μετέφερε Πολωνούς τουρίστες από το Καλάμι προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα πάνω στη στροφή και συγκρούστηκε με ένα όμοιου τύπου όχημα, το οποίο μετέφερε Σλοβένους τουρίστες προς το Ρέθυμνο.

Η οδηγός του δεύτερου οχήματος αντέδρασε στρέφοντας προς το δεξί πρανές του δρόμου, αλλά η σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση δεν αποφεύχθηκε.

Εγκλωβίστηκε ένας από τους οδηγούς

Στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος έσπευσαν τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δύο οχήματα της ΕΜΑΚ και οχήματα της Τροχαίας εθνικών οδών.

Από τους συνολικά 17 επιβαίνοντες των δύο οχημάτων τραυματίστηκαν οι οκτώ. Από αυτούς, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ οι επτά φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ο οδηγός του πρώτου οχήματος φέρει κατάγματα, αλλά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια των πυροσβεστών, η οποία ολοκληρώθηκε ωστόσο σε σύντομο χρόνο και ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Το σοβαρό ατύχημα έγινε σε μια από τις χαρακτηρισμένες ως επικίνδυνες στροφές του ΒΟΑΚ, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας.