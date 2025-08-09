newspaper
Ηράκλειο: Σφοδρή σύγκρουση βαν στον ΒΟΑΚ – Οκτώ τραυματίες, ο ένας σοβαρά
Ελλάδα 09 Αυγούστου 2025 | 16:53

Ηράκλειο: Σφοδρή σύγκρουση βαν στον ΒΟΑΚ – Οκτώ τραυματίες, ο ένας σοβαρά

Πώς έγινε η σφοδρή σύγκρουση των βαν στον ΒΟΑΚ στο Ηράκλειο Κρήτης - Επικίνδυνη χαρακτηρίζεται η στροφή όπου σημειώθηκε το τροχαίο

Σύνταξη
Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση βαν το μεσημέρι του Σαββάτου στον ΒΟΑΚ (Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης) στο Ηράκλειο.

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα έγινε στο ύψος της Αγίας Πελαγίας

Ένας από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ατύχημα έγινε περίπου στις 15:30 το μεσημέρι.

Με βάση μαρτυρίες που επικαλείται η ΕΡΤ, το ένα από τα μικρά λεωφορεία, το οποίο μετέφερε Πολωνούς τουρίστες από το Καλάμι προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα πάνω στη στροφή και συγκρούστηκε με ένα όμοιου τύπου όχημα, το οποίο μετέφερε Σλοβένους τουρίστες προς το Ρέθυμνο.

Η οδηγός του δεύτερου οχήματος αντέδρασε στρέφοντας προς το δεξί πρανές του δρόμου, αλλά η σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση δεν αποφεύχθηκε.

Πηγή φωτογραφίας: creta24.gr

Εγκλωβίστηκε ένας από τους οδηγούς

Στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος έσπευσαν τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δύο οχήματα της ΕΜΑΚ και οχήματα της Τροχαίας εθνικών οδών.

Από τους συνολικά 17 επιβαίνοντες των δύο οχημάτων τραυματίστηκαν οι οκτώ. Από αυτούς, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ οι επτά φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ο οδηγός του πρώτου οχήματος φέρει κατάγματα, αλλά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια των πυροσβεστών, η οποία ολοκληρώθηκε ωστόσο σε σύντομο χρόνο και ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Το σοβαρό ατύχημα έγινε σε μια από τις χαρακτηρισμένες ως επικίνδυνες στροφές του ΒΟΑΚ, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας.

AGRO
Αγροδιατροφικός τομέας: Ποιες προκλήσεις διαγράφονται στον ορίζοντα [γραφήματα]

Αγροδιατροφικός τομέας: Ποιες προκλήσεις διαγράφονται στον ορίζοντα [γραφήματα]

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου – Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους και τα λιμάνια
Όπου φύγει φύγει 09.08.25

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου - Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους και τα λιμάνια

Έντονη κίνηση εντοπίζεται στο οδικό δίκτυο με κατεύθυνση τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο - Στο «κόκκινο» τα διόδια Ελευσίνας και Μαλακάσας - Επί ποδός η Τροχαία

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου
Συγκλονιστικά πλάνα 09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου

Στην Κερατέα, οι πιλότοι των Canadair ρίχτηκαν στις φλόγες ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου, πραγματοποιώντας νυχτερινές ρίψεις νερού σε μια σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

Σύνταξη
Πειραιάς: Ένταση έξω από το πλοίο για Νάξο – Αρνήθηκαν σε πάνω από 100 ταξιδιώτες την επιβίβαση
Ταλαιπωρίας συνέχεια 09.08.25

Ένταση έξω από το πλοίο για Νάξο - Αρνήθηκαν σε πάνω από 100 ταξιδιώτες την επιβίβαση - Καθυστέρηση μίας ώρας

Ορισμένοι επιβάτες ανέβηκαν στον καταπέλτη και ο απόπλους καθυστέρησε μία ώρα - Η ακτοπλοϊκή τους είχε ενημερώσει ότι θα ταξιδέψουν για Νάξο με τα χθεσινά εισιτήρια, κάτι που δεν έγινε

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Νεκρός τουρίστας που έχασε τις αισθήσεις του καθώς κολυμπούσε στο Ναυάγιο
Θλίψη 09.08.25

Νεκρός τουρίστας στο Ναυάγιο Ζακύνθου - Έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που κολυμπούσε

Ο 57χρονος είχε φτάσει στον όρμο στο Ναυάγιο με τουριστικό σκάφος και είχε πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσει, όταν οι λουόμενοι αντελήφθησαν ότι είχε χάσει τις αισθήσεις του

Σύνταξη
Σκιάθος: Ανήλικη τουρίστρια έπεσε θύμα βιασμού – Συνελήφθη 23χρονος
Έγινε καταγγελία 09.08.25

Ανήλικη τουρίστρια έπεσε θύμα βιασμού στη Σκιάθο - Συνελήφθη 23χρονος

Η 17χρονη τουρίστρια γνώρισε τον νεαρό άνδρα μέσω κοινής παρέας, ο οποίος κατάφερε να την ξεμοναχιάσει και σύμφωνα με την καταγγελία της ίδιας να την κακοποιήσει σεξουαλικά

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: «Έτρεχε» με ένα χλμ. την ώρα – Τι είδαν οι δορυφόροι – Ερευνητής αναλύει τα στοιχεία
Πύρινος εφιάλτης 09.08.25

Με ένα χλμ. την ώρα «έτρεχε» η φωτιά στην Κερατέα - Τι είδαν οι δορυφόροι - Ερευνητής αναλύει τα στοιχεία

Τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν από τους δορυφόρους δείχνουν ότι η φωτιά διένυσε περίπου 11 χιλιόμετρα σε ένα 12ωρο, σημειώνει ο ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Θοδωρής Γιάνναρος

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού
Ελλάδα 09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού

Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, μιλώντας για τη φωτιά στην Κερατέα, κατήγγειλε ότι βρέθηκε γκαζάκι στο μέτωπο στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου και έκανε λόγο για εμπρησμό

Σύνταξη
Φωτιά: Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιφέρειες – Κόκκινος συναγερμός και στην Αττική
Προσοχή 09.08.25

Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιφέρειες - Κόκκινος συναγερμός και στην Αττική

Φωτιά: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα, Σάββατο, σε 4 περιφέρειες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε άλλες 10, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 

Σύνταξη
Μαίνεται η φωτιά στην Πρέβεζα, εκκενώθηκε χωριό – Υπό μερικό έλεγχο στον Κουβαρά, μετρούν πληγές στην Κερατέα
Πύρινα μέτωπα 09.08.25 Upd: 16:53

Μαίνεται η φωτιά στην Πρέβεζα, εκκενώθηκε χωριό – Υπό μερικό έλεγχο στον Κουβαρά, μετρούν πληγές στην Κερατέα

Βελτιωμένη η εικόνα στα πύρινα μέτωπα στην Ανατολική Αττική, όπου η φωτιά προκάλεσε μεγάλες ζημιές - Φόβοι αναζωπυρώσεων λόγω των ανέμων - Καταγγελία για εμπρησμό από τον αντιδήμαρχο Σαρωνικού

Βούλα Τσιβόλα - Γεωργία Κανδρή
Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών το καλοκαίρι: Μια μεγάλη, ανοιχτή πληγή – Τι μπορεί να αλλάξει;
Δύσκολη Εξίσωση 09.08.25

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών το καλοκαίρι: Μια μεγάλη, ανοιχτή πληγή – Τι μπορεί να αλλάξει;

Τι κάνει ένας ιατροδικαστής στα Επείγοντα; Γιατροί σε νοσοκομεία νησιών και ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ, μιλούν στο in για τη δύσκολη εξίσωση της ιατρικής κάλυψης στην Περιφέρεια - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΑΣΕΠ: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού
Ελλάδα 09.08.25

ΑΣΕΠ: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού

Η δοκιμασία του επαγωγικού συλλογισμού ήταν η αχίλλειος πτέρνα των διαγωνιζομένων - Τι προκύπτει από την ποιοτική ανάλυση των στατιστικών στοιχείων

Εύη Σαλτού
Εικόνες Αποκάλυψης από τη φωτιά στην Αττική – Ανατριχιαστικά βίντεο από τον ζωντανό εφιάλτη το λεκανοπέδιο
Πύρινη κόλαση 09.08.25

Εικόνες Αποκάλυψης από τη φωτιά στην Αττική – Ανατριχιαστικά βίντεο από τον ζωντανό εφιάλτη το λεκανοπέδιο

Συγκλονιστικά βίντεο και φωτογραφίες του in από τη φωτιά στην Αττική - Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που συντελείται στο λεκανοπέδιο

Σύνταξη
Mια σπάνια δημοπρασία με ρούχα, παπούτσια και κοσμήματα της Γουίτνεϊ Χιούστον – Εσύ τι θα διάλεγες;
Catsuit, γόβες 09.08.25

Mια σπάνια δημοπρασία με ρούχα, παπούτσια και κοσμήματα της Γουίτνεϊ Χιούστον – Εσύ τι θα διάλεγες;

Η δημοπρασία, θα τιμήσει την κληρονομιά της Γουίτνεϊ Χιούστον, ενώ παράλληλα θα συγκεντρώσει κεφάλαια για τις πρωτοβουλίες του ιδρύματος Whitney E. Houston Legacy Foundation.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ: Για ακόμη μια φορά, οι πολίτες πληρώνουν την απουσία πρόληψης στις πυρκαγιές Κερατέας και Ηλείας
Βολές στην κυβέρνηση 09.08.25

ΠΑΣΟΚ: Για ακόμη μια φορά, οι πολίτες πληρώνουν την απουσία πρόληψης στις πυρκαγιές Κερατέας και Ηλείας

«Οι τραγικές εικόνες από την Κερατέα και την Ηλεία, δείχνουν για ακόμη μια φορά πως η φωτιά στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται μόνο όταν φτάσει στην αυλή μας» υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Riefenstahl: Τα ψέματα της οραματίστριας σκηνοθέτριας που «έχτισε» την γοητευτική εικόνα του ναζισμού
Αποδόμηση 09.08.25

Riefenstahl: Τα ψέματα της οραματίστριας σκηνοθέτριας που «έχτισε» την γοητευτική εικόνα του ναζισμού

Το Riefenstahl ερευνά τα μέχρι τώρα αδημοσίευτα αρχεία της σκηνοθέτριας του προπαγανδιστικού «Triumph of the Will» και αποκρυπτογραφεί μια από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες του 20ού αιώνα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 09.08.25

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ουνιόν Βερολίνου. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους ειδών διατροφής στη Γάζα
Παλαιστίνη 09.08.25

Ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους ειδών διατροφής στη Γάζα

Η επιχείρηση που συμμετείχαν τα αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής - Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
ΦΠΑ: Το κρυφτούλι της κυβέρνησης και η αφαίμαξη των «συνήθων υποζυγίων»
Έμμεση φορολογία 09.08.25

Το κρυφτούλι της κυβέρνησης με τον ΦΠΑ και η αφαίμαξη των νοικοκυριών

Η Ελλάδα είναι ένα βήμα πριν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν εφαρμόζει τις κοινοτικές οδηγίες για τη μείωση του ΦΠΑ καταγγέλλει η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση απαντά ότι όλα είναι καλώς καμωμένα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκη κοντά στην Καμπότζη εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας
Κόσμος 09.08.25

Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκη κοντά στην Καμπότζη εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Το νέο περιστατικό υπονομεύει την ήδη τεταμένη κατάσταση και δημιουργεί αμφιβολίες για το αν η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ταϊλανδή και την Καμπότζη μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα

Σύνταξη
«Ήμουν ο μπάτλερ του Έπσταϊν για 18 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε»
«Monsieur» ή «Patron» 09.08.25

«Ήμουν ο μπάτλερ του Έπσταϊν για 18 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε»

Ο Βάλντσον Βιέιρα Κότριν, ο έμπιστος βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν, διηγείται στην Telegraph τη ζωή του στενού κύκλου του παιδόφιλου χρηματιστή, στην οποία συμμετείχαν ο Μπιλ Κλίντον, ο Μπιλ Γκέιτς και ο Γούντι Άλεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου – Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους και τα λιμάνια
Όπου φύγει φύγει 09.08.25

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου - Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους και τα λιμάνια

Έντονη κίνηση εντοπίζεται στο οδικό δίκτυο με κατεύθυνση τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο - Στο «κόκκινο» τα διόδια Ελευσίνας και Μαλακάσας - Επί ποδός η Τροχαία

Σύνταξη
Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park
Βίντεο 09.08.25

Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park

«Tεμπέλικη» και «μικροπρεπή» βρήκε η Κρίστι Νόεμ την αναφορά του South Park στο πρόσωπό της, καταγγέλλοντας ως απαράδεκτη την προσέγγιση που εστιάζει στην εμφάνισή της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί το Eurobasket βάζει δύσκολα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό – Οι παίκτες που «χάνουν» οι αιώνιοι και οι… μεταγραφές
Μπάσκετ 09.08.25

Γιατί το Eurobasket βάζει δύσκολα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό – Οι παίκτες που «χάνουν» οι αιώνιοι και οι… μεταγραφές

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα… ταλαιπωρηθούν από το επικείμενο Eurobasket και ήδη αναζητούν λύσεις ώστε να μην μείνουν «ξεκρέμαστοι» ενόψει της νέας σεζόν.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς – «Επτά θύματα στις πρώτες μέρες του Αυγούστου»
Πυρά στην κυβέρνηση 09.08.25

«Ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς» - Νέα Αριστερά για τα απανωτά εργατικά δυστυχήματα

«Η τραγική αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα αποτελεί όνειδος και δείχνει την διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων και την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής» τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο
Σιωπή = συνενοχή 09.08.25

Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο

Καλλιτέχνες όπως ο Damon Albarn, η Paloma Faith, ο Sampha και ο Jamie xx θα εμφανιστούν μαζί με Παλαιστίνιους καλλιτέχνες στο Together for Palestine, που οργανώνει ο Μπράιαν Ίνο, στις 17 Σεπτεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
